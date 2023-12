Novemberben 3,3 százalékkal emelkedett a BUX októberhez képest

Az előző hónap záróértékéhez képest a BÉT elsődleges részvénymutatója, a BUX 57 878,43 ponton fejezte be a hónapot, ez 3,3 százalékos növekedés októberhez képest – közölte a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT).



A közleményben azt írtá az MTI-nek, hogy az azonnali részvénypiac forgalma mérsékelt formát mutatott, 181 milliárd forintot tett ki, amely 8,6 milliárd forint értékű napi átlagnak felel meg.



Az elemzés szerint az energiaválság és a kelet-európai feszültségek tovább bonyolították az európai piaci környezetet, és befolyásolták a befektetési hangulatot. Kiemelték: novemberben konszolidáció volt felfedezhető, egyebek mellett azon növekvő előrejelzések hatására, miszerint az amerikai jegybank 2024 első felében csökkenteni fogja a kamatokat. Közölték: a globális összképpel szemben a hazai tőkepiac meg tudta tartani a stabilitását novemberben is, legmagasabb értékét, 58 011 pontot november 15-én érte el.



A legnagyobb, 91,8 milliárd forint értékben novemberben is az OTP Bank részvényeivel zajlott a kereskedés, ezt követte a Mol és a Richter Gedeon: előbbi 31,3 milliárd, utóbbi 28,8 milliárd forintos forgalommal zárta a novembert. A közepes kapitalizációjú papírok közül az Appeninn emelkedett ki, 63,6 százalékos részvényárfolyam-növekedéssel.



A középvállalati piacon, a BÉT Xtenden a ViVeTech Nyrt. tudhat maga mögött különösen erős hónapot, 51,9 százalékos emelkedéssel.



A közlemény szerint november a csengetések terén is aktív volt: a Shopper Park Plus bevezette részvényeit a BÉT Prémium kategóriájába, ezáltal eredményesen lezajlott a Budapesti Értéktőzsde történetének első euró alapú részvénykibocsátása. Novemberben történt továbbá a Biggeorge REIT Nyrt. kereskedésindító csengetése is, részvényei a BÉT standard szekciójában debütáltak. Mindemellett a prémium kategóriában szereplő MBH Jelzálogbank is csengetéssel ünnepelte meg 20 évvel ezelőtti tőzsdei bevezetésének évfordulóját.



A befektetési szolgáltatók versenyén novemberben az Erste zárt az élen, 103,1 milliárd forinttal, a 2-3. helyet pedig a Wood & Company és a Concorde érte el 91,5 és 73,1 milliárd forinttal.