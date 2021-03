Pénz7 – idén online. Középpontban a családi kassza

Jelentősen javította pozícióit a Semmelweis Egyetem a "US News Best Global Universities" világrangsorában. A legjobb helyezést idén is a "Kardiológia és kardiovaszkuláris rendszer" szakterületi rangsorban érte el, amelyen - tavalyhoz képest huszonöt helyet előrelépve - már a világ 87. legjobb felsőoktatási intézményének számít.