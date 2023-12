Óriási veszélyeket hordoz magában a mesterséges intelligencia-játék által generált arcképünk

Az elmúlt néhány nap legnagyobb slágere a Facebook-on az a kétes eredetű, AI-alapú program, amely néhány kattintással lenyűgöző, rajzolt képet varázsol bárki profilképéből. A népszerű app futótűzként söpört végig a közösségi médián, meglovagolva a mesterséges intelligencia népszerűségét, azt azonban csak néhányan tudják, hogy mi áll a háttérben. Pedig nem árt óvatosnak lenni, a program nagyon veszélyes lehet!

Magyarországon sajnos a kiberbiztonság és a tudatos internethasználat még gyerekcipőben jár, gondoljunk csak a Facebook-on gyorsan terjedő, halálhírrel rémisztgető vírusra, amire szintén csak rákattintani kellett, hogy továbbítsuk összes ismerősünk felé. Ezt a naiv hozzáállást használták ki a My Puzzles fejlesztői is. Az applikáció mögött álló cég a Novalab Games, a cég adatait és adószámát azonban sehol sem lehet nyilvánosan megtalálni. Lehetséges, hogy az adatainkat akár targetált reklámokhoz is felhasználhatják.

Észrevétlenül lopják el az adatainkat

„Figyeljünk oda rá, hogy kinek adjuk ki az adatainkat! A My Puzzles csak a jéghegy csúcsa, korábban is számtalan hasonló adatcsalásra láthattunk példát a közösségi médiában, és a jövőben is várhatóak hasonló próbálkozások. A legtöbb egyszerű kvíz, például „Tudd meg, milyen állat lennél” is hasonlóan kétes eredetű… Amikor ezeket az appokat használjuk, engedélyezzük, hogy az adatainkat: emailcímünket, nevünket, profilképünket felhasználhassák” – mondta el Dávid Ádám, a Kiszervezett Marketing Kft. ügyvezetője.

A szakértő hozzátette, az alapadatok mellett alkalmazásonként eltérhet, milyen adatokat kérnek még be tőlünk, ezért fontos, hogy mindig elolvassuk egy-egy játék adatkezelési tájékoztatóját. A My Puzzles azért is különösen veszélyes, mert a fenti adatokon túl a kapcsolati hálónkhoz is hozzáfér. Hangsúlyozta, a tartalomszűrés is hasznos eszköz lehet az online biztonságunk érdekében.

„Sajnos csak kevesen alkalmazzák, de a tartalomszűréssel mi magunk alakíthatjuk a saját hírfolyamunkat. Csak jeleznünk kell a Facebook számára, mi az, amit szívesen látunk görgetés közben, és melyek azok a tartalmak, amelyeket nem szeretnénk a falunkra. Ha például a My Puzzles képeit egyszerűen kiikszeljük, sokkal kevesebbet dob majd fel belőle az algoritmus, hiszen a Facebook üzemeltetőinek is az az érdeke, hogy minél több időt a felületen töltsünk” –mondta a szakértő.

Ha már kipróbáltuk a My Puzzles-t, az app engedélyét akkor is bármikor visszavonhatjuk, ehhez csak meg kell keresnünk a beállításokban az alkalmazások és webhelyek fület, megkeresnünk az app nevét és eltávolítanunk az engedélyt. Ez azonban sajnos nem jelent 100%-os megoldást, hiszen az app tulajdonosai már megszerezték az adatainkat, csak rajtuk áll, hogy felhasználják-e az engedély visszavonása után.

Videós útmutató segítségével láthatod, hogyan tudod eltávolítani. Érdemes lehet a további alkalmazásoknak adott hozzáféréseket és engedélyeket is felülvizsgálni!