Továbbra is egységesen kell fellépni az ukrán gabonadömpinggel szemben

A szlovák és a magyar agrárminiszter is egyetért abban, hogy az év végéig meg kell hosszabbítani az ukrán gabona behozatali tilalmat. Nagy István tárcavezető Pozsonyban tárgyalt Jozef Bíreš szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel.

Nagy István a találkozón arra emlékeztetett, fontos határidőhöz érkezünk hamarosan. Szeptember 15-én lejár ugyanis az ukrán gabona uniós behozatali tilalma. Az intézkedést mindenképpen meg kell hosszabbítani, de Brüsszel hallgat, nekünk azonban lépnünk kell.

Továbbra is meg kell őrizni a frontországok egységét, és meg kell védenünk a gazdáink érdekeit. Ha kell, nemzeti intézkedéssel fogjuk az importtilalmat fenntartani, amivel a szlovák tárcavezető is egyetértett – tette hozzá. Nagy István szerint a nemzetközi nagytőke tulajdonában álló, nagy ukrán mezőgazdasági cégek célja már nem a harmadik világba történő értékesítés, hanem az EU piacainak uralása, amely nem csak a határmenti, hanem valamennyi tagállam mezőgazdasági termelőjének komoly gondot fog okozni.

Kifejtette, nem szabad szem elől tévesztenünk a szolidaritási folyosók eredeti célját, amely az ukrán mezőgazdasági termékek rászoruló országokba történő kivitelének megkönnyítése. Vissza kell vezetni az ukrán gabonát a hagyományos exportpiacaira, ezért a fő célunk továbbra is a tranzit megkönnyítése. Ennek érdekében hazánk a mezőgazdasági termékek szállításának elősegítéséért forrásokat biztosít a magyar-ukrán határszakasz közelében található széles és normál nyomtávú vasúthálózat fejlesztésére és az átrakodó kapacitás növelésére – emelte ki Nagy István.

A tárcavezető kitért arra is, Szlovákia hazánkhoz hasonló kihívásokkal küzd, a raktárak tele vannak, és most kezdődik meg a napraforgó és a kukorica betakarítása, a gabona értékesítési piac pedig leállt. A miniszter hozzáfűzte, a magas szállítási költségeket tekintjük az egyik fő problémának. Ezért továbbra is javasoljuk az uniós alapokból finanszírozott, progresszív szállítási rendszer bevezetését, amelynek figyelembe kell vennie a termékek célpiacokra történő transzferéhez szükséges útvonal hosszát. A gabona behozatali tilalom meghosszabbítása a tranzittámogatással együtt segítené a nehézségek kezelését – hangsúlyozta az agrártárca vezetője.