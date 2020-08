Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés New Yorkban

Enyhe emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek szerdán azt követően, hogy a Target és a Lowe’s üzletlánc is a várakozásokat meghaladó eredményekről számolt be második negyedéves gyorsjelentésében.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,12 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,08 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,04 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A nyitás előtti elektronikus kereskedésben a Lowe’s árfolyama 2,6 százalékkal, a Targeté 8,0 százalékkal ugrott meg, miután a forgalom meredek, az elemzők által vártnál is erősebb emelkedéséről számoltak be. Kedden a rivális Walmart, illetve a Home Depot is a vártnál jobb eredményekkel rukkolt elő második negyedéves beszámolójában.

Peter Cardillo, a Spartan Capital Securities vezető közgazdásza rámutatott, hogy ezek a vállalati eredmények a gazdaság újranyitásának és a gazdaságösztönző program keretében a fogyasztóknak bőkezűen osztott pénzek hatását tükrözik. A folyó negyedév azonban másként alakulhat, ha a fogyasztók nem kapják meg a járvány miatti plusz pénzeket a következő pár hétben.

A republikánus és demokrata párti törvényhozók még mindig nem tudtak megállapodni az újabb masszív gazdaságösztönző csomagról, noha az előző programok által biztosított támogatások és segélyek fizetésének hatálya július végén lejárt.

A nagy nyugat-európai tőzsdéken is emelkednek a mutatók. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,20 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,42 százalékos, a párizsi CAC-40 0,30 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,43 százalékos pluszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1944 dollárt adtak, 0,11 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest 0,01 százalékkal gyengült a dollár, 105,41 jenen forgott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken az októberi határidős jegyzésekben.

A Brent hordónként 0,84 százalékos mínuszban, 45,08 dolláron, a WTI pedig 0,67 százalékos veszteségben, 42,83 dolláron forgott fél négykor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,40 százalékkal, 1992,74 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,59 százalékkal, 2001,20 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.