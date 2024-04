Oroszország a fejlett országoknál jobban növekedhet 2024-ben

A Nemzetközi Valutaalap, az IMF szerint Oroszország gazdasága az összes fejlett gazdaságnál gyorsabban fog növekedni idén.

Oroszország 3,2%-os növekedést vár 2024-ben – közölte az IMF a legfrissebb, kedden közzétett világgazdasági kitekintésében, ami meghaladja a világ fejlett gazdaságainak, köztük az Egyesült Államoknak előre jelzett növekedési ütemét. (A washingtoni székhelyű IMF magában foglalja az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, az euróövezet legnagyobb gazdaságait, Kanadát és Japánt fejlett gazdaságként. Oroszország, Kína és India továbbra is a „feltörekvő és fejlődő” Európa, illetve Ázsia kategóriájában marad.)

Az előrejelzés kétségbeejtő lesz azon nyugati országok számára, amelyek igyekeztek gazdaságilag elszigetelni és megbüntetni Oroszországot Ukrajna 2022-es inváziója miatt írja a CNBC. Mert miközben Oroszország várhatóan 3,2%-kal nő 2024-ben, az IMF legfrissebb világgazdasági kitekintésében, az Egyesült Államok (2,7%), az Egyesült Királyság (0,5%), Németország (0,2%) és Franciaország (0,7%) növekedési ütemet mutathat fel.

Oroszország szerint a kritikus iparágait sújtó nyugati szankciók önellátóbbá tették az országot, miközben a magánfogyasztás és a hazai befektetések továbbra is ellenállóak. Emellett a folyamatos olaj- és nyersanyagexport, például India és Kína felé, valamint a szankciók állítólagos kijátszása, illetve a magas olajárak lehetővé tették, hogy fenntartsa az olajexportból származó bevételeit.

Az orosz hadiipar is jelentősen bővült a háború alatt, mivel a védelmi kiadások és a termelés rohamosan megugrott. Röviden, Oroszország alkalmazkodott egy „új normálishoz”, mivel gazdasága háborús alapokra került.

Az IMF előrejelzése szerint Oroszország gazdasági növekedése 2025-ben fog mérséklődni, amikor 1,8 százalékra csökken, „mivel a magas befektetések és a robusztus magánfogyasztás hatása, amelyet a szűk munkaerőpiacon a bérnövekedés is támogat, elhalványul”.

Az IMF vezetője februárban a CNBC-nek azt mondta, hogy az orosz gazdaság továbbra is jelentős ellenszéllel néz szembe, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Valutaalapnak most rózsás előrejelzései vannak a nagyjából 145 millió lakosú országra vonatkozóan.

“A növekedési adatok azt mondják nekünk, hogy ez egy háborús gazdaság, amelyben az állam – amely emlékezzünk vissza, igen jelentős pufferrel rendelkezett, amelyet sokéves fiskális fegyelem során építettek fel – ebbe a háborús gazdaságba fektet be” – mondta az IMF, amelynek ügyvezető igazgatója Kristalina Georgieva szerint a javuló növekedési kilátások ellenére nagyon nehéz időket él át az orosz gazdaság. Úgy véli, hogy az orosz gazdaság kihívásokkal is szembesül a szakképzett munkaerő elvándorlásával és „a technológiához való korlátozott hozzáférés miatt, amely a szankciókkal együtt jár”.

A Bank of Russia elnöke, Elvira Nabiullina – a Reuters szerint -, április 8-án az orosz Állami Duma képviselőinek azt mondta, hogy az országban a termelést a munkaerőhiány korlátozza, bár megjegyezte, hogy az orosz gazdaság továbbra is lenyűgöző ütemben növekszik. A múlt héten Nabiullina is bizakodó hangot adott az orosz inflációs rátával kapcsolatban ( márciusban 7,7% ), és azt mondta, hogy miközben szerinte a csúcs már elmúlt, bár még korai lenne elkezdeni a kamatcsökkentést.

A Reuters múlt havi közvélemény-kutatása szerint az orosz központi bank várhatóan 16%-on tartja irányadó kamatát a következő, április 26-i kamatmeghatározó ülésén. A Reuters által megkérdezett elemzők 2024 végére 12,5%-on várják a kamatlábakat – jelentette a Reuters múlt héten – ami jóval meghaladja a jegybank 4%-os inflációs célját.

A jövő várakozásai szempontjából nem mellékes, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután megkezdte ötödik hivatali idejét, megfogadta, hogy emeli az életszínvonalat Oroszországban, növelve az oktatásra, az egészségügyre és az állami infrastruktúrára fordított kiadásokat. Hozzátéve azt is, hogy emelkedni fognak a nagyobb cégek és a gazdagabb magánszemélyek adója.

Érsek M. Zoltán