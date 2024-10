Öt új járatot indít téli menetrendjében a Wizz Air

A világ egyik legfenntarthatóbb légitársasága, a Wizz Air örömmel jelenti be a 2024-2025-ös téli menetrendjének újdonságait. Ebben az időszakban a Wizz Air öt új célállomást tesz elérhetővé Budapestről: Genovába, Gran Canariára, Salernóba, Memmingenbe, és Marrákesbe is indul közvetlen járat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. Budapestről így már összesen 32 ország 71 repülőterére lehet a Wizz Airrel utazni, ezzel a magyar fővárosból érhető el a légitársaság legtöbb desztinációja.

A légitársaság teljes, Európát, Közel-Keletet, Észak-Afrikát és Közép-Ázsiát lefedő hálózatában több mint 28 millió ülőhelyet tesz elérhetővé, amely a Wizz Air valaha volt legnagyobb kínálata a téli menetrendi időszakban. A légitársaság több mint 40 új útvonalat indít, megkezdi az üzemelést az új salernói repülőtérről, újra bázisként használja a kisinyovi légikikötőt és olyan desztinációkra repül egyre több városból, mint Kairó (Sphinx), Sarm-es-Sejk, Marrákes és Stuttgart. A Wizz Air az október végétől március végéig tartó időszakban összesen több mint hatszáz járatot üzemeltet majd.

Az elmúlt nyáron a Wizz Air 200 ezer járaton közel 40 millió utast szállított. A közelmúlt geopolitikai, időjárási és légiforgalmi kihívásainak ellenére a légitársaság járatteljesítési rátája ebben az időszakban 99,3 százalék volt, az egyik legmagasabb az iparágban.

Emellett a Wizz Air több innovatív szolgáltatást is bevezetett: megjelent az All You Can Fly program, még több ügyfél számára vált elérhetővé a WIZZ Multipass bérlet és megújult a Wizz Discount Club Premium kedvezményes csomag is. A Wizz Air alkalmazásában már Apple Pay és Google Pay mobiltárcákkal is lehet fizethetni, a repülőgépek fedélzetén pedig a Revolut bankkártyáit is elfogadják.

Továbbra is a Wizz Air karbonkibocsátási intenzitása a legalacsonyabb az iparágban, hiszen az elmúlt 12 hónapban a járatok átlagos szén-dioxid-kibocsátása egy utaskilométerre vetítve 52,6 gramm volt. A légitársaság emellett az Airbusszal közösen tesztelni kezdi a fenntartható repülőgép-üzemanyaggal (SAF) történő üzemeltetést, élen járva ezzel az Európai Unió RefuelEU rendeletének 2025-től alkalmazandó légiközlekedési szabályainak való megfelelésben.

Szabó András, a Wizz Air hálózatfejlesztési vezetője elmondta: “Izgatottan várjuk a minden eddiginél forgalmasabb téli szezonunkat, több tucat új útvonallal, amelyek közül öt Budapestről, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről indul. Büszkék vagyunk rá, hogy már több mint 50 millió utasunk volt Magyarországon, és reméljük, hogy új útvonalaink még több ember kedvét hozzák meg az utazáshoz. Folyamatosan bővülő, korszerű flottánkkal továbbra is dolgozunk az üzemelési teljesítményünk, illetve az ügyfélélmény fejlesztésén, betartva az iparág legmagasabb szintű fenntarthatósági normáit.”

„A Wizz Air a téli menetrendben öt új járatot indít Budapestről, ezekkel együtt már az európai célállomások mellett afrikai, ázsiai és közel-keleti desztinációkat is lefedve – mondta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója. Hozzátette: – Budapest népszerűsége folyamatosan, látványosan növekszik, és ennek a sokszínű, kontinenseken átívelő járatkínálatnak köszönhetően a téli időszakban is sok turistára számítunk, amely hozzájárul a turizmus nemzetgazdasági jelentőségének további erősödéséhez. Az pedig külön öröm számunkra, hogy a magyar utazóknak is egyre több kontinens felé nyílik meg az út egy olyan stabil légitársasági partnerünkön keresztül, mint a Wizz Air, amely már 50 millió utast szállított Magyarország és a világ számos pontja között.”

Decembertől ráadásul a Wizz Air még gyakrabban repül Londonba. Budapestről szinte minden nap két járat is indul London Gatwick repülőterére, így a légitársaság összesen heti 33 járatot üzemeltet Budapest és London között, ami több mint 25%-os növekedést jelent a nyári időszakhoz képest.