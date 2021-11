OTP: a vártnál gyengébb negyedéves eredmény

Az Európai Bizottság 2019-ben jelentette be a fenntarthatóság szempontjából korszakváltást jelentő zöld tervét, a Green Dealt azzal, hogy 2050-re az EU-ból ne kerüljön több CO2 - vagy más üvegház hatású gáz - a légkörbe, mint amennyit az európai erdők és egyéb rendszerek el is tudnak nyelni. A közös európai célkitűzés a Green Deal előtt az volt, hogy 2030-ra az 1990-es szinthez képest 40 százalékkal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, ezt a köztes célt azonban az uniós tagállamok egyetértésével 55 százalékra emelték, hogy 2050-re valóban elérhető legyen a klímasemlegesség. 2021. július 14-én az Európai Bizottság újabb fontos lépést tett: az Európai Zöldmegállapodás újabb mérföldköveként megérkezett a Fit for 55 elnevezésű klímacsomag, amely konkretizálta, hogy az EU tagországok karbonkibocsátása az 1990-es referenciaszinthez viszonyítva hogyan érje el 2030-ig a célul kitűzött 55 százalékos csökkenéstig. Az írás kiadónk Sikeres zöldmegoldások című, a fenntarthatóság gyakorlati kérdéseit és megoldásait bemutató magazinjában jelent meg.