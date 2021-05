Operatív törzs: lecsengőben a járvány, de fontos a második oltás is

Lecsengőben van a koronavírus-járvány, de a higiénés szabályokat és a járványügyi korlátozó intézkedéseket továbbra is be kell tartani, és nem szabad elhanyagolni a második körös oltást sem – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében.

Galgóczi Ágnes kifejtette, az elmúlt 24 órában 382 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 798 955-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 64, többségében idős, krónikus beteg, a járvány kezdete óta 29 277-en hunytak el. Kórházban jelenleg 2197 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 251-en vannak lélegeztetőgépen.

A 19. héten a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja enyhén csökkent országos átlagban. Veszprémben, Debrecenben, Egerben, Győrben és Kaposváron csökkent, enyhén mérséklődött Budapesten, a többi településen stagnált – tette hozzá.

Elmondta, kedden 334 620 adag Pfizer-oltóanyag érkezett Magyarországra, az ebből első körös oltásra fordítható vakcinákról hamarosan újabb tájékoztatást adnak.

Közölte: kedden is folytatódik a kórházi oltópontokon a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása. Korlátozott mennyiségben lehet időpontot foglalni a Szputnyik, és az AstraZeneca-vakcinára, amelyeket szintén az oltópontokon kapnak meg a jelentkezők. Kevés Pfizer-vakcina is rendelkezésre áll azon regisztráltak részére, akik sms-ben értesítést kaptak – fűzte hozzá.

A háziorvosoknál a Sinopharm-, a Janssen- és a Moderna-vakcinával tart az oltási kampány.

Az osztályvezető ismertette, hogy már 5 millió 76 ezren regisztráltak oltásra, közülük 4 714 992-en megkapták az első, 2 749 235-en a második oltást is.

Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a csökkenő esetszámok és a beoltottak számának növekedése ellenére is be kell tartani a higiénés és járványügyi korlátozó intézkedéseket. A maszkviselés, a távolságtartás, a szellőztetés és a tüsszentési etikett betartása továbbra is fontos – húzta alá.

Azt is elmondta, hogy nem szabad elhanyagolni a második körös oltást sem, hiszen ezzel alakul ki hosszabb távú védettség.