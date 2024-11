Reflektorfényben Szlovákia turisztikai lehetőségei Magyarországon és Romániában

A Szlovák Turisztikai Hivatal első alkalommal szervezett kétnapos workshop-sorozatot Magyarországon és Romániában, hogy népszerűsítse Szlovákiát, mint turisztikai úticélt. Az események lebonyolításáért a HotelPremio PR csapata felelt, akik különleges programokkal és értékes élő kapcsolatépítési lehetőségekkel várták a szakma képviselőit.

Budapesti állomás: A Marriott Courtyard Hotel inspiráló környezete

A rendezvénysorozat első állomását Budapesten, november 25-én a Marriott Courtyard Hotel elegáns termeiben rendezték meg. A turisztikai szakma közel félszáz utazásszervező és sajtó képviselője gyűlt össze, hogy betekintést nyerjen Szlovákia lenyűgöző természeti és kulturális kincseibe, valamint megismerjék az ország új turisztikai kampányát. Az eseményen összegyűlt résztvevőket a Szlovák Turisztikai Hivatal vezetője, Soňa Jelínkova köszöntötte, őt követte kollégáinak a prezentációja, ami bemelegítette a terepet a beszélgetésnek.

A rendezvényen Szlovákia számos kiemelkedő turisztikai szolgáltatója és desztinációja mutatkozott be, köztük a Grand Hotel Bellevue, a CPI Hotels Slovakia, a Grand Hotel Kempinski High Tatras, a Magas-Tátra régió, a Vizivár Hronsek – Garamszeg, a Tatry Mountain Resorts, a Sheraton Hotel Bratislava, valamint több turisztikai desztináció menedzsment szervezet, mint például a Visit Košice, Csallóköz, és Nagyszombat. További kiállítók között szerepeltek a Hotel Club Késmárk, a Villa Sandy City Park Resort Kassáról, és a Demänová Resort Jasná térségből.

Elhangzott többek között, hogy erősödik Pozsony szállodai kínálata, a CPI Hotels háza táján jelentős fejlesztésekről számoltak be Pozsony, Budapest és Bécs tekintetében. Megújul a Clarion Congress Hotel Bratislava. Anek Dóra értékesítési és marketing igazgató véleménye szerint céljuk egy modern, de a hagyományokat is megtartó szálloda fenntartása. Részletesen kitért arra is, hogy a hotelcsoport Budapesten is számos újdonsággal készül.

A tél a Tátrában mindig felejthetetlen, emlékezetes megszállni a Magas-Tátra lábánál, Ótátrafüreden, a Bellevue Hotelben, ahol a környező túraútvonalakat vagy a 3-4 kilométerre található sípályákat is kihasználhatják a sportos vendégek és n Nem messze innen egy sétára található a híres jégtemplom.

Mindenki a télre készül, a Donovaly Park Snow is számos újítással készül a téli szezonban, és a gyerekes családok kedvenc pihenőhelye, a Husky Parkban síiskola és családi sípályák vátják a tél szerelmeseit, akik többek között itt éjszakai is síelhetnek.

Lubos Grajcár Kassa történelmi jelentőségéről szólt, több híres magyar emlékét keresik fel a magyarok. Gondoljunk itt Rákóczi Ferencre, vagy Márai Sándorra. Kassa környéke számtalan lehetősége kínál, a közeli Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkra vagy az UNESCO által védett fatemplomai keresett nevezetességek.

Besztercebánya és régiójának standja mellett is nagy volt a nyüzsgés, Eva Maculová válaszolt a kérdéseinkre, nem messze tőle pedig Boris Fugger a Polthári-Soós vízi vár, a „Vodny Hrad” -ról tartott ismertetőt.

Lenyűgöző várkastélyt a 15. században építették, majd 1576-ban átalakították, a 19. században felújították. A Rákóczi-szabadságharc alatt pénzverde működött benne. A védőfallal körülvett várkastély háromszintes, négy kör alakú bástyával ellátott, valamint egy fő toronnyal, lépcsőházzal. 2023 óta már régi-új fényében ragyog, és még most is dolgoznak rajta, hogy az itt megszállt vendégeknek még kényelmesebb legyen.

Az üzleti megbeszélések közel három órán keresztül tartottak, és az eseményt a Magas- és az Alacsony-Tátra prezentációja zárta Lucia Blasková előadásával.

Kolozsvári workshop: Román turisták figyelmében Szlovákia

A rendezvény második állomását Kolozsváron tartották, két nappal a budapesti esemény után, melynek a Vibre Hotel tetőterasza adott helyet a különleges alkalomnak.

A kolozsvári eseményen új kiállítók is megjelentek, köztük a ParkSnow Donovaly, a TDM Stredné Slovensko (Közép Szlovákia – Besztercebánya), a TDM Bratislava Régió, a TDM Levočská Dolina (Lőcse völgye), a Hotel Roca Kassáról, az Aplend, valamint a TDM Dobrý kraj. Ezek az új résztvevők tovább színesítették a programot és bővítették Szlovákia turisztikai kínálatának bemutatását.

A workshopra két tucat román turisztikai és sajtós szakember érkezett, akiknek célja az volt, hogy új lehetőségeket találjanak a román turisták Szlovákiába való csábítására.

A Szlovák Turisztikai Képviselet Magyarországi vezetője, Sona Jelinková, hangsúlyozta, hogy az utóbbi években jelentős, 20%-os növekedés tapasztalható a román turisták számában, amihez nagyban hozzájárult a Debrecen és Kelet-Szlovákia közötti autópálya kiépítése.

Sikeres kapcsolatépítés és szakmai fejlődés

Mindkét helyszínen nagy sikert arattak az események, amelyek nemcsak szakmai tartalommal, hanem kapcsolatépítési lehetőségekkel is gazdagították a résztvevőket. A vendégek elismeréssel beszéltek a szervezés magas színvonaláról és az értékes információkról, amelyek hozzájárulhatnak Szlovákia turisztikai vonzerejének további növeléséhez.

A HotelPremio PR csapatának szervezésében megvalósult események bebizonyították, hogy a turisztikai szakma és a marketing innovatív megközelítései képesek áthidalni a határokat, és új perspektívákat nyitni mind a magyar, mind a román piacon.