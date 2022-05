Sándor Szofi: minden szó, minden dallam számít

21 Gramm című számával már 17 évesen repülőrajtot vett Sándor Szofi zenei karrierje. A fiatal szerző-előadó első dala rögtön bekerült az MTVA év dalát kereső dalválasztóba, A Dal 2022 legjobb 40 dala közé, majd a második elődöntőt megnyerve, 21 Gramm című saját szerzeménye nagy nyilvánosság előtt sikerig repítette a fiatal tehetséget.

„Már egészen kisgyerekkorom óta vonzott a zene világa: ha volt rá lehetőség, azonnal felugrottam a színpadra, és előadtam, énekeltem. Ez az egész nagyjából 14 éves korom körül vált komolyabbá, amikor életem első magánénekórája után megéreztem, hogy van tehetségem az énekléshez, ami a kellemes időtöltésnél messze többet jelent számomra”- beszél a kezdetekről Sándor Szofi.

Akinek karrierjében a második nagy fordulópont az volt, amikor már nemcsak mások dalait énekelte, hanem saját gondolatait dalszerzőként és szövegíróként is papírra vetette. Olyan fiatalon indult el a saját útján, hogy hivatalosan, tavaly beadott dalaival kiskorú dalszerzőként és dalszövegíróként tartják nyilván az Artisjus – Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnél.

„Számomra a dalok megírása magától értetődően jön, mert az ember egyszerűen tudja, érzi mikor kell leülni komponálni. Mire minden megérik bennem a dalszerzéshez, már összegyűlt annyi érzelem, annyi történés, hogy abból már tudom, mit szeretnék megeleveníteni és dal formájában a nagyközönség elé tárni” – magyarázza a fiatal tehetség.

Aki azt mondja, nála mindig egyszerre szokott a szöveg és a dallam megszületni. Ezt követően már gyakran hosszabb időt vesz igénybe az adott szám tökéletesre csiszolása.

„Az igazán jó dal gyorsan kiéleződik. Ha viszont valami nagyon döcögősen indul, nem sajnálom az időt arra, hogy olyanná formáljam, amilyennek igazán szeretném hallani. Mert az én számomra minden szónak, minden dallamnak jelentősége van. A tökéletességre való törekvés vezetett oda, hogy miközben gyerekkoromban évekig tanultam zongorázni, most a gimnázium mellett zeneiskolába is járok. Azért, mert miközben a dalszerzés számomra ösztönösen jön, a profizmust megcélozva szeretnék még többet megismerni a zene világából.”

Miközben számai, és különösen az átütő sikert hozó, drámai témát, a Covid-időszak világát feldolgozó 21 Gramm című dala melankolikus hangvételű, Sándor Szofi a popzene műfaját érzi a magáénak.

„Folyamatosan szeretném magam előtt tágítani a horizontot, miközben mindig az vezérel, hogy ne adjam fel az egyéniségemet. Az a Sándor Szofi maradjak, aki nyitott szemmel és szívvel járva úgy lesz egyre érettebb, hogy közben megőrzi önmagát.”

Az önazonosság megőrzéséhez vezető első nagy kihívás el is érkezett a 21 Grammhoz kapcsolódó siker formájában, hiszen A Dal 2022-ben már sztárzenészekkel muzsikálhatott együtt, miközben a szakma legnagyobbjai közé tartozó előadókból álló zsűri és a nagyközönség is pozitív üzenetekkel díjazta a produkciót.

„Hatalmas zenészek játszottak velem. Olyanok, mint például Madi, a gitáros, dalszerző. Olyan fantasztikus dolgokat élhettem át, olyan szeretetet kaptam a zsűritől, a versenytársaktól és a közönségtől egyaránt, amire örökké jóleső érzéssel fogok gondolni. Óriási megtiszteltetés és nyomás is volt akkora zenész óriásokkal versenyezni A Dal-ban, mint Oláh Ibolya vagy Roy. Ennek a sikernek köszönhető az is, hogy minden csatornán – a Youtube mellett a Spotify-on is – megjelent a régóta várt első dalom, ami mindennek a kezdetét jelenti számomra. Mert miközben a hétköznapjaim ugyanazok maradtak, folyamatosan boldogsággal tölt el és a rosszabb napokon is erőt ad az a szeretet és biztatás, ami a közönség részéről a mai napig árad felém. Ösztönzést adva ahhoz, hogy újabb dalokat írjak, végre a színpadról is élőben találkozhassak azokkal, aki szeretik a zenémet” – mondta zárszóként Sándor Szofi.

Érsek M. Zoltán