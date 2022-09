Rossz hírek jöttek, hol áll meg a forint? Merre mozdíthatja tovább a hatósági árról szóló döntés?

Mivel a forint árfolyama keményen megérezte azt, hogy az uniós forrásoktól távolabb került a héten Magyarország, vannak olyan pénzügyi szakemberek, aki attól tartanak, hogy az EU Szerbiához hasonlóan Magyarországot is az IMF hitel felé akarja terelni. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint ennek még nincsenek jelei, de az EU-s pénzek megszerzése egyértelműen erősítené a magyar gazdaságot és a forintot.

„A pénzügyi piacokon már a hét elején sem volt jó hangulat, amiben az is szerepet játszott, hogy az amerikai inflációs adatok a vártnál kedvezőtlenebbül alakultak és így megbicsaklott az a remény, hogy az amerikai gazdaság már túljutott az inflációs csúcson. Ez ismét a dollár erősödését hozta magával, mert a befektetők további kamatemelésre számítanak. Magyarország és a forint számára pedig az a hír jött rosszul, hogy az Európai Bizottság valószínűleg nem fogja elfogadni a magyar vállalásokat, vagy ha elfogadja, akkor is a vártnál később lehet ebből megállapodás, és ezzel az eddig reméltnél is távolabb kerülhet az újjáépítési források lehívásának lehetősége” – fejti ki a pénzügyi elemző, aki szerint ez a két tényező hatott arra, hogy az elmúlt időszakban már a 400 forintos határt kóstolgató forint ismét a 410 forint felé mozdult el.

Németh Dávid szerint ugyanakkor ez még messze nem az a helyzet, amire az MNB-nek kamatemeléssel reagálnia kellene, mert az 5-10 forintos árfolyammozgás eddig is benne volt a rendszerben. Az MNB-nek csak egy ennél lényegesen kiugróbb árfolyamesés kapcsán kellene kamatemeléssel reagálnia.

A szakember ugyanakkor úgy látja, hogy az olaj árának kedvezőbb világpiaci alakulása most nincs pozitív hatással az árfolyamokra, ahogy annak sem, hogy a gáz ára kapcsán is komoly küzdelem zajlik a helyzet stabilizálására.

„A magyar kormánynak október 1-ig kell döntenie arról, hogy az üzemanyag és a hatósági áras élelmiszerek hatósági árait részben, vagy egészben kivezeti-e a piacról. Nyilván a döntés – ha a kivezetésről szól – az utolsó pillanatban kerül bejelentésre, a felvásárlások elkerülése végett. Ugyanakkor a forint árfolyamára egyik döntés sem gyakorol érdemi hatást, de a költségvetésnek nyilvánvalóan érezhető bevételnövekedést hozhat, ha a megemelkedő árak miatt nagyobb adóbevételhez jut – amennyiben a kereslet érdemben nem csökken jelentősen.”

A másik oldalon viszont azt is számításba kell venni a döntésnél, hogy ezeknek a hatósági áraknak az esetleges kivezetése nagyjából két százalékkal emelné tovább az inflációt, aminek mértéke már most is igen magas.

„Én azt gondolom, hogy a forint helyzetét a közeljövőben sokkal erőteljesebben befolyásolja az, hogy az Európai Statisztikai Hivatal milyen EU-s inflációs adatokat tesz közzé és az Európai Központi Bank, az EKB ehhez a jelentéshez milyen kommentárt fűz, valamint az, hogy az amerikai jegybank, a Fed jövő heti kamatdöntő ülése mekkora és milyen hosszú kamatemeléssel reagál a kedvezőtlen amerikai inflációs adatokra. Illetve még ennél is lényegesebb, hogy a magyar kormánynak sikerül-e megállapodnia az EU-val a jogállamiság kérdésében, és ha a pozitív döntés megszületik, mikorra és milyen ütemezésben várhatók az EU-s források”- mondta végezetül Németh Dávid.

