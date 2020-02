Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Enyhe csökkenéssel nyitottak csütörtökön a New York-i tőzsde irányadó indexei az előző napok újabb rekordjai után.

A befektetők aggódnak az új koronavírus által okozott járványnak a világgazdaságra gyakorolt hatása miatt, mivel Kínában ugyan lassult a terjedés üteme, Kínán kívül viszont hirtelen megugrott a betegek száma.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,18 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,17 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,18 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A Morgan Stanley, a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltatója, a hatodik legnagyobb amerikai bank árfolyama 4,93 százalékkal csökkent a nyitásban arra a hírre, hogy 13 milliárd dollárért felvásárolná az E-Trade Financial Corporationt, egy amerikai brókercéget, amely elektronikus kereskedési platformján keresztül nyújt online befektetési szolgáltatásokat.

Az arlingtoni székhelyű, 1982-ben alapított E-Trade az S&P 500-as index egyik összetevője, árfolyama 24 százalékkal emelkedett nyitáskor.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken alapvetően borús a hangulat. Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index – kivételként – 0,08 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-30 index 0,29 százalékos, a párizsi CAC-40 0,24 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,41 százalékos mínuszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0818 dollárt adtak, 0,08 százalékkal gyengült az amerikai deviza. A jenhez képest viszont 0,67 százalékkal erősödött a dollár, 112,09 jenen forgott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. A legközelebbi, áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,46 százalékos pluszban, 59,39 dolláron, a WTI pedig 1,01 százalékos nyereségben, 54,03 dolláron forgott fél négykor.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,44 százalékkal, 1618,95 dollárra nőtt.

Szerdán emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,40 százalékkal, 29 348,03 pontra, az S&P 500-as mutató 0,47 százalékkal, 3386,15 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,87 százalékkal, 9817,18 pontra nőtt, utóbbi két mutató történelmi csúcson fejezte be a napot.