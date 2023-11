Olyan országok is hamarosan EU tagok lehetnek, amikről nem gondoltuk

A Bizottság elfogadta 2023. évi bővítési csomagját – javasolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával, Moldovával és bizonyos feltételekkel Bosznia-Hercegovinával, valamint a tagjelölti státusz megadását Grúzia számára.

Az ma elfogadta a 2023. évi bővítési csomagot, amelyben részletes értékelést nyújt a bővítés aktuális helyzetéről és arról, hogy Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia, Törökország, valamint a dokumentumban most először szereplő Ukrajna, Moldovai Köztársaság és Grúzia milyen eredményeket ért el az Európai Unióhoz való csatlakozás felé vezető folyamatban. A jelentés elsősorban az alapvető reformok végrehajtása terén elért eredményekre összpontosít, de egyértelmű útmutatást nyújt a jövőbeli reformok prioritásaira vonatkozóan is. A csatlakozás érdemeken alapuló folyamat, amely kizárólag az egyes országok által elért objektív előrehaladástól függ, és ez így is marad.

Az Ukrajna és Moldova által elért eredmények és a folyamatban lévő reformok fényében a Bizottság azt javasolja, hogy a Tanács kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat mindkét országgal. A Bizottság javaslata azt is tartalmazza, hogy a Tanács fogadja el a tárgyalási kereteket, amint Ukrajna és Moldova meghozott bizonyos kulcsfontosságú intézkedéseket. A Bizottság készen áll rá, hogy 2024 márciusáig jelentést tegyen a Tanácsnak a szóban forgó intézkedések terén elért eredményekről.

Ami Grúziát illeti, az elért eredményekre tekintettel a Bizottság azt javasolja, hogy a Tanács biztosítson tagjelölti státuszt az országnak, azzal a feltétellel, hogy az végrehajt bizonyos lépéseket.

Bosznia-Hercegovina esetében a Bizottság azt javasolja, hogy kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások, amint az ország kellő mértékben eleget tett a tagsági kritériumoknak. További erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy az ország teljesítse az uniós tagsági kérelméről szóló bizottsági véleményben meghatározott kulcsfontosságú prioritásokat. A Bizottság folyamatosan nyomon követi az eredményeket és a megfelelést a tárgyalások megkezdéséhez kapcsolódó valamennyi területen, és legkésőbb 2024 márciusában jelentést tesz a Tanácsnak.