Támogatott otthonfelújításhoz bankhitel – nincs verseny és mégis van

Akkor sem kell lemondani az állam által támogatott otthonfelújítási programról, ha nem áll rendelkezésünkre a lebonyolításhoz szükséges pénz. A bankok ugyanis február elsejétől kínálnak ehhez a programhoz hiteleket. Nézzük, mire kell figyelni, milyen feltételek vannak.

Mint az ismeretes, hárommillió forintot ad az állam a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása program keretében, amely 2021. január elsejétől 2022. december 31-ig vehető igénybe. A támogatás a felújításra fordított költségek 50 százaléka lehet, (azaz legfeljebb 3 millió) forint, a vállalkozási díj és az anyagköltség pedig 50-50 százalékban oszlik meg. A beruházás teljes összegét előre meg kell finanszírozni, az állami támogatást csak a megfelelő dokumentáció benyújtása és elfogadása után utalja vissza a Magyar Államkicstár. (MÁK)

Szabó Nikolett hitelszakértő, az Otthon Centrum Pénzügyek területi vezetője szerint fontos tudni, hogy a bankoknál nincs lehetőség a többszöri igénylésre, a kért összeget csak egyben lehet lehívni – hasonlóan a babaváró támogatáshoz, és a hitel futamideje maximum 10 év lehet. A hitelintézetek között nincs verseny, mindenhol 3% fix a kamat, a bankok belső szabályzatai alapján az igénylés feltételei viszont eltérhetnek.

Azaz, változik, hogy hol milyen „papírmunkát” kérnek, függhet a munkaviszony időtartama, milyensége (határozott, határozatlan), a jövedelem mennyisége, típusa, és előfordul, hogy nézik a munkáltatói szektort is. Tehát pl. most a vendéglátásban dolgozók nem feltétlenül indulnak egyforma eséllyel minden hitelintézetnél. Azaz, tulajdonképpen nincs verseny a bankok között, és mégis van, hiszen nagyon nem mindegy, mennyi időt és energiát fordítunk a megfelelő dokumentáció beszerzésére. Érdemes tehát alaposan körüljárni a témát, tájékoztatást kérni az érintett bankoknál vagy egy hitelezéssel foglalkozó tanácsadónál, akinek több bankra is rálátása van.

A hitelintézetek természetesen kérnek biztosítékot. Mint azt Szabó Nikolett elmondta: a hitel összege nem lehet több, mint a fedezetül szolgáló ingatlan értékbecslő által meghatározott forgalmi értékének 80%-a, (vannak sokkal kisebb finanszírozottsággal rendelkező települések, ahol ez lehet 45-50% is), illetve a hitelbiztosítéki értékének 100%-a.

Ha már itt tartunk, akkor érdemes azt is megjegyezni, hogy az ingatlanbecslés díja 30-40 ezer forint között van, illetve hárommillió forint felett közjegyző is kötelező, ezek díja is a hitelfelvevőt terheli. Kivéve, ha éppen kifogunk valamilyen jóváírási akciót, akkor ezek az összegek csökkenhetnek.

A teljes, hatmillió forintos igénylés esetén a bank a teljes összegre kér fedezetet, hisz ez azt jelenti, hogy az ügyfél nem rendelkezik önerővel. A hitelszakértő szerint fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az csak az előre finanszírozott beruházás legvégén, a MÁK-nak elküldött szükséges számlák, igazolások befogadása után derül ki, hogy megfeleltünk-e a támogatás minden feltételének. Ha mégsem, akkor viszont a hitelünk átvált a kedvezményesről piaci kamatozásúra, amely esetben 2-3 százalékponttal is növekedhet a törlesztőrészletünk.

Tehát, ha az alap, belépési feltételeknek meg is felelünk, utána sem érezhetjük a zsebünkben a pénzt. Mindvégig nagyon kell figyelni, hogy megfeleljünk a MÁK által kért dokumentációnak. Az elszámolás után az államilag támogatott 3 millió forint közvetlenül a bankokhoz kerül, és csökkentik a bank felé való tartozásunkat a MÁK által átutalt összeggel.

