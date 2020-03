Tőzsde – Nagy veszteséggel nyitottak az amerikai tőzsdék

A világ tőzsdéin hétfőn végig söprő nagy árfolyamveszteségeket követve jelentős indexcsökkenéssel indult a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon is.

New Yorkban a DJIA-30 index 4,96 százalék, a Nasdaq Composite index 7,11 százalék csökkenéssel nyitott hétfőn.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor az európai tőzsdéken 6-7 százalékos veszteségben jártak a főbb árfolyamindexek, de a vírusjárványban leginkább érintett Olaszország tőzsdéje Milánóban tíz százalékot meghaladó veszteséget szenvedett el.

A részvények körében az árfolyamcsökkenést az értékőrző befektetési eszközökbe átirányított hatalmas összegek idézték elő. Az arany például az elmúlt hetet tizenegy éve a legnagyobb áremelkedéssel fejezte be, és hét éves csúcsot ért el hétfőn.

Az arany spot ára unciánként 1681,21 dolláron állt az amerikai piacok nyitásakor, 0,40 százalék emelkedéssel.

A vírusjárvány miatt várhatóan csökkenő olajkereslet tükrében az olajárat különösen megviselte, hogy az OPEC+ tanácskozásán nemhogy a termeléskorlátozás növeléséről, de az érvényben lévő megállapodás meghosszabbításáról sem sikerült megállapodásra jutni.

Az amerikai piacok nyitásakor a globális kereskedelemben a Brent nyersolaj ára 21,23 százalékkal állt alacsonyabban, hordónként 35,66 dolláron, a WTI ára pedig 21,32 százalékkal 32,48 dollárra csökkent.

Az olajár csökkenése nagy veszteségeket okozott az olajipari részvények körében, a Chevron Corp és az Exxon Mobil Corp papírok már a nyitás előtt tizenöt százalékot veszítettek a tőzsdén kívüli forgalomban.

A Marathon Oil Corp, a Devon Energy Corp, az Apache Corp és a Pioneer Natural Resources Co részvények 25-34 százalékkal estek.

A banki papírok is nagyot gyengültek, mivel a piac a Fed múlt heti rendkívüli kamatcsökkentése után újabb kamatcsökkentésre számít a jövő heti rendes ülésen. A Citigroup Inc, a Bank of America Corp és a JPMorgan Chase & Co részvények 9-12 százalékkal gyengültek.

A dollár is gyengült, az eurót 1,50 százalékkal jegyezték erősebben az amerikai piacok nyitásakor, 1,1454 dolláron.