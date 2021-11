Orbán: akik nincsenek beoltva, életveszélyben vannak

Most “nyakig vagyunk a negyedik hullámban”, a neheze ezután következik, és az egyetlen, ami megvéd, az oltás – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő kifejtette: akik nincsenek beoltva, életveszélyben vannak. Mindenki felelős saját magáért, de itt többről van szó, mert mindenki, aki nincs beoltva, nemcsak magára, hanem a többiekre nézve is veszélyt jelent – fogalmazott. Hozzátette: a védelmi intézkedések nem védenek meg a vírustól, csak a járvány terjedésének a sebességét lassítják.

Közölte: a második oltás után 4-6 hónappal annak védereje csökken, ezért indokolt a harmadik oltás felvétele. A harmadik oltás utáni védettségi szint jóval magasabb, mint a második oltás utáni, és természetesen sokkal magasabb, mintha nem lennénk egyáltalán beoltva – mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ő maga is felvette a harmadik oltást, nem is kapta el egyelőre a vírust, és reméli, hogy ha el is kapja, akkor nem dönti le a lábáról.

Kijelentette: ha mindenki be lenne oltva, nem lenne negyedik hullám, vagy ha lenne, “az inkább csak hullámocska lenne“.

Akkor nem lesz ötödik hullám, ha mindenki beoltatja magát, és “nem fogjuk tudni elkerülni, hogy a végén mindenki beoltassa magát” – hangsúlyozta.

A kormányfő úgy fogalmazott: az oltáselleneseket nem szokta “ekézni“, mert megérti, hogy mindenkinek jogában áll a saját szabadsága jegyében dönteni a saját életéről, most azonban éppen az a baj oka, hogy még mindig nincs mindenki beoltva, és azzal, hogy az “oltatlanok húzzák, halasztják“, megnyújtják a járvány időszakát.

“De a végén mindenkinek be kell majd oltania magát, még az oltásellenesek is rá fognak arra jönni, hogy vagy beoltják magukat, vagy meghalnak” – szögezte le, arra kérve mindenkit, hogy éljen az oltás lehetőségével.

Közölte: jövő héten oltási akció lesz az országban, regisztrálás és bejelentkezés nélkül 101 oltóponton lehet reggel 7-től este 7-ig felvenni a vakcinát.

Úgy vélte: “nem lehet rendőrrel kísérni az embereket oltásra“, “csak a belátás segít a végén“. Szerinte meg kell győzni az oltáselleneseket: semmi okuk nincs arra, hogy bizalmatlanabbak legyenek a koronavírus-oltással kapcsolatban, mint azon vakcinákkal szemben, amiket megkaptak gyerekkorukban, például a mumpsz vagy a kanyaró ellen.

Kitért arra is: a kormány várakozásai szerint december környékén lesz olyan szakmai vélemény, amely eldönti, hogy az öt és tizenkét év közötti gyerekeket szabad-e oltani, és ha “jó választ” kapnak, akkor a szülőknek lesz lehetőségük, hogy az ebbe a korosztályba tartozó gyerekeiket beoltassák.

Közölte: Magyarországon 10 millió oltás van, vagyis nemcsak harmadszor, hanem negyedszer is be tudnak oltani mindenkit.

Úgy értékelt: az oltás jól meg van szervezve, a védekezési döntések meghozatalában pedig segítenek az előző járványhullámok tapasztalatai.

Megjegyezte: a rendvédelemnél és az egészségügyben bevezetett felmondási tilalomtól, “senki sem boldog“, de olyan helyzet van, akkor be kell látni, hogy bizonyos szakmákból ilyenkor nem lehet távozni. Közölte, a kiskunhalasi járványkórházat akkor nyitják ki, ha “valami nagyobb baj történik“, vagy valamelyik kórházban feltorlódnak a betegek az ország bármely pontján.

A kormányfő arról is beszélt: messze 80 százalék fölött van azoknak az aránya, akik támogatják az üzemanyagár csökkentését.

Elmondta: “vívunk egy politikai küzdelmet a baloldallal a rezsicsökkentés ügyében“, ez egészült most ki a benzinár kérdésével. A benzinár meghatározását eddig a piacra bízták, és ugyan a legjobb, ha a kormánynak nem kell beavatkoznia, de van helyzet, amikor kell – magyarázta.

Úgy vélte, “azt nem lehet tétlenül nézni, hogy egyszer csak az árak az égbe mennek“, és ha minden szakértő szerint az árak több hétig, talán egy-két hónapig is magasak lesznek, akkor reagálni kell. Mert a magas üzemanyagár nemcsak a gépjárművek üzemeltetésének a költségét növeli meg, hanem beépül az árakba – mutatott rá.

Közölte: ha rendkívüli helyzet van, akkor nem óvatoskodni kell. Kiszámolták, hogy mi az, amit még a szereplők ki fognak bírni, úgy látták, ez a 480 forint, és “ott behúztuk a féket“.

Orbán Viktor szerint a baloldal mindig is azt követelte, hogy piaci rezsiárak legyenek. “Mi azt mondjuk, hogy a háztartások létfenntartásához tartozó körben ne legyenek piaci árak, hanem fix ár legyen“, az üzemanyagnál pedig, amikor a piac nem tudja megoldani a problémákat, akkor avatkozzanak be, tudván, hogy ez csak átmeneti jellegű beavatkozás lehet – mondta.

Közölte: a kormány jövő hét elején dönthet arról, hogy a kisvállalkozásokat kimentse “a magasabb rezsi súlya alól“, és ők is a lakossági olcsóbb árakat kapják.

A kormányfő úgy fogalmazott: a brüsszeli bürokrácia “vért hány” a rezsicsökkentéstől, mert Brüsszelben a multik diktálnak.

Úgy értékelt: míg a kormány az emberek, a baloldal a multik oldalán áll. Hozzátette: az embereknek arról is megvan a véleménye, hogy a baloldal szerint a rezsit úgy kell csökkenteni, hogy kevesebb vizet, áramot, gázt és üzemanyagot kell használni. “Ilyenkor van egy szó, amit az ember mond, csak az édesanyák iránti tiszteletből nem mondja hangosan” – jegyezte meg.

A GDP növekedéséről szólva úgy vélte: nem a magyar gazdaságon múlott az idén, hogy nem 7-8, vagy akár 10 százalékos lesz a növekedés, hanem kifejezetten a világgazdaság működési módja – főként az autógyártáshoz kapcsolódó ellátási lánc fennakadása – volt az, ami hátrányos volt Magyarországnak.

Hangsúlyozta: a gazdaság elég jól teljesít ahhoz, hogy a 25 év alatti fiatalok szja-mentességet kapjanak jövőre, miközben az idősek február közepén megkaphatják a teljes 13. havi nyugdíjat.