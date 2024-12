Repülőrajttal indítják a bankok a munkáshitelt januártól

A bankok azonnal ki akarják használni az állami támogatással jövőre induló új kölcsönöket: a munkáshitel már a januári nyitáskor igényelhető lesz, és falusi lakásfelújítási hitelt is több pénzintézet kínálja majd – derül ki a Bank360.hu felméréséből.

Gőzerővel készülnek a bankok az új támogatott lakossági hitelek mielőbbi bevezetésére. Több kedvezményes konstrukció is indul 2025-ben, és a Bank360.hu által megkérdezett hitelintézetek szinte mindegyike tervezi is, hogy részt vesz majd ezekben, bevezeti az új hiteleket, amilyen gyorsan csak tudja.

Az új vagy újrainduló lehetőség közül a legnagyobb érdeklődés várhatóan a munkáshitel iránt lesz, amelyet azok a 17 évesnél idősebbek és 26 évesnél fiatalabbak vehetnek majd fel, akik nem jogosultak Diákhitelre. Diákhitelt azok kaphatnak, akik valamilyen felsőfokú oktatási intézményben tanulnak, tehát a munkáshitel azoknak szól majd, akik a középiskola elvégzése után nem tanultak tovább, hanem munkába álltak, és legalább heti 20 órában dolgoznak alkalmazottként vagy vállalkozóként.

A hitel maximális összege 4 millió forint, a futamideje 10 év, és kamatmentes, ha a fiatal legalább öt évig Magyarországon marad, és ez idő alatt a munkaviszonya is megmarad. A futamidő alatti gyerekvállalás további kedvezményekre jogosít. Az első gyermeknél két évre fel lehet függeszteni a törlesztést, a másodiknál szintén jár ez az engedmény, sőt a fennálló tartozás felét el is engedik, a harmadik gyermek után pedig a teljes tartozást elengedi az állam.

Bár ez a korosztály a bankoknál alapvetően korlátozottan hitelképes, sok pénzintézet személyi kölcsönt eleve nem is nyújt 21-23 éves kor alatt, ennek ellenére ezt a konstrukció örömmel kínálják. Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a babaváró támogatáshoz hasonlóan a munkáshitelhez is kapcsolódik állami garancia, vagyis ha az adós nem törleszt tovább, a bankok az adóhatóságtól lehívhatják a tartozást. A Bank360 kérdésére válaszoló pénzintézetek közül a munkáshitel bevezetésén dolgozik már az MBH Bank, a K&H és a CIB Bank szintén tervezi, hogy felveszi a termékpalettájára, az Ersténél már január 2-tól lehet igényelni ezt a kölcsönt, és az OTP is nyújtani fogja.

Vidéki otthonfelújítási hitel is hamar lesz több banknál

Várhatóan a vidéki otthonfelújítási program kedvezményes hitelét is több bank kínálja majd, a bevezetéshez azonban még várják a pénzintézetek a pontosító rendeletek megjelenését. “A vidéki otthonfelújítási hitelt a rendeletek feldolgozását követően tudjuk bevezetni” – közölte az Erste Bank. Az Erstén kívül az MBH, a K&H és az OTP is biztosan kínálja majd ezt a konstrukciót is. A CIB Bank egyelőre annyit válaszolt, hogy jelenleg felújítási célra a CIB 10 éves kamatperiódusú szabadfelhasználású ingatlanfedezetes kölcsönt nyújtja az ügyfeleknek felújítási kedvezménnyel.

A vidéki otthonfelújítási program hasonló lesz a 2021-2022-ben nagy sikert aratott otthonfelújítási támogatáshoz, lényeges különbség azonban, hogy ezúttal csak a jogszabályban felsorolt 2887 kistelepülésen élő gyerekes családok vehetik majd igénybe. Ők a költségek legfeljebb 50 százalékának megfelelő, de maximum 3 millió forint összegű állami támogatást kaphatnak a felújítási munkálatokra, emellé felvehetnek maximálisan 6 millió forint összegű kedvezményes hitelt is. Az is részt vehet a programban, aki az előző programban már kapott támogatást, de nem merítette ki a 3 millió forintos támogatási keretet. Az ilyen családok a 3 millió forintból megmaradt támogatási összegre pályázhatnak.

A hitel kamata viszont már lesz, mint az előző programban volt. Akkor az ügyfeleket terhelő kamat fix 3 százalékos volt, most a kamattámogatás mértéke lesz 3 százalékpont, és az ügyleti kamat az ötéves állampapírok aukciós hozama alapján alakul majd ki. Herman Bernadett szerint ez azt jelenti, hogy az ügyfelek várhatóan magasabb, 4-5 százalék közötti kamattal számolhatnak majd, de ez is sokkal kedvezőbb, mintha piaci alapú hitelt vennének fel a felújításokra.