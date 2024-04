Tovább fogynak a magánnyugdíjpénztárak, már csak kettő marad belőlük

Beolvadás beolvadást követ a megmaradt magánnyugdíjpénztáraknál, amelyek a több mint ötvenezer kitartó pénztártag csaknem 300 milliárd forintos vagyonát kezelik. Áprilistól már csak három működik, júliustól pedig kétszereplősre olvad a piac, mivel a legnagyobb vagyonú és létszámú Horizont beolvasztja a Szövetséget – írja a Bank360.hu.

A hosszú éveken át négy szereplős magánnyugdíjpénztári piac hamarosan két szereplőssé válik. Április 1-jén ugyanis beolvadt a Budapest Magánnyugdíjpénztárba az MKB Nyugdíjpénztár magán ágazata, július 1-től pedig a Szövetség Magánnyugdíjpénztár (korábbi Allianz) olvad össze a Horizonttal.

Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár (korábban MKB) a tavaly decemberi küldöttközgyűlésen döntött a beolvadásról. A lépés logikus volt, hiszen az MBH csoportnak a Budapest Bank és az MKB Bank révén két magánnyugdíjpénztára is volt. A pénztárak rövid és hosszú távú fenntarthatósága és a mérethatékonysági előnyök miatt is célszerű volt egyesíteni ezeket.Hasonló okokból döntött a Szövetség Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése is a Horizontba történő beolvadás mellett. A Horizont ráadásul jelenleg az egyetlen olyan magánnyugdíjpénztár, amely járadékot is szolgáltat, ezért a nyugdíjba vonuló tagoknak nem kell átlépniük, ha ilyen szolgáltatást szeretnének igénybe venni.

A Szövetségnek 8700 tagja van jelenleg és hozzávetőlegesen 50 milliárd forintnyi vagyont kezel. A tagok egy része éves tagdíjat fizet, egy másik része pedig havonta rendezi a kötelező befizetéseket. A tagoknak nincs semmiféle teendőjük az összeolvadás kapcsán, de a Horizontba is ugyanúgy fizetniük kell majd a tagdíjakat annak érdekében, hogy meglegyen tartósan a 70 százalékos tagdíjfizetési arány. Ha ugyanis az nincs meg, akkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elrendeli a pénztár végelszámolását.

A Horizont a legnagyobb szereplő a magyarországi magán-nyugdíjpénztári piacon. 34 ezer tagja van jelenleg és 159 milliárd forintot kezel. A beolvadás után a taglétszám 42 ezer fölé emelkedik majd, a kezelt vagyon pedig bőven meghaladhatja a 200 milliárd forintot.

Az MBH Gondoskodás Magánnyugdíjpénztár kezelt vagyona 2023 harmadik negyedévének végén 21 milliárd forintot tett ki, taglétszáma pedig a 3400 fő volt. Az idén áprilistól beolvadt Budapest Magánnyugdíjpénztárnak több mint 6 ezer tagja volt és mintegy 42 milliárd forint vagyont kezelt 2023. december 1-jén.

Az idén az önkéntes nyugdíjpénztárak mellett a magánnyugdíjpénztári alapok is szép hozamot értek el az első negyedévben. A legkockázatosabb növekedési alapok árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben, 2,7-5,1 százalék között. Ezek a legnagyobb alapok a magánkasszáknál, és jó hír, hogy az első három hónapban tapasztalt áremelkedés ütemét túlszárnyalta a teljesítményük. A közepes kockázatú kiegyensúlyozott alapok ennél szerényebb hozamot értek el, de kivétel nélkül pluszban vannak, csak a klasszikus alapok közül találni egyet, amely enyhe mínuszban van három hónap után.Az önkéntes pénztárak mellett még két, nyugdíjcélú megtakarítási formát támogat az állam adókedvezménnyel is. Az egészségbiztosítási befizetésekre az szja-ból maximum évi 130 ezer forint adójóváírást lehet igényelni, a nyugdíj-előtakarékossági számlára (NYESZ) utalt pénzekből pedig maximum évi 100 ezret. Az önkéntes pénztáraknál ez az összeg 150 ezer.

A nyugdíjcélú megtakarítások utáni adójóváírások együttes összege legfeljebb évi 280 ezer forint lehet. A tavalyi befizetések alapján járó összegeket a már hozzáférhető 2023-as adóbevallás-tervezetek ellenőrzésével, jóváhagyásával, illetve módosításával, kiegészítésével lehet megkapni – hívja fel a figyelmet a Bank360.hu.