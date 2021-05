Nagykőrös – Új utakon Arany János “zöldülő” városa

Húsz év: több mint száz új út, száz százalékos közművesítettség. De nemcsak ez jellemzi Arany János városát, Nagykőröst, amely olyan megújuláson ment át az elmúlt években, amiért turistaként is érdemes ellátogatni az alföldi városba, ahol a régmúltat idézve mostantól lovaskocsi taxi is várja a csoportokat.

Zöld város az ország szívében – tartják a helyiek, akik nem titkolják, hogy az elmúlt két évtizedben rendkívül komoly fejlesztésekre volt szükség ahhoz, hogy a Budapesttől mindössze 80 kilométerre, a Duna–Tisza közi homokhátságon elterülő, több mint 650 esztendeje városi rangú Nagykőrös leküzdje infrastrukturális elmaradását, és virágzó élettér legyen a lakók, vállalkozások és vendégek számára.

– Amikor 2002-ben átvettem a város irányítását óriási infrastruktúrális lemaradás jellemezte a települést – magyarázza Czira Szabolcs polgármester. – Ráadásul a fiókok is üresek voltak, így először a tervek elkészítéséhez kellett hozzáfogjunk. Mára már az egész várost lefedi a kiépített vízvezeték hálózat, és a korábban 29 százalékos szennyvízhálózat kiépítettsége is eléri a 100 százalékot. Emellett pedig több mint száz elhanyagolt földút kapott aszfaltborítást.

Díjazott városkép

Mindeközben a helyiek életkörülményeit javító beruházások mellett azok a fejlesztések is megkezdődtek, amelyről a legnagyobb lelkesedés hangján beszélnek azok, akik az elmúlt években a városba látogattak. Nem véletlenül, hiszen a teljesen megújult városközpont mellett más látnivalók is megszépülve várják az utazókat. A város számos szakmai elismerésben részesült, a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János-díja mellett, 2018-ban megnyerte a Virágos Magyarország versenyt, majd 2019-ben az Entente Florales Europe nemzetközi zsűrije jutalmazta Elnöki Díjjal a megújult, több ezer növénnyel, virággal gazdagított nagykőrösi városközpontot és benne a városháza mögötti, megújult Hősök terét.

– A városközpont megújításán túl, Arany János születésének 200. évfordulójához kötődően, arra is lehetőségünk nyílt, hogy – a Kormány támogatásának köszönhetően – egymilliárd forintból az épület eredeti szépségét visszaadva, interaktív kiállításokkal gazdagítva modernizáljuk az Arany János múzeumot. Emellett a város egyik kapuját, a vasútállomás környékét is megújítottuk, továbbá egy egyedi, modern megoldásokkal megvalósult közel ezer négyzetméteres piaccsarnok is felépítettünk. Ami jó eséllyel lehet akár a város jelképe is – sorolja a polgármester.

Ami a turisztikai vonzerőt illeti, az egykoron itt tevékenykedő jómódú gazdálkodók és iparosok mutatós polgárházaival ékesített 24 ezer fős város nemcsak a megszépült épületeknek, hanem a több hektárnyi zöldfelületnek és parknak köszönhetően is kellemes kikapcsolódást ígér. Közülük is kiemelkedik az elmúlt években megszépült, a felújított Svájci Házzal, a Zenepavilonjával és a színpadjával a Cifrakert, mely új játszótérrel, futókörrel, kültéri kondiparkkal gazdagodott. Mellette található a Csónakázó tó. De legalább ilyen vonzerőt képvisel a város nyugati határában található, nem véletlenül a nyugalom szigeteként aposztrofált Pálfája-erdő is, ahol fennmaradt a mára ritkaságszámba menő pusztai tölgyes élettér, benne a több száz éves tölgymatuzsálemmel.

Aki pedig a vásári forgatag különlegességeire vágyik, semmiképp sem hagyhatja ki a járványmentes időben évente 10 alkalommal megrendezésre kerülő, az I. Lipót császár által 1697-ben adományozott vásártartási jogra is emlékezve, hagyományosan megtartott nagykőrösi országos állat- és kirakodó vásárt. A régmúltat idézve pedig már lovas taxit is bérelhetnek azok, akik a lovasfogat vontatta húsz személyes lovaskocsival szeretnék bejárni a város nevezetességeit.

Nagykőrös új utakon

A polgármester a város fejlődése szempontjából legalább ennyire fontosnak tartja, hogy a régészeti feltárás után megkezdődhet a 44-es út új szakaszának megépítése, ami Békéscsabáról eddig Kecskeméthez volt bekötve, de a jövőben ez az összeköttetés Nagykőrössel jön létre. Az M8-as út így megszülető új csomópontja pedig a hazai és a nemzetközi közlekedés térképére is jobban felhelyezi Nagykőröst azzal, hogy az M5-ös, majd a dunaújvárosi dunai híd mellett a szolnoki összeköttetést is megteremti. Csökkentve ezzel a budapesti M0-ás körgyűrű leterheltségét azzal, hogy azok, akiknek az ország közepén vezet az útjuk, azok már Nagykőrös felé is elhaladhatnak, nem kell felesleges kerülőt tenniük az M0-ason. Mindeközben a Nagykőrös és Kecskemét között a 441-es út felújítása is megkezdődik. Mindezek a fejlesztések természetesen a helyi gazdaság fejlődése szempontjából sem közömbösek.

– Nagykőrösre a szó szoros értelmében csendes, fejlődő szigetként tekintenek egyre többen azok, akik a nyugalmas, csendes életre vágyva – a ma még olcsóbb ingatlanárak előnyét is kiélvezve – a városban vásárolnak ingatlant. Szakemberek szerint ebben a vonatkozásban, Pest megyében most Nagykőrös tekinthető az egyik legjobb paraméterrel működő városnak. Miközben vannak, akik Kecskeméten és Cegléden kerestek maguknak munkát, Nagykörösön is sikeres kis és nagyvállalkozások üzemelnek. Van nálunk a XXI. századi elektronikát képviselő japán cég, de a konzevgyártás hagyományai is élnek.

Nagyvállalatok mellett a kisebb vállalkozások is erőre kaptak, termékeik minőségére méltán lehetünk büszkék. Biztos vagyok abban, hogy az a fejlesztés, ami most a közúthálózatban meg fog valósulni, újabb lendületet fog adni Nagykőrösnek. Városunkat szeretnénk még komfortosabbá, még élhetőbbé tenni – hangsúlyozza.

A település jövőképe is vonzotta a Mentavillt

– Amikor egy olyan cég, mint a Mentavill a terjeszkedésben gondolkodik, egy új áruház megnyitása előtt természetesen nemcsak azt elemzi, hogy az adott városban milyen most, az adott pillanatban a gazdaság állapota, a lakosok vásárlóereje, hanem azt is megvizsgálja, milyen jövőképpel rendelkezik a település – elemez Mentes Zsolt a Mentavill Kft. ügyvezető igazgatója annak kapcsán, hogy az idén 30 éves, magyar családi cég Nagykőrösön nyitotta meg 28-ik, közel 200 négyzetméteres, villamossági termékek széles választékát és több, mint 1000 lámpatestet felsorakoztató üzletét, ahol a szaktudásalapú értékesítésre helyezik a hangsúlyt.

A cégvezető szavai szerint az országot járva, az új lehetőségeket keresve mindig hosszabb időt is eltölt a kinézett településeken és ennek kapcsán az alföldi város egyértelműen a kellemes meglepetések közé tartozik számára.

– Nagykőrös rendkívüli módon megszépült ahhoz képest, amit régen láttam. De a városban járva legalább ennyire fontos, hogy érződik az a fejlődéshez kapcsolódó dinamizmus, ami ahhoz kell, hogy országosan is elismert legyen az utazók körében.

Érsek M. Zoltán