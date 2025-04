Új ökoturisztikai központ lesz a Nagyszéksós-tónál

Kiemelkedő ökoturisztikai beruházás kezdődik a Nagyszéksós-tónál 1,4 milliárd forintos uniós támogatással. A fejlesztés példaértékű, hiszen új munkahelyeket teremt, hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez, és mintát ad arra, hogyan lehet a természetvédelem, a turizmus és a helyi közösségek érdekeit összehangolni – hangsúlyozta Rácz András, az Agrárminisztérium államtitkára, a mórahalmi polgármesteri hivatalban tartott projektnyitó eseményen.

A projekt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és Mórahalom Városi Önkormányzat konzorciumi együttműködésében valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően Mórahalom határában egy 800 négyzetméteres, modern gólyamenedékház és látogatóközpont létesül, ahol interaktív kiállítások, természetfilmek, közösségi terek, gyógynövénykert és játszótér várja majd a látogatókat. A beruházás részeként öt új kilátó – a Nádirigó, Levelibéka, Bölömbika, Bivalyos teraszos és az Ökológiai kilátó – is épül, ahonnan páratlan panoráma nyílik majd a szikes tavakra és a környező élővilágra, az Ökológiai kilátó pedig csónakkal is megközelíthető lesz. A természetjárók és családok számára tanösvények, köztük egy interaktív, vízipók tematikájú tanösvény és játszótér is készül, ahol a legkisebbek is játékosan ismerkedhetnek meg a Kiskunság élővilágával.

A fejlesztés részeként látványkarámmá alakítják át a meglévő állatbeállót és környezetét, így a látogatók testközelből figyelhetik meg a térség ikonikus állatait. A Nagyszéksós-tói szálláshelyek energetikai korszerűsítése és kertészeti rendezése is megtörténik, hogy a vendégek a lehető legkomfortosabb környezetben pihenhessenek. A fejlesztéshez kapcsolódóan tematikus túrák, természetvédelmi programok, fotóstúrák és közösségi események is várják majd az érdeklődőket.

Az új ökoturisztikai korszerűsítés minden korosztály számára élményt és kikapcsolódást fog kínálni, a természet, az aktív pihenés és a közösségi élmények szerelmeseit pedig mostantól még több izgalmas program és látnivaló fogja várni.

Az államtitkár kiemelte, hogy a fejlesztés hozzájárul az egészséges, fenntartható környezet biztosításához, a környezetvédelem, természeti örökségünk, illetve a hazai Natura 2000 hálózat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javításához. (AM Sajtóiroda)