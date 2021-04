Online konferencia, interaktív megoldással. Nem csak járvány idején fontos az üzleti biztonság

Vlajk Ádám megelőzte a korát, legalább hat évvel. Mára azonban elemi erővel utolérték az igények. Az Onlinekonferencia.hu tulajdonosa szerint az üzleti életben a pandémia után sem ‘mennek ki a divatból’ az online események.

– Hat éve vált egyértelművé számomra, hogy az online eseményeké a jövő. Feleségem konferenciákat, rendezvényeket szervezett, én pedig online marketinges voltam, és egyre többször éreztem úgy, hogy mindenki jobban járna, ha ezt, vagy azt az esemény online rendeznék meg – magyarázza Vlajk Ádám cégvezető.

Szerinte vitathatatlan, hogy a hagyományos konferenciáknak megvan az az előnyük, hogy az emberek találkoznak és beszélgetnek egymással és az előadókkal, akiktől személyre szabott információkat is kaphatnak. De amikor ez a szál nem annyira ‘értékteremtő’, fontos, az online esemény mindenkinek hasznosabb. Nem kell az utazással számolni, esetleg szállást foglalni, a parkolóhellyel bíbelődni, és kevesebb az elvesztett munkaidő is azzal, hogy az adott dolgozó a konferencia nettó idejére esik ki a napi munkájából. Ráadásul a mai technológia mellett az is megoldható, hogy egy konferenciához kötődően virtuális szekciótermet is kialakítsanak, vagy olyan tárgyalót, ahol teljes adatbiztonság mellett, csak egy-egy résztvevővel konzultál az előadó.

Vlajk Ádám ezért döntött úgy, hogy az országban ritkaságszámba menő Adobe program használatára szerez licensz jogokat. Azóta pedig a terméket folyamatosan fejlesztő céggel együttműködve a piac által igényelt mindenféle online esemény üzembiztos lebonyolítását képes megoldani. Vagyis az élet, ha nem is hat éve, de mára őt igazolta.

“Amikor a pandémia kitört, sokan még elbizonytalanodva kerestek meg azzal, hogy a korábban élőben tartott üzleti eseményeket az online térbe szeretnék költöztetni. Időközben azonban a megrendelők is elfogadták ezt a megkerülhetetlen helyzetet, és egyre többen jöttek rá, miként lehet maximalizálni az online konferenciákban rejlő lehetőségeket, előnyöket. Egyrészt azért, mert a személyes jelenlétet sem kell teljesen kizárni az élő és online megjelenés mellett zajló úgynevezett hibrid konferenciáknál. De a tisztán online konferenciáknál sem kell lemondani az interakcióról, ami egyaránt jelenhet azonnal feltett kérdéseket, vagy a chat felületen zajló diskurzust. A harmadik variáció az előre felvett megoldás, ami teljesen kizárja a hibázás lehetőségét azzal, hogy újra felvehetjük az elrontott részt”– magyarázza a szakember.

Hozzátette: az online konferencia előnyei közé tartozik az időkorlát lebontása. Mert egy élő esemény meghatározott napon és ideig tart. Aki akkor nem ér rá, az lemarad. Az online eseménynél viszont a fizikai termek korlátozott befogadóképességével szemben végtelen lehet a résztvevők száma, miközben a rögzített programok később is megnézhetők. Ennek a lehetősége ráadásul olyan fizetős szolgáltatás is lehet, ami tovább növeli a szervező profittermelő képességét.

“Az Adobe rendszer nagy előnye, hogy az eseményre jelentkezőknek nem kell semmilyen programot telepíteniük az eléréshez. A maximálisan biztonságos, a megkapott felhasználónév és a jelszó megadásával zajló regisztráció után a böngészőből egy URL-en keresztül is teljes értékűen fut a rendszer. Ami azért lényeges, mert különösen a nagy cégeknél az IT biztonság miatt nem engednek akármilyen szoftvert letölteni. Itt viszont erre nincs is szükség. Ezután pedig kezdődhet az esemény, amelyen akár MP4, vagy AVI videókat HD minőségben lehet bejátszani – aminek az elkészítéséhez biztosítjuk a megfelelő technikai hátteret. Az esemény közben természetesen a szavazás-, a jelentkezés- és a rajztábla funkciók is rendelkezésre állnak.”

A fiatal cégvezető szerint az egyre bővülő partneri kör tagjai közül mind többen állítják, hogy az online események egy részét a pandémia után is biztosan a virtuális térben tartják meg. Különösen azokat az üzleti megbeszéléseket, vagy képzéseket, ahol a személyes jelenlét kiváltásával időt és pénzt spórolhatnak meg a cégnek és a munkavállalónak egyaránt.

Kocsis Erika