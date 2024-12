Repülős előretörés, Dél-Korea másként: a fiatalok felé nyit a Z(s)eppelin Utazási Iroda

A fiatal generáció igényeit és a törzsközönség elvárásait egyaránt szem előtt tartva alakította ki Az Utazó magazin olvasói által az Év utazási irodájának választott Z(s)eppelin Utazási Iroda a több mint 500 ajánlatból álló 2025-ös programkínálatát. A 2024-ben fennállásának 30. évfordulóját ünneplő iroda méltó születésnapi ajándékkal is készült: két új autóbusz üzembe helyezésével és egy korszerű autóbusz-telephely építésével tovább erősíti elkötelezettségét az utasok magas színvonalú kiszolgálása iránt.

„2024 év végére két új autóbusszal bővült a Z(s)eppelin Travel flottája és így immár kilenc komfortos járművel tudjuk beutazni a kontinenst. A buszok új otthonát megteremtő építkezés is a végső szakaszába lépett: várhatóan 2025 nyarára elkészül az új autóbusz-telephely, ahol modern körülmények között, folyamatosan magas színvonalon zajlik majd a buszok kiszolgálása és karbantartása. A mintegy 400 millió forintos beruházás több új munkahelyet is teremt: a telephelyen napi nyolc órában dolgozó szakemberek – szerelők és karbantartók – felügyelik majd a járművek műszaki állapotát, ami eddig külsős szolgáltatók bevonásával történt. Az új létesítménynek köszönhető gyorsabb, kiszámíthatóbb és biztonságosabb megoldás nemcsak a Z(s)eppelin zavartalan működését, hanem az utasok kényelmét és biztonságát is szolgálja majd. Éppen úgy, ahogy azt a több ózongenerátor is, ami arról gondoskodik, hogy minden autóbuszunk levegője tisztán és fertőtlenítve induljon útnak” – fejti ki Zsebők Tamás a (Z(s)eppelin tulajdonos ügyvezetője.

Az új autóbusz-telephely látványképe

Kifejtve, hogy a kilenc tagúra bővült autóbuszos flottával az iroda elérte az optimális méretet. A jövőben a hangsúly már a járműpark folyamatos fiatalításán lesz azért, hogy az utasok mindig a legmodernebb és legkényelmesebb körülmények között utazhassanak. A tendencia ugyanis egyértelmű: a buszos utak száma egyenlőre stagnál, jelenleg nem megnövekszik és nem is csökken, miközben a repülős paletta folyamatosan bővül. Az utóbbi időben százalékos arányban már az 50 százalékot közelíti a repülős utak aránya a buszos programokkal szemben.

Zsebők Tamás Fotó:Zseppelin

„Az utóbbi években egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy mindinkább erősödik azon utazóréteg, amely számára az idő valóban pénzt ér. Emellett örömmel látjuk, milyen erőteljes a fiatalodás a körutas utazóközönség körében. Egyre több fiatal választja a tematikus programokat, legyen szó modern kulturális élményekről, gasztronómiai kalandokról vagy a wellness lehetőségekről. Ezt a trendet felismerve bővítjük az utazási ajánlatainkat, a programjainkat és a kommunikációkat is. Mindez együtt vezet oda, hogy különösen az Európán belüli távolabbi utak esetében egyre többen választják a repülős programokat, mert sajnálják az oda-vissza buszozással járó 3-4 napos utazást. Már csak azért is, mert miután a repülőjegyárak mára elérhetőbbé váltak, aki időben foglal, annak gyakran csak minimális mértékben kerül többe a repülős alternatíva.”

Más kérdés, – magyarázza Zsebők Tamás -, hogy a Z(s)eppelin továbbra is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a buszos utazások is élvezetesek maradjanak. Miközben érdekes programokat kínálnak, az oda-és visszaúton mindig van tartalom, útközbeni megálló, látványosság az utazásban, miközben a Zseppelin idegenvezetői gazdag történetekkel, információkkal szórakoztatják az utasokat.

Felszállás előtt Fotó:bud.hu

Ami az idei trendeket illeti, a Z(s)eppelin vezetője azt érzékeli, hogy a Covid után hirtelen keletkezett óriási fellendülést követően az utazási kedv lassan visszatér a korábban megszokott kerékvágásba. Ebben a piaci környezetben pedig azok az utazási irodák lehetnek igazán sikeresek, amelyek kreatívan fejlesztik kínálatukat, és olyan egyedi, izgalmas programokkal tudnak megjelenni, amelyek mind a törzsutasok, mind az újonnan megcélzott utaskör érdeklődését felkeltik.

„Az elmúlt évek világosan megmutatták, hogy már nem érdemes arra várni, hogy az utolsó pillanatban jelentős kedvezményeket adnak az irodák – ami különösen a körutazások szegmensében, sosem volt igazán jellemző. A Z(s)eppelin Utazási Iroda pedig az időben, előjelentkezéssel foglaló utasok érdekében már elvi okokból sem kínál last minute akciókat, helyette az előre tervező, előjelentkező utasokat részesíti előnyben” – mondja a cégvezető. Kifejtve, hogy miközben a karneváli és tavaszköszöntő repülős utak iránt már komoly érdeklődés mutatkozik, a 2025-ös nyári programok előértékesítése is elkezdődött. Az előfoglalási időszak egészen 2025. március 31-ig tart, amikor akár 10% kedvezmény is elérhető az előjelentkezéssel foglalók számára.

Az európai körutazásokra specializálódott és szinte az egész kontinensre programot kínáló utazási iroda számára már nem az új desztinációk jelentik az újdonságot, hanem az, hogy egy-egy ismert helyszínt új megközelítésben mutatnak be. Tematikus programjaik például gyakran a helyiprogramok, vagy a gasztronómia köré épülnek, ezáltal friss, egyedi élményt kínálva még a törzsutasok számára is.

„Jó példa erre az alsó-ausztriai programunk, amely két korábbi útvonalunk elemeit ötvözi. Ezen a túrán a résztvevők nemcsak a régió gyönyörű kastélyait és kertjeit fedezhetik fel a velünk utazók, hanem a dunai hajózás és a semmeringi vonatozás varázslatos élményét is élvezhetik – mindezt úgy, hogy az autóbusszal megtett távolságot minimálisra csökkentettük. Azokra is gondolva akik sajnálják a buszozással töltött időt, a korábban nyolc napos Benelux körutazásunkat most egyedülálló módon repülős formában kínáljuk, mindössze öt napba sűrítve, maximálisan a látnivalókra koncentrálva és mégis kényelmesen”.

Szöul Fotó:BigStock

Az iroda kínálatában emellett egyre több új tematikus és innovatív program jelenik meg. Kiemelkedő újdonság például a fiatalok számára tervezett dél-koreai körutazás, amely a mai generáció szemszögéből mutatja be az országot. Az út során – amely az idősebb generáció érdeklődését is felkeltette -, a résztvevők betekintést nyerhetnek a koreai filmipar világába, felfedezhetik a K-pop kultúra központjait és a koreai szépségipar titkait, miközben egy másik tematikus program keretében Dél-Korea tradicionális kulturális értékei és lenyűgöző természeti kincsei kerülnek a fókuszba.

Szintén újdonság lesz a Zseppelin kínálatában az a program, mely ajándék utazásként szolgált az iroda törzsutasainak az iroda 30 éves jubilálása alkalmából: egy elegáns, négycsillagos thermál-wellness szállodából indulva fedezhetik fel az utasok Észak-Olaszország, gyönyörű tavait és festői tájait, miközben a helyi gasztronómia páratlan ízeit is megismerhetik.

A Garda-tó Fotó:BigStock

A Z(s)eppelin Utazási Iroda az elmúlt 30 évben már bebizonyította, hogy stabilan, megbízhatóan garantálja utasainak a magas színvonalú kiszolgálást, legyen szó klasszikus buszos körutazásokról vagy innovatív, repülős programokról. A jövő útja pedig az, hogy erre a tradícióra alapozva a jövő generációját is úgy szólítsuk meg, hogy velük bővüljön tovább Z(s)eppelin Törzsutasok tábora”- összegzett Zsebők Tamás.

Érsek M. Zoltán