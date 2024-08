Nem változtatott a Fed az irányadó dollárkamaton

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az 5,25-5,50 százalékos irányadó dollárkamat-tartományon szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén.

A Fed közleménye szerint a célsávot 5,25-5,50 százalékon hagyta, immár a nyolcadik egymást követő alkalommal.

A Federal Reserve a döntés indoklásában hangsúlyozta: a legfrissebb makrogazdasági mutatók arra utalnak, hogy a gazdasági aktivitás továbbra is szilárd ütemben bővül, a munkahelyek számának növekedése mérséklődött, a munkanélküliségi ráta pedig emelkedett, azonban továbbra is alacsony. Az infláció mérséklődött az elmúlt évben, azonban továbbra is némileg magas. A közlemény szerint az elmúlt hónapokban további előrelépés történt a bizottság 2 százalékos inflációs céljának elérése felé.

A Fed monetáris politikai döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) kiemelte, hogy a 2 százalékos inflációs cél és a maximális foglalkoztatottság elérésére törekszik hosszabb távon.

A döntéshozók szerint egyre jobb egyensúlyba kerülnek a foglalkoztatási és az inflációs cél elérését fenyegető kockázatok. A gazdasági kilátások eközben bizonytalanok, ezért a bizottság kettős mandátumának mindkét oldalára tekintve figyel a kockázatokra – fogalmazott a közlemény.

Az alapkamatláb céltartományának bármilyen módosítását mérlegelve a bizottság körültekintően fogja értékelni a beérkező adatokat, a kilátások változását és a kockázatokat.

A bizottság véleménye szerint addig nem helyénvaló a céltartományt csökkenteni, amíg nem nyer nagyobb bizonyosságot, hogy az infláció fenntarthatóan 2 százalék felé halad.

A bizottság ismét megjegyezte, hogy készen áll a monetáris politika irányvonalának szükség szerinti kiigazítására, amennyiben olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a célok elérését.

A Fed határozottan elkötelezte magát a 2 százalékos inflációs cél elérése mellett – hangsúlyozta a Fed honlapján közzétett közlemény.

A Fed a 2022 márciusában 0,00-0,25 százalékról indított tíz egymást követő kamatemelés után tavaly júniusban tartott először szünetet a monetáris szigorításban, legutóbb 2023 júliusában emelte a kamatot, 25 bázisponttal; szeptemberben, novemberben, decemberben, januárban, márciusban, májusban és júniusban pedig a piaci várakozásokkal összhangban nem változtatott az irányadó dollárkamat-tartományon.