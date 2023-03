Új trónkövetelő érkezett a háztartásigép-piacra

A magyar piacon is megjelenik a világ egyik vezető háztartásigép-márkája, a Haier – jelentette be Rózsa Márton, a Candy Hoover Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a 2023-as Konyhakiállításon.

Április 15-től a Haier több, mint 50 készülékből álló portfóliója lesz elérhető a hűtőszekrényektől és bortemperálóktól kezdve az intelligens mosó- és szárítógépeken át a beépíthető konyhai készülékekig. A hivatalos forgalmazói feladatokat a Candy Hoover Hungary Kft. látja el, amely 2002 óta látja el Magyaroroszágon a Candy márka importőri feladatait. Anyavállalata a Haier Europe, a Haier Group része: a vállalatcsoport 5 kontinensen mintegy 100 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

A Haier 14 egymást követő évben vezette az Euromonitor International által készített, globálisan meghatározó háztartási készülék márkarangsorát. A Haier Group az első kínai vállalat, amely – 2018 októberében – belépett a frankfurti China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) részvénypiacára.

A világszerte több mint 160 országban jelen lévő és közel 40 éves múltra visszatekintő Haier az ázsiai és az amerikai nagy háztartási gép-piacokon elért sikereken felbuzdulva a közelmúltban Európára vonatkozóan is komoly célokat fogalmazott meg: 2026-ra a top 3 háztartási márkák egyikévé szeretne emelkedni. Ennek része a magyar piacon való megjelenés is, amely nagyban erősíti az európai terjeszkedést, ahol a vállalat már most számos gyártóbázissal rendelkezik.