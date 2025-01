Személyzet nélküli, okos üzlettel tarolna az Auchan

Februárban az első új, innovatív kereskedelmi egységgel jelentkezik a piacon az Auchan Magyarország. Az okos értékesítési pont lényege, hogy a vásárló az OkAuchan applikáció segítségével bármikor be tud menni az üzletbe, vásárolhat, fizethet és távozhat.

A kereskedelmi megoldás, ami Nyugat-Európában és a Tengerentúlon már egyre nagyobb népszerűségnek örvend, 0/24 órában kínál egyszerű és gyors vásárlási lehetőséget. A széleskörű vásárlási megoldás hazánkban jól jöhet olyan településeken is, ahol a kisbolt megszűnésével nincs mód helyben vásárolni. Az új Auchan Go tereprendezési munkálatai már elkezdődtek Újbudán, a Bikás park szomszédságában. Az új üzletformátum mindössze 18 nm-es lesz, 0/24-es nyitvatartással.

A személyzet nélküli bolt a GDPR szabályok betartásával egy AI alapú kamerarendszerrel és súlyérzékelő polcrendszerrel működik majd. OkAuchan applikációval lehet belépni az üzletbe, és az applikáción keresztül lehet az egész vásárlást intézni.

Az okos értékesítési pont a XI. kerületi Bártfai utca és Vahot utca sarkán fog állni Újbudán. A tereprendezés már elkezdődött, és a vállalat a bolt felállításán kívül a közvetlen környezetébe fákat és cserjéket is ültet, továbbá felújítja a járdaburkolatot. A kocsikat szikladarabok kihelyezésével igyekeznek távoltartani a természetes környezettől, amibe egyébként a bolt is beleillik fahatású borításával, amit növényekkel futtatnak be. A zöldítést márciusban fogják elvégezni, amikor már engedi az időjárás. Az Auchan Go ESG hatását a fizikális blokk mellőzésével és energiatakarékos megoldásokkal is igyekeznek minimalizálni.

A hazánkban újdonságnak számító bolti modell három fő célcsoportra koncentrál, és nekik, illetve a jogszabályi elvárásoknak megfelelően alakítja ki a kínálatot. A parkot és a játszóteret használó családosoknak elsősorban gyerekeknek szánt harapnivalót, kekszeket és frissítőket kínálnak, a sportolóknak izotóniás italokat és energiaszeleteket, a közelben lakóknak pedig alapvető élelmiszereket. Az ételintoleranciával küzdőknek is találnak termékeket a választékban. Alkoholt és korhatárhoz kötött árucikkeket viszont nem árulnak majd, de a kedvelt sajátmárkás termékek itt is megjelennek, ami plusz értéket és exkluzivitást ad az értékesítési pontnak.

Az Auchan Go az albertfalvai Auchan hipermarket támogatásával fog működni, és várhatóan február végén nyit meg.

