Tisztítótűz. Szlovák elit rendőri vezetőket, főkapitányt is őrizetbe vettek

Szlovákiában őrizetbe vették Tibor Gaspar volt országos rendőrfőkapitányt és az elit rendőrségi egységek korábbi három igazgatóját – jelentette a TASR közszolgálati hírügynökség.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozói a Tisztítótűz fedőnevű razzia során több gyanúsítottat vettek őrizetbe törvénysértések miatt – közölte a hírügynökséggel Jana Tökölyová, a Különleges Ügyészi Hivatal szóvivője.

Tökölyová szerint a hatóságok több bűncselekmény – bűnszervezet létrehozása, megszervezése és működésének elősegítése, korrupciós ügyek, valamint hivatali jogkörrel való visszaélés – elkövetésével gyanúsítják az őrizetbe vetteket, akiknek nevét hivatalosan nem hozták nyilvánosságra.

A pozsonyi média jelentései szerint Tibor Gaspar mellett a nyomozók őrizetbe vették Peter Hraąkot, a NAKA volt vezetőjét is. Az érintetteket lakóhelyükön vették őrizetbe, és házkutatásokat is tartottak náluk. A volt országos rendőrfőkapitány őrizetbe vételét ügyvédje, Marek Para is megerősítette.

Tibor Gaspar 2018 tavaszán Ján Kuciak újságíró és jegyese meggyilkolása után kényszerült távozni a szlovák rendőrség éléről.

Ludovít Makó ügyével összefüggésben a rendőrség már októberben őrizetbe vette Dusan Kovácikot, a legsúlyosabb bűncselekményekben eljáró szlovákiai különleges ügyészség vezetőjét. Dusan Kovácik jelenleg vizsgálati fogságban van.

Információik szerint Dušan Kováčik összejátszhatott Ľudovít Makóval, aki részt vehetett a NAKA egyik nyomozójának meggyilkolásnak előkészítsében.

Az Aktuality.sk hírportál azt feltételezi, hogy a razzia összefügghet annak a különleges nyomozói csoportnak a tevékenységével, amely Ludovít Makónak, a Pénzügyi Igazgatóság Bűnügyi Hivatala volt vezetőjének, illetve Frantisek Böhmnek, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) egykori munkatársának a vallomásait vizsgálja.

A Markíza kereskedelmi televízió úgy tudja, hogy az őrizetbe vettek között van továbbá Marián Zatocha, a Szlovák Információs Szolgálat lehallgatásokért felelős egykori vezetője, Robert Krajmer, a rendőrség korrupcióellenes egységének volt parancsnoka és a rendőrség különleges pénzügyi egységének volt igazgatója, Bernard Slobodník.