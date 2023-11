Startra készek a karácsonyi vásárok Bécsben

A melegrekordok és kora őszies időjárás ellenére az osztrák főváros rendületlenül készül a karácsonyi szezonra. A Bécsi Városháza és a Schönbrunni Kastély előtt már áll a karácsonyfa és épülnek a standok is.

Az adventi időszakban Bécs minden nagyobb tere és bevásárlóutcája karácsonyi pompába öltözik – nincs ez másként idén sem. A Grabenen már szerelik a híres díszkivilágítást, a Bécsi Városháza előtt pedig már a múlt héten a helyére emelték Európa egyik legismertebb karácsonyi vására, a Christkindlmarkt karácsonyfáját. A 115 éves, 28 méter magas fenyőt ezúttal Dél-Tirol ajándékozta az osztrák fővárosnak és 2023. november 10-én gyúlnak ki rajta az ünnepi fények. A karácsonyi vásár szervezői idén is folytatják a tavaly kipróbált koncepciót, vagyis családbarátabb, szellősebb és ökológiailag fenntarthatóbb lesz a vásár. Vagyis a gasztronómiai standoknál kínált italok és ételek 75 százaléka megfelel a bio minősítés kritériumainak, regionális és szezonális.

A Bécsi Városháza előtti téren felállított 100 standnál idén is főként ausztriai kis- és középvállalkozásoktól származó termékek között bogarászhatnak a látogatók – a választék az illatos gyertyáktól és kézműves szappanoktól az ékszereken és karácsonyfadíszeken át a kerámiákig és mézeskalács-szívig terjed. Az elárusítóhelyeket a karácsonyfa körül idén szellősebben állítják fel, hogy a látogatóknak több helye legyen, az elrendezésük pedig kanyargó utcácskákat idéz majd. Szintén fontos újítás, hogy a szokásos mosdók mellett konténervécéket is felállítanak, így rövidebb lehet majd a sor a vécéknél.

A terület északi része most is karácsonyi mesevilággá változik: ismét lesz világító szívekkel feldíszített fa, Puszi-pont, hagyományos körhinta és gyerekkuckó, ahol a kicsik ajándékot készíthetnek és játszhatnak. Aki az evés-ivás után szívesen mozogna egyet, az megteheti ezt a terület déli részén található 3.000 négyzetméteres korcsolyapályán, amely – a karácsony után bezáró standokkal ellentétben – egészen 2024. január 7-ig tart nyitva.

De a Christkindlmarkt nélkül is bőségesen adódik alkalma a bécsieknek és a városba látogatóknak, hogy karácsonyi hangulatot tankoljanak. A főúri pompa kedvelőinek ott a Schönbrunni Kastély előtti karácsonyi vásár, amelyet 30. alkalommal rendeznek meg vagy a barokk kulisszáival és minőségi kézműves termékeivel lenyűgöző karácsonyi falu a Belvedere-nél. Aki a nyüzsgés helyett jobban kedveli a meghitt hangulatot és az eleganciát, annak a Gartenpalais Liechtenstein karácsonyi vására lehet a jó választás.

A tradíciókat követi a Freyungon az Altwiener Christkindlmarkt, az Am Hof karácsonyi vására és a Stephansdomnál található karácsonyi vásár is. A kézműves termékek rajongóinak és a fenntarthatóság elkötelezettjeinek pedig a Spittelbergi karácsonyi vásárra és a Karlsplatzon lévő Art Adventre érdemes kilátogatniuk. Utóbbiban kizárólag bio ételeket és italokat kínálnak a gasztronómiai standoknál.

A bécsiek szívesen találkoznak ilyenkor a Maria-Theresien-Platzon található karácsonyi faluban is, a családosok pedig az Universität Wien Campus-án, mivel itt lehet curlingezni is, a kicsiket pedig gyermekvasút és nosztalgia-körhinta várja.

Sok-sok zenével – a gospeltől a soulon át a popig – és élő koncertekkel készül a bécsi Práter (Riesenradplatz), a Messe Wien Alm Adventje pedig hütte-feelinget kínál, ahol ajándék-, ínyenc-, rendezvény- és családi falu várja a látogatókat.

Aki pedig megcsömörlött a karácsony előtti időszak mézeskalács-illatú mesevilágától, az a MuseumsQuartier belső udvarán felállított MQ Wintergartenben pihenheti ki az advent megpróbáltatásait látványos művészeti és fényinstallációkkal, curlinggel és távirányítós autók versenyével.

Képaláírás és copyright:

A bécsi Christkindlmarkt bejárata © Stadt Wien Marketing / Johannes Wiedl