Siófok fürdőfővárosnál több akar lenni

A Balaton déli partjának fővárosaként is jegyzett Siófok számára ugyan komoly kihívást jelentettek koronavírus járványhoz kötődő, a turizmus leállásával járó lezárások, de Illés Virág, a Kommunikációs és Turisztikai Iroda vezetője szerint amellett, hogy a város felkészülten várta az újra nyitást, Siófok vezetése abban is elkötelezett, hogy más ágazatokban teremtett munkahelyekkel is bővítsék a helyi lakosok megélhetési lehetőségeit.

„Miközben Siófok a turizmus balatoni fellegvára, mégis évek óta elkötelezett a város vezetése, hogy biztosítsa a lakosság számára az éves megélhetési lehetőségeket. A szezonalitás csökkentése érdekében, a nyári időszakról áthelyezve a súlypontot, hosszú ideje zajlanak tárgyalások és előkészületi munkák egy komolyabb ipari park létrehozására. Ehhez uniós forrásra is sikerült szert tenni, azonban a pályázati időszak előzetes terveihez képest a beruházások, kivitelezések drágulása olyan jelentős mértékű, hogy az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé az ipari park megnövekedett finanszírozási igényének biztosítását. Emellett viszont az önkormányzat, a mezőgazdasággal érintett területek útjainak, azok környezetének karbantartásával segíti a gazdaság ezen szektorának fejlesztését” – fejtette ki Illés Virág, hozzátéve: „Siófok, kistérségi központként és nyári frekventáltsága okán az egészségügyi szolgáltatások terén valósított meg fejlesztéseket, mely a rendelőintézet megújítását szolgálta. Erre azért is volt szükség, mert a közel 25 ezer fős város népessége a nyári időszakban többszörösére növekszik és ezzel az ellátandó esetek száma is megnő.”

A smart fejlesztések terén is igyekszik előrébb lépni a város. Ennek keretében például több okos zebrát építettek, amelyek a biztonságos közlekedést szolgálják és miközben több lépcsőben felújították az utakat és a járdákat, a közösségi közlekedés fejlesztése, összehangolása, támogatása a környezetvédelmi szempontok mellett a komfortosabb utazást is szolgálja. Ide kívánkozik az is, hogy Siófok egyik turisztikailag frekventált, tömegközlekedéssel jól megközelíthető részegységében alakítottak ki egy olyan közöségi teret és piacot, ami nem csak az ott lakók számára lehet érdekes.

„Számos strandfejlesztési pályázat keretében célunk a strandolók komfort- és biztonság érzetének növelése, például a baba-mama szolgáltatások biztosításával, illetve a nyilvános illemhelyek felújításával is. Mivel Siófok arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy a városba érkező, szórakozni vágyó vendégek ne váljanak atrocitások áldozativá, ezért a rendőrséghez bekötött kamerarendszer is segíti a bűnmegelőzést és a bűnüldözést a Petőfi sétányon”- fejtette ki Illés Virág.

Aki úgy látja, a lakosság igényei mellett a turisták érdekeit is szolgálják a nemzeti sportfejlesztési programok által támogatott majdani stadion és uszoda építések, illetve a város befektetése által tervezett sportközpont is.

„Már a tavasz is az aktív turizmus jegyében indult, hiszen a város ismét helyszínt biztosított a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny számára, amelynek Nagy Rajtját Siófok rendezte. Ezt követte még a Mc Donald’s Bringamánia tókerülő kerékpáros verseny, de a sor nem ér véget, a nyár végén szervezzük még a Tour de Pelso biciklis versenyt is. A II. Siófoki SUP Kupa június végén várja az érdeklődőket, mintegy bemelegítve a városból szeptemberben rajtoló SUP Világbajnokságra. Emellett egyre több vízi- és vízparti élményelem létesül a számos szabad- és fizetős strandon. Ezek egyike a Kalandpart, amelyben kis lovagoknak érezhetik magukat az ide érkező gyerekek, hiszen egy hatalmas várkastélyban ugrálhatnak a Nagystrandon pihenők”- értékeli a helyzetet a szakember. Kiegészítve azzal, hogy a MÁV Railtours is Siófokra voksolt, hiszen a Strandidő Express által már a kelet-magyarországi látogatók számára is könnyebben elérhetővé vált a település.

A turisztikai attrakciók közé tartozik, hogy az épített örökségek közül, új köntösbe öltözött a Siófok szimbólumának számító mintegy 90 éves Rózsakert. A beruházás első ütemének elkészültével, az ősz folyamán a 2. és 3. ütem kivitelezésével folytatódik a létesítmény teljes megszépülése.

A nyári szezon kapcsán Illés virág elmondta: ahogy a tavalyi év is mutatta, a pandémia ellenére a balatoni települések között Siófok, amely Budapest után a 2. legtöbb magánszálláshellyel rendelkezik, vonzó úticélja volt a tóhoz érkező közönségnek. Mutatta ezt az is, hogy július hónapban országos viszonylatban megelőzve a fővárost a legtöbb vendéget vonzotta a KSH magánszálláshelyekre vonatkozó kimutatásai alapján.

„Így nagyon bizakodóak vagyunk az idei nyár tekintetében is, hiszen mind a foglalások, mind az érdeklődés alapján elmondhatjuk, hogy még mindig “Itt kezdődik a Balaton!” De emellett Siófok megközelíthetősége, adottságai mind arra determinálják a várost, hogy egész éves úticélként kiemelkedjen az országos kínálatból, hiszen mind az aktív pihenést kereső turistáknak, mint a kulturális és kulináris élmények iránt érdeklődők körében egyaránt széles kínálatot tud nyújtani, a család minden tagjának. Legyen szó kirándulásról, kerékpározásról, fesztiválokról, gasztroélményekről, sétahajózásról a naplementében, a város ősszel és tavasszal is megannyi élményt nyújt. Az advent időszakban zajló események és a megnyíló Jégkikötő, háttérben a balatoni panorámával pedig télen garantálja a téli varázslatot és az ünnepi hangulat áhitatát” fűzte hozzá Illés VIrág.

Miközben a város maga is fontosnak tartja az újabb cégek, ágazatok bevonzását, a potenciális befektetők közül is egyre többen érzik úgy, hogy a déli Balaton part fővárosa egyre vonzóbb lehetőségeket biztosít számára.

„Siófokon azért is tartottuk fontosnak a Mentavill jelenlétét, mert a Balaton-parti település számunkra a kezdettől fogva messze többről szól, mint a nyárról és a turistákról. Egyrészt azért, mert a város és a régió gazdasági fejlődése jó üzleti lehetőségeket biztosít a befektetők számára, másrészt azért, mert a helyi lakosok mellett az üdülőtulajdonosok építkezései, lakásfelújításai is jó üzleti lehetőségeket biztosítanak számunkra. Ehhez társul az is, hogy az M7-es sztrádáról is jól látható és megközelíthető áruházunk az átmenő forgalom révén is jelentős vásárlóréteget ér el” – fejti ki Mentes Zsolt az épületvillamossági piac meghatározó szereplőjének számító Mentavill áruházlánc ügyvezető igazgatója.

A cégvezető ezzel indokolta azt, hogy egy korábbi üzlet átvételével Siófokon is megnyitotta áruházát a Mentavill, ahol a megszokott kínálatot jelentő több, mint 1000 lámpa, valamint a villanyszerelési anyagok, villamossági termékek mellett szanitereket, munkaruházati cikkeket és szerszámokat is árulnak a 3 szintes, 450 négyzetméteres áruházban.