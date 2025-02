Rekordot döntve repül tovább a Wizz Air

A Wiz Air megdöntötte korábbi utasforgalmi rekordját és 2024-ben közel 63 millió utast szállított közel 300 ezer járaton. Az elmúlt évben a Wizz Air közel 100 új útvonalat indított, elérhetővé vált egyebek közt Budapestről Genova, Gran Canaria, Salerno, Memmingen és Marrákes is.

A flottába 34 új repülőgép érkezett, ezzel a géppark 15 százalékkal bővült. A Wizz Air 226 repülőgépéből 146 a legmodernebb technológiát képviselő Airbus A320/321neo típus, amely kategóriájában a legjobb fenntarthatósági mutatókkal rendelkezik. Ezek a repülőgépek teljesítik a Wizz Air járatainak 65 százalékát.

Még idén, illetve 2026 elején a Wizz Air 50 új Airbus A321neo és A321XLR érkezésével tervez. Ezekkel együtt az új generációs típusok aránya a teljes flottában meghaladja majd a 77 százalékot, mivel ezzel párhuzamosan a légitársaság a régebbi Airbus A320ceo gépeket kivonja a flottájából. Ezzel a lépéssel a Wizz Air az üzemanyag-hatékonyságán is javít, valamint megerősíti piacvezető szerepét, mint a legfenntarthatóbb európai légitársaság.

A Wizz Air 2024-ben tovább javított a menetrend szerinti indulási és érkezési mutatóin és a második legpontosabb diszkont légitársaság lett Európában. Emellett 2024-ben a betervezett járatok 99,5%-át teljesítette, amely a harmadik legjobb eredmény az európai légitársaságok között, és jelentősen az iparági átlag fölött van. Magyarországon ez az arány még magasabb, 99,6%-os volt a tavalyi évben.

Az ügyfélélmény növelése érdekében a légitársaság megháromszorozta ügyfélszolgálati kapacitásait, bevezette a járattörlés, vagy késés esetén segítséget nyújtó, a nap 24 órájában elérhető Amelia virtuális asszisztensét és új ügyfélközpontot indított a wizzair.com oldalon.

Mindezek mellett a Wizz Air az elmúlt évben is számos díjat gyűjtött be, amelyekkel a fenntarthatóságért tett erőfeszítéseit díjazták. A Wizz Air lett Európa és Közel Kelet legfenntarthatóbb légitársasága a CAPA – Centre for Aviation légiközlekedési tudásközpont szerint. A “Legjobb légitársaság az emissziócsökkentésért” díját ítélte meg a Wizz Air-nek a World Finance, amely sorban negyedszer választotta a “Legfenntarthatóbb diszkont légitársaságnak” is a céget.

A Wizz Air továbbra is őrzi piacvezető szerepét Magyarországon, ráadásul Budapestről már 32 ország 71 repülőterére lehet a légitársasággal utazni, így 2024 év végére a magyar fővárosból lett elérhető el a légitársaság legtöbb desztinációja. 2024-ben a 6,4 millióan utaztak Magyarországról a Wizz Airrel, ez 23%-os növekedést jelent a 2023-as évhez képest.

Harangozó Olívia, a Wizz Air kommunikációs menedzsere elmondta: “Örömmel zárjuk működésünk 20. évét rekord utasforgalommal, és hálásak vagyunk minden egyes utasnak, aki 2024-ben a Wizz Air-t választotta. Külön öröm, hogy Magyarországról tavaly 1,2 millióval többen utaztak velünk, mint 2023-ban. Büszkék vagyunk arra, hogy tovább javítottuk működési teljesítményünket és ügyfélélményünket, és idén is jelentős beruházásokat fogunk végrehajtani ezeken a területeken.”

-azuzlet-