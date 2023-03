Polgári Erika a természetre alapozta az üzletét

Kevés vállalkozásnak adatik meg, hogy tulajdonosa a saját személyiségével hitelesíti termékeit. Ha valaki egy kicsit is elmélyed Polgári Erika és az általa 2011-ben alapított NaturComfort Kft. történetében, azonnal világos lesz, hogy a természet gyógyító erejében hinni több mint egy üzleti vállalkozás. Az maga az egészséges, tudatos életmód.

De ahhoz, hogy az üzletasszony meghazudtolja az életkorát – állítólag 61 éves nagymama -, több minden másra is szüksége van. Elsősorban olyan aktivitásra, aminek a gyógyító, szellemileg és fizikailag is frissen tartó hatása mindenki előtt ismert, aki fölkelt már a fotelből, és rendszeres testmozgásra váltott.

„Én szeretem a természetet, sokat kirándulok, és rendszeresen járok biciklizni. Sőt, salsát és flamencót is tanulok, ahol még 70 év feletti párok is vannak. Rengeteg értéket hoztam otthonról, de két dolog van, ami jelentősen meghatározta, hogy mivel foglalkozom ma. A külsőnkre, illetve az egészségünkre való igényességet és a szorgalmas munkavégzés szeretetét már a szülői házban megtanultam” – mondja Polgári Erika, a cég alapítója és tulajdonosa, életmód tanácsadó

Ő a rendszeres fizikai aktivitás mellett a természet gyógynövényeinek erejét használja ahhoz, hogy mindennapjaiban fitt és kiegyensúlyozott legyen. Azokat a termékeket, amelyek forgalmazására alapította meg vállalkozását, hogy minél többen tudják ezekkel könnyebbé tenni az életüket. Nemcsak az ötvenen túli korosztályok küzdenek ízületi és gerincbántalmakkal, gyulladásos panaszokkal, különféle mozgáskorlátozottsággal, hanem a fiatalabbak is, akiket a munkájuk inaktív életre kényszerít, vagy akikben kevés az ambíció, hogy az okostelefont természetjárásra vagy sportra cseréljék. A tapasztalat azonban azt mondatja Polgári Erikával, hogy a legjobb befektetés a betegségek megelőzésére koncentrálni, és akkor gondoskodni a szervezet számára fontos ásványi anyagok, vitaminok és nyomelemek szedéséről, amikor még nincsenek fájdalmas panaszok. A tulajdonos asszony azt tanácsolja, hogy ne sok terméket, sokféle étrend-kiegészítőt szedjen az ember, hanem találja meg azt az egy-kettőt, ami igazán beválik, viszont azokat fogyassza rendszeresen. Ő az immunrendszer erősítésére teljesen természetes, gombás termékeket és hatékonyan felszívódó, liposzómás C-vitamint javasol, amelyek jótékony hatását már számos kutatás bebizonyította.



A természet gyógyító erejébe vetett hit Polgári Erika számára egyfajta küldetéstudatot is jelent. Miért ne élhessen más is teljes életet, ha a Jóisten megalkotta a füvekben és a fákban a természet patikáját? A nyíregyházi székhelyű NaturComfort Kft. Magyarországon termesztett gyógynövényekből készíti a kiemelkedően magas minőségű termékeit. Amelyek rendkívüli gyógyhatásukat annak is köszönhetik, hogy a hatóanyagokat magas koncentrációban tartalmazzák. A készítményeket a Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával hozzák forgalomba. Elkötelezettek amellett, hogy valóban hatékony, természetes alapanyagokból készült balzsamokat, krémeket, vitaminokat, étrend-kiegészítőket, teákat és olajakat kínáljanak a vásárlóknak. Bő tíz évvel ezelőtt az első saját termékük, a Magyar Családi Balzsam Érték és Minőség Nagydíjas lett, és ez jelezte, hogy törekvéseik jó irányba tartanak. A balzsam továbbfejlesztett változata, a Magyar Családi Balzsam Esszencia 2021-ben szintén elnyerte az Érték és Minőség Nagydíjat.

A természet gyógyító erejére alapított vállalkozás természetesen az üzleti világhoz kapcsolja a céget, hiszen a termékek értékesítéséből tudja magát fenntartani, de a NaturComfort Kft. különös hangsúlyt helyez arra, hogy ezt emberi módon tegye. Ezért különleges és egyedülálló telemarketing szolgálatot alakítottak ki. Az itt dolgozó munkatársaknak az értékesítéssel egyenrangúan fontos, hogy a telefon másik végén lévő vásárlójukkal elbeszélgessenek, meghallgassák a panaszait, mint egy bensőséges barát, és tanácsot adjanak, mert mindenkinek az az érdeke, hogy a betegek megkönnyebbüljenek. Ezért törődést, odafigyelést, segítő kapcsolatot is nyújtanak. A termékeik hatékonyságának az a legörvendetesebb visszaigazolása, amikor fájdalmuk enyhüléséről számolnak be az emberek.

A másokon való segítést a cégtulajdonos ennél konkrétabb formában is rendszeresen gyakorolja. Polgári Erika évek óta támogatója a nyíregyházi NB I A csoportban szereplő kosárlabdacsapatot, a helyi Állatbarát Alapítványt. Küldött ajándékot a Nagykállói Kórház és a Vöröskereszt Anyaotthon dolgozóinak, a szolnoki mozgássérültek egyesületének, mentősöknek, rendészeti sportegyesületnek, a felnövekvő generáció minőségi oktatását szolgáló Alkalmazott Oktatástannak. A legjobban saját termékeivel tud segíteni: több mint 1500 felnőtt és utánpótlás sportoló, valamint számtalan nyugdíjas és nyugdíjasklub kapott már a NaturComfort Kt.-től ajándékcsomagot szerte az országban.

Szikora Katalin