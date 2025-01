Négy lépés cégeknek a higiéniai hulladék csökkentésére

A fenntarthatóság egyre fontosabb szerepet játszik az üzleti sikerben. Az egyik terület, ahol a vállalkozások – legyenek azok éttermek, irodák vagy bevásárlóközpontok – nagy előrelépést érhetnek el ezen a téren, az a higiénia. Okos megoldásokkal a cégek csökkenthetik a hulladék mennyiségét, mérsékelhetik ökolábnyomukat, és javíthatják működési hatékonyságukat is. A nemrég ismét Superbrandként elismert Tork négy gyakorlati lépésben segít ügyfeleinek elérni fenntarthatósági célkitűzéseiket.

A Harvard Business Review tanulmánya szerint a komoly fenntarthatósági programmal rendelkező vállalatoknál 55%-kal magasabb a munkavállalók elégedettsége, és akár 19%-kal kedvezőbb befektetői értékelésre számíthatnak. A „zöld hozzáállás” az ügyfelek számára is fontos: az első Tork Insight felmérés szerint a nyilvános mosdót használók 67%-a szeretné, ha az üzemeltető figyelembe venné a fenntarthatóságot a higiénia terén.

A Tork a magyar professzionális higiéniai piacon szerzett 32 éves tapasztalatára támaszkodva négy lépést ajánl, amelyek révén a vállalkozások minimalizálhatják a higiéniai termékekből származó hulladékot működésük során. E lépések összhangban vannak az új Tork Focus4 Sustainability programmal is, amely megbízható fenntarthatósági adatokkal segíti az ügyfeleket céljaik elérésében.

lépés: Okos termelés

A fenntartható termelési módszerek döntő szerepet játszanak a környezeti hatások mérséklésében. A franciaországi Hondouville-ben, ahol a Tork a magyarországi piacra szánt papírhigiéniai termékek tekintélyes részét gyártja, évente 25 000 tonna hulladékot hasznosítanak újra[4]. Ez magában foglalja az élelmiszer- és italcsomagolásból származó papírrostok, beleértve a műanyagot vagy alumíniumot tartalmazó kartondobozok újrahasznosítását, csökkentve ezzel az újonnan kitermelt nyersanyagok iránti igényt és elősegítve a körforgásos gazdaság megvalósítását.

lépés: Okos adagolás

A hatékony tervezés kulcsfontosságú a hulladékcsökkentés szempontjából. A laponkénti adagolású töltőanyagok, lehetővé teszik, hogy a felhasználók csak annyi higiéniai papírterméket vegyenek kézbe, amennyire tényleg szükségük van, így akár 40%-kal csökkentve a papírfogyasztást. Az olyan rendszerek, mint a Tork SmartOne® toalettpapír-adagoló, valamint a szintén laponkénti szalvétaadagolók segítenek elkerülni a pazarlást, miközben zárt rendszerük révén maximálisan megfelelnek a higiéniai előírásoknak. Az ilyen adagolórendszerekkel a vállalatok a minőség romlása nélkül csökkenthetik a pazarlást és működési költségeiket. A Tork 2023 óta kínált, megújuló energiával előállított, minősítetten karbonsemleges adagolói még inkább segítik a környezeti célok elérését.

lépés: Okos csomagolás

A csomagolási hulladék nagyban hozzájárulhat a környezetterheléshez. A Tork csomagolások 90%-a újrahasznosított alapanyagból készül és újrahasznosítható. Az olyan innovációk, mint a belső karton- vagy műanyag mag nélküli WC-papír tekercsek, akár 89%-kal csökkentik a csomagolási hulladékot – amint azt a Tork nemrég bevezetett OptiServe® toalettpapír családja is bizonyítja. Ez a kialakítás nemcsak a lerakókba kerülő szemétTork mennyiségét mérsékli, hanem a takarítócsapatok munkáját is megkönnyíti, mivel kevesebb hulladékkezelést igényel. A tömörített kéztörlőpapírok a megnövelt kapacitás mellett további előnyökkel is járnak: a Tork Xpress® tömörített kéztörlők például 50%-kal kevesebb helyet foglalnak a szállítás során, mérsékelve a tárolási igényeket és a logisztikai költségeket.

lépés: Okos újrahasznosítás

A higiéniai termékek újrahasznosítása ma már gyakorlati valóság. A Tork PaperCircle® az első olyan program, ami a használt papír kéztörlők visszagyűjtésére és újrahasznosítására szolgál, ezáltal akár 20%-kal csökkentheti a hulladék mennyiségét és 40%-kal a szén-dioxid-kibocsátást. Egy 800 alkalmazottat foglalkoztató épületben egy ilyen szolgáltatás havonta mintegy 190 kg CO₂kibocsátását tudja megspórolni. A kezdeményezés a cégek, a létesítménygazdák és az újrahasznosító partnerek együttműködésén alapul, és célja, hogy a hulladékot új erőforrásokká alakítsák át a termelés számára. Így a 4. lépés az 1. lépéssé válik, és ezzel bezárul a körforgásos gazdaság.

Fenntarthatóság: elengedhetetlen az üzleti sikerhez

A vállalkozások egyre inkább figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat beszerzési döntéseikben. Ez a fókusz fontos szerepet játszott abban, hogy a Torkot nemrégiben 13. alkalommal ismerték el Business Superbrandként Magyarországon. Az ilyen díjak azt tükrözik, hogy a minőség és a környezeti felelősségvállalás a vállalkozások és a fogyasztók szemében is egyre fontosabb.

„A laponkénti adagolás, a tömörítés, valamint az újrahasznosítás révén a vállalatok csökkenthetik a higiéniai hulladék mennyiségét és karbonlábnyomukat – mindezt úgy, hogy javítják működési hatékonyságukat – mondta el Nagy Géza, a Tork dél-kelet európai, ukrajnai és FÁK közösségért felelős kereskedelmi igazgatója. – A körforgásos gazdaság koncepciója gyárainkban már technikai és üzleti realitás. Ennek alapgondolata, hogy a kitermelt nyersanyagokat minél hosszabb ideig tartsuk a gazdasági körforgásban, csökkentve ezzel az új erőforrások iránti igényt – PaperCircle szolgáltatásunkkal pedig partnereinket is segítjük ennek megvalósításában.”

Számok helyett ötletek: számszerűsített fenntarthatóság

A Focus4 Sustainability program keretében a Tork átfogó összefoglalót kínál ügyfeleinek a Tork-rendszerek fenntarthatósági előnyeiről. A szigorodó jogszabályok és növekvő elvárások miatt a vállalatoknak világos, egyszerű információkra van szükségük a termékeik környezeti és társadalmi hatásairól. A Tork Focus4 Sustainability négy fő területen nyújt áttekintést: anyagok és csomagolás, felhasználás és hulladék, szén-dioxid-kibocsátás, valamint inkluzív higiénia. Emellett közzéteszi a szalvéták, WC-papírok és kéztörlők használatának európai CO 2 -átlagát is viszonyítási alapként. A termékadatok egy tudásközpontban egyszerűen elérhetők, a fenntarthatóság iránt bővebben érdeklődők pedig ingyenesen hozzáférhetnek interaktív képzési modulokhoz a Tork weboldalán.

„A környezeti lábnyom csökkentése ma már üzleti szempontból is kulcsfontosságú – tette hozzá Nagy Géza. – A fenntarthatósági állítások értelmezése azonban gyakran kihívást jelent. Az Essitynél folyamatosan dolgozunk azon, hogy Tork ügyfeleinknek még átláthatóbb és könnyebben érthető információkat biztosítsunk. Ez segít nekik összehasonlítani termékeinket, és kiválasztani azokat, amelyek leginkább támogatják fenntarthatósági céljaikat és üzleti érdekeiket.”