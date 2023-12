Tovább erősíti magyarországi pozícióját a Porsche Hungaria

Növekedésre számít a Porsche Hungaria (PH) márkáinak értékesítésében jövőre a cég nemrégiben kinevezett ügyvezető igazgatója; Wachtler Tamás szerint ezzel tovább erősödhet a Volkswagen konszern márkáit importáló cég 20 százalékot meghaladó részesedése az új autók magyarországi piacán.

Wachtler Tamás csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: ezt részint megalapozza, hogy kezdenek megoldódni az ágazatban az utóbbi években kialakult fennakadások az ellátási láncban, emiatt sok megrendelés most érkezik be, több autót adnak át a vevőknek. Nagy reményeket fűz a modellpalettához is: a PH 2024-ben 23 új, illetve felfrissített modellel jelenik meg a piacon.

A Porsche Hungaria márkái kiemelkedő évet zárnak az idén, már az első 11 hónapban 27 661 járművet szállítottak ki, 12,9 százalékkal többet, mint az előző év hasonló időszakában. Az eladott járművekből 977 elektromos meghajtású volt, ez a szegmens 40,8 százalékkal bővült.

A magyarországi újautó-piaccal kapcsolatban nem ennyire bizakodó az ügyvezető. Miközben az európai piac az idén már nő, Magyarországon még enyhe csökkenés, mintegy 130 ezer új autó eladása várható az idei évre – mondta, és ez véleménye szerint megismétlődik jövőre is. Rámutatott: a magyar piac az európaihoz hasonlóan már kínálatira fordul, azonban változatlanul jelen van több, a csökkenés felé ható körülmény, így például a magas kamatkörnyezet.

A jövő évi piaci trendek között Wachtler Tamás jelentős fellendülésre számít az elektromos járművek értékesítésében az új támogatási program hatásaként. Elmondása szerint a belföldi piacon 2023-ban eladott autók 5 százaléka elektromos meghajtású, az elektromos autók értékesítésében a PH márkái 17 százalékkal részesednek. Középtávon Wachtler Tamás vezető pozíciót remél a PH márkáitól az elektromos járművek piacán, miután modellkínálatukban egyre nagyobb arányt foglalnak el az elektromos modellek.

Az ügyvezető kitért arra, hogy az alternatív meghajtású autók piacán egyre több szereplő jelenik meg, a vevői érdeklődés felpörgetéséből azonban valamennyi márka hasznot húzhat. A többségükben ázsiai gyártókkal nemcsak a minőségben kell versenyképesnek lenni, hanem a technológiához kapcsolódó szolgáltatásokkal is. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon már jelen van a cég MOON márkája, amely az elektromos járművekhez kínál hatékony töltési lehetőségeket magán- és céges vásárlók részére. A szolgáltatás már az első évét 2 millió euró forgalommal zárja – tette hozzá.

A Porsche Hungaria a német Volkswagen konszern márkáinak (Audi, SEAT, CUPRA, Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszonjárművek, MOON elektromosautó-töltő rendszerek) magyarországi importőre, emellett használtautó-üzletága a Das WeltAuto. Az autókereskedelem támogatására az elmúlt több mint 30 év alatt vállalatcsoport épült ki, része egyebek között a Porsche Pénzügyi Csoport, a Porsche Ingatlankezelő, az Europcar autókölcsönző és egy alkatrészellátást végző logisztikai központ is.

Az Elektronikus beszámoló portál adatai szerint a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. a 2022-es üzleti évet 421 milliárd forint nettó árbevétellel és 3 milliárd forint adózott eredménnyel zárta. A 2021-es üzleti évben a cég 401 milliárd forint nettó árbevételt és 4,7 milliárd forint adózott eredményt ért el.