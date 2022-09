Rekordot döntött a kártyás fizetés és az azonnali átutalás

Rekordot döntött a kártyás fizetési forgalom és az azonnali átutalás 2022 második negyedévében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint.

A jegybank honlapján közzétett elemzés szerint a második negyedévben sem tört meg az elektronikus pénzforgalom dinamikus fejlődése, a legtöbb fizetési mód forgalma jelentősen nőtt.

Belföldön az előző év azonos időszakához képest 29 százalékkal több, összesen 364 millió kártyás vásárlást bonyolítottak le az ügyfelek. A koronavírus-járványhoz kötődő utazási korlátozások szinte teljes feloldásával a külföldi vásárlásokban is hasonló változások történtek, a tranzakciók száma 24 százalékkal bővült és megközelítette a 33 milliót.

A hazai készpénzfelvételek száma ugyanakkor kevesebb mint 3 százalékkal bővült, ami azt mutatja, hogy tranzakciós célból a fogyasztók már sokkal inkább az elektronikus fizetési módokat részesítik előnyben.

A hazai kártyás belföldi vásárlások értéke 3 ezer milliárd forint, ami már közel harmadával haladja meg a belföldi készpénzfelvételekét, ami 2,3 ezer milliárd forint volt.

Közölték: 2022 második negyedévében sem történt számottevő változás a hazai pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák számában és megoszlásában a megelőző időszakokhoz képest. A forint számlák száma a negyedév végén 9,5 millió, a deviza számláké 1,1 millió körül alakult. Az elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számlák száma ugyanakkor a 2020 első negyedéve óta tartó folyamatos növekedésnek köszönhetően megközelítette a 7 milliót. A mintegy 2 éve tartó lassú, de kitartó bővülés hatására az érintett számlák száma 5 százalékkal, 330 ezer darabot megahaldó mértékben bővült.

A hazai kibocsátású fizetési kártyák esetében sem történtek drasztikus változások, ugyanakkor szembetűnő a fogyasztók kártyahasználati szokásainak átalakulása. Egyrészt 6,8 millióval rekordot döntött azon kártyák száma, amelyekkel történt vásárlási tranzakció az időszak során. Ez a szám 2 százalékkal, közel 140 ezerrel haladja meg az eddigi csúcsot. Másrészt pedig tovább folytatódott a mobiltárcába regisztrált kártyák számának bővülése: az előző időszakhoz képest mintegy 9 százalékkal több ilyen kártya volt, így a számuk már meghaladta az 1,5 milliót.

A fizikai kereskedői kártya-elfogadóhelyek száma az időszak végén kevéssel 150 ezer, az elfogadóhelyeken üzemelő POS termináloké pedig 230 ezer felett alakult.

A kártya fizikai jelenlétét nem igénylő internetes elfogadóhelyek számában ugyanakkor továbbra is erős bővülés mutatkozik. Az 5 százalékos növekedéssel a számuk közel 2 ezerrel haladta meg a megelőző időszak végi adatot, és rohamosan közelít a 40 ezres határhoz. Megjegyezték, hogy az előbbi érték felfelé torzított lehet, mivel egyre több olyan online kereskedő van, aki több szereplőtől is igénybe vesz ugyanarra a tevékenységre kártyaelfogadói szolgáltatást.

A jegybank szerint egyre dinamikusabb a fejlődés az innovatív kártyalapú szolgáltatások igénybevételében. A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal bel- és külföldön lebonyolított mobiltárcás vásárlási tranzakciók száma és értéke rendre 150, illetve 161 százalékkal növekedett 2021 második negyedévéhez képest, megközelítve a 63 millió darabot, valamint meghaladva a 391 milliárd forintos értéket. A magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók elfogadóhálózatában a külföldiek kártyahasználata is rendkívül bővült: az előző év azonos időszakához képest több, mint négyszeresére nőtt a külföldi kártyás hazai vásárlásitranzakciók száma és értéke, mintegy 32 millió ilyen tranzakció történt közel 454 milliárd forintos értékben.

A hazai pénzforgalmi szolgáltatóknál indított egyedi forintátutalások esetében is folytatódott a korábbi erőteljesebb forgalombővülés. Darabszámban és értékben is mintegy 13 százalékos növekedést mért az MNB 2022 második negyedévében. Így az átutalások száma 85 millió, értéke pedig 203 ezer milliárd forint körül alakult. Az átutalások között kiemelkedően teljesített az azonnali fizetés, itt darabszámban 17, értékben pedig közel 32 százalékos a bővülés 2021 második negyedévéhez képest. A közel 46 millió azonnali fizetési tranzakció 11 ezer milliárd forintot meghaladó értékben abszolút rekord is egy negyedév alatt – mutat rá az elemzés.