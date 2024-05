Rengetegen bankolnak ezzel, pedig hiába magyar és világelső, de drága

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024. februári adatai szerint a számlavezetés során a bankok felé kifizetett díjak 15 százalékát teszik ki az SMS szolgáltatások. Bár a jegybank nyolcezer forint közelébe becsülte az SMS-ekre fordított éves átlagos ügyfélköltséget, a BiztosDöntés.hu szerint ez a költség még ennél nagyobb is lehet. Pedig ma már a legtöbb banknál létezik erre egy ingyenes alternatíva, melyre könnyen át lehet állni.

A banki tranzakciókról annak pillanatában küldött SMS egy magyar találmány. A Budapest Bank kényelmi szolgáltatásként vezette be a 90-es évek derekán. A szolgáltatást úgy próbálták népszerűsíteni, hogy a kis történetben a pincér által akkoriban még fizetésre elvitt bankkártyát visszahozva nem a pincér mondja a kifizetett összeget, hanem a vendég, aki az SMS-ben értesült az összegről.

Nagyon hamar kiderült azonban, hogy a kényelemnél sokkal fontosabb a biztonság: a 90-es években igencsak elharapódzó csalások ellen az egyik legjobb védekezést jelentette, hiszen az első jogosulatlan tranzakció ismeretében azonnal letiltható a bankkártya, ma már pedig a letiltás előtti károkat is megtérítik a bankok.

– Ha egy ügyfél SMS-t használ a tranzakciókról szóló értesítéseire, az MNB szerint átlagosan évente 7 860 forintot is fizethet, amit teljesen feleslegesen fizet ki, hiszen egyre több banknál egy ingyenes szolgáltatást is igénybe vehet helyette – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. – Ez a költségarány ráadásul egy digitálisan bankoló ügyfél profiljában még nagyobb részt is elérhet, mint 15 százalék. Minél inkább az okostelefonján intézi valaki a bankügyeket, annál inkább érdemes a push üzeneteket választania a méregdrága SMS-ek helyett.

Egyre drágábbak az SMS-ek

Az SMS szolgáltatás díja a BiztosDöntés.hu számításai szerint akár igen magas összeget is elérhet. A hazai hitelintézetek ugyanis nagyon gyakran nem csak a kiküldött üzenetekért számítanak fel díjat, hanem ennek a szolgáltatásnak még havidíja is van, amely SMS díjat nem tartalmaz.

A havidíjat ráadásul több bank nem is egyben számítja fel, hanem attól függően többszörözi, hogy az ügyfél milyen tranzakciókról szeretne értesülni.

Például a banknak informatikai szempontból egészen mást jelent a bankszámla tranzakciókról SMS-t küldeni, mint a bankkártya tranzakciókról, ezért két külön havidíjat számít fel. Ennek az az oka, hogy a bankkártya tranzakciók csak napok múlva, az elszámoláskor kerülnek terhelésre a bankszámlán, ezért a vásárlás pillanatában kiküldeni egy SMS-t, egy teljesen másik típusú értesítésnek számít.

Ezt tetőzik még a különféle napi egyenlegértesítések is, melyekre ma már, az okostelefonok korában végképp semmi szükség. Nagyon informatív szolgáltatás volt a banki SMS a 90-es, sőt még a 2000-es években is, de az okostelefonok kora, amely az első iPhone modell 2007. június 29-i megjelenésével kezdődött, a push üzenetek megjelenésével elhozta a banki SMS-ek nyugdíjazását.

A magyar ügyfelek közül azonban még ma is sokan használják a drága SMS szolgáltatásokat a push értesítések helyett, pedig ma már az SMS lemondás pár perc alatt elvégezhető.

Van olyan bank, amelynél már 67 forintba kerül egy-egy banki SMS kiküldése, miközben e mellé még 732 forintos havidíjat is felszámít minden hónapban a bankszámla- és bankkártya tranzakciókért.

Ha egy ügyfél csak 10 tranzakcióról kap értesítést egy hónapban, az már egy évben 16 824 forintos bankköltséget jelent pusztán az SMS szolgáltatásért.

Nem mindenhol váltható még ki az SMS szolgáltatás

Az SMS szolgáltatás alternatívája tehát az úgynevezett push értesítés, amikor a felhasználó – állandó internetkapcsolat mellett – a mobiltelefonja értesítési sávjában, felbukkanó üzenetben értesül a bankszámla- és bankkártya tranzakciókról a banki mobilalkalmazástól.

A CIB, Erste, Gránit, OTP és UniCredit bankoknál már van lehetőség a drága SMS szolgáltatás kiváltására push értesítések formájában. A többi banknál csak részben vagy egyáltalán nincs erre lehetőség.

Közülük egyedül az Erste Banknál van havidíja a szolgáltatásnak, a többi banknál sem havidíja, sem üzenetenkénti díja nincs a push értesítéseknek, így igen jelentős összeg spórolható meg a segítségével. Az Erste Bank sem számít fel üzenetenkénti díjat a push értesítésekért.

Az ügyfelek saját maguk is élesíthetik a push értesítéseket a mobilapplikációikban.

A CIB Banknál SMS-t lemondani csak személyesen vagy telefonos ügyfélszolgálaton lehet. A push értesítések a CIB Mobilalkalmazásban a főmenü – beállítások (fogaskerék ikon) – Díjmentes értesítések útvonalon kapcsolhatók be.

SMS-t lemondani csak személyesen vagy telefonos ügyfélszolgálaton lehet. A push értesítések a a főmenü – beállítások (fogaskerék ikon) – Díjmentes értesítések útvonalon kapcsolhatók be. Az Erste Banknál ugyancsak nem kapcsolható ki az SMS a George Magyarország mobilalkalmazásban, a push üzenetek viszont bekapcsolhatók a Profil – Értesítések menüben.

ugyancsak nem kapcsolható ki az SMS a mobilalkalmazásban, a push üzenetek viszont bekapcsolhatók a Profil – Értesítések menüben. A Gránit Banknál mind az SMS-ekről, mind a push értesítésekről lehet rendelkezni a Gránit eBank nevű mobilalkalmazásban, akár együtt is üzemelhet a kettő. A beállításokra a Menü – Beállítások – Banki értesítések módja útvonalon van mód. A push értesítések neve a Gránit Banknál iSMS.

mind az SMS-ekről, mind a push értesítésekről lehet rendelkezni a nevű mobilalkalmazásban, akár együtt is üzemelhet a kettő. A beállításokra a Menü – Beállítások – Banki értesítések módja útvonalon van mód. A push értesítések neve a Gránit Banknál iSMS. Az OTP Banknál az OTP MobilBank mobilalkalmazásban csak a push üzenetekről lehet rendelkezni a Beállítások – Értesítések útvonalon. Az SMS szolgáltatást már csak a korábbi, OTPdirekt szerződéssel rendelkező ügyfelek használhatják.

az mobilalkalmazásban csak a push üzenetekről lehet rendelkezni a Beállítások – Értesítések útvonalon. Az SMS szolgáltatást már csak a korábbi, OTPdirekt szerződéssel rendelkező ügyfelek használhatják. Az UniCredit Banknál az SMS szolgáltatás csak az internetbankban mondható le a beállításokon át (fogaskerék ikon), az SMS szolgáltatás kezelése menüponton keresztül. A push értesítések viszont az UniCredit mBanking névre hallgató mobilalkalmazásban is bekapcsolhatók az Egyéb – Beállítások – Push értesítések útvonalon keresztül.

Az OTP Bank példája, ahol az SMS szolgáltatást nyugdíjazták az új Digitális Szolgáltatási szerződést kötő ügyfelek számára, nem egyedi. A Gránit Banknál régóta vannak olyan díjcsomagok, ahol már nem is kérhető értesítő SMS, csak push üzenet, a Revolut Bank pedig már eleve SMS szolgáltatás nélkül, kizárólag push üzenetküldéssel indította el a világszerte nagy sikert elért mobilappját 2015-ben.

Ajándékpénzzel is kompenzálható a drága SMS szolgáltatás

A banki szolgáltatások költségein átmenetileg enyhíthet az új online számlanyitásért kapott ajándékpénz, melynek piaci szintje már 40 000 – 50 000 forintnál jár a korábbi 30 000 forint helyett.

A Raiffeisen Bank épp most indította a nyári ügyféltoborzó kampányát, ahol mindössze 5 darab, egyenként minimum 1 000 forintos költéssel 50 000 forint adómentes ajándékpénzt lehet szerezni új ügyfélként, jövedelemfeltétel nélkül. További 20 000 forintos jóváírás jár azoknak, akik megtakarítási számlát nyitnak és 6 hónapon át havi 10 000 forinttal takarékoskodnak úgy, hogy nem költenek belőle. Ez jelenleg a legmagasabb összegű jóváírás a piacon.

Hasonló akciók futnak más banknál is.

Az Erste Banknál és a Gránit Banknál és a K&H Banknál 40 000 forint, az UniCredit Banknál 35 000 forint gyűjthető minimális pénzügyi feltételekért cserébe. A K&H és UniCredit Bankoknál beérkező átutalási összeg is feltétele az ajándékpénznek, de ezeknek nem kell jövedelemátutalásnak lennie. Aki vállalja, hogy a bankkártyájával legalább 100 000 forint összeget költ, az 40 000 forintot kap új számlanyitásért az MBH Banknál is. További tízezrek gyűjthetők meglévő ügyfélként új ügyfelek ajánlásával, szinte minden hazai banknál.