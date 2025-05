Új turisztikai központ épül Eresztvényben

Jelentős turisztikai fejlesztés zajlik a Karancs-Medves térségében: megújul a Salgó Hotel, amely modern szolgáltatásokkal és bővített szobakapacitással várja majd a látogatókat. Az Eresztvényben található, 1973 óta működő szállodát az Eresztvény Tour Kft. újítja fel. Sajti Mária igazgató szerint a cél egy korszerű turisztikai központ kialakítása. A hotel már most is fogad vendégeket, wellness-szolgáltatásokkal, palóc gasztronómiával, és aktív program lehetőségekkel.

Nógrád megye északi csücskében, a szlovák határ mentén egy mesés, mégis alig ismert vidék várja a felfedezőket. A Karancs-Medves régió gazdag történelmi, geológiai és természeti látnivalókban, így ideális úti cél családoknak, természetkedvelőknek és történelem rajongóknak egyaránt. Itt újul meg a Salgó Hotel, amely Salgóbánya üdülőtelepen, Salgótarján felett, Salgó várától rövid sétára található, tökéletes bázist kínálva ennek a különleges szubalpin klímájú vidéknek a bejárásához.

Modernizált belső, elektromos autótöltők és új szobák érkeznek

A jelenleg 31 szobás erdei tisztáson fekvő szálloda látványos átalakuláson megy keresztül, ezzel tovább erősítve a térség turisztikai vonzerejét. A Salgó Hotel 1973 óta fogadja vendégeit, de most új korszak kezdődik a szálláshely életében: a jelenlegi tulajdonos, az Eresztvény Tour Kft. nagyszabású felújításokat indított el. A belső terek átfogó modernizáláson esnek át, melynek célja hogy kényelmesebb, letisztultabb környezetet biztosítsanak vendégeiknek. Már elkészült a szálloda új térkövezett parkolója, ahol heteken belül négy elektromos autótöltő is telepítésre kerül. A szálloda konyhája új berendezéseket kapott, tetőterét szigetelték, a jelenlegi helyen és egy másik épületben is további szobákat terveznek kialakítani – árulta el Sajti Mária, a Salgó Hotel igazgatója.

Annak ellenére, hogy a felújítás még tart, a Salgó Hotel már most széleskörű kényelmi szolgáltatásokat kínál vendégeinek. Minden szobában saját fürdőszoba, TV és hűtőszekrény található. A családi apartmanok tágas elhelyezést biztosítanak. A vendégek kényelme érdekében ingyenes Wi-Fi is rendelkezésre áll. A gasztronómiai kínálatban kiemelt szerep jut a helyi, palóc ételeknek. A wellness-részleg pedig finn szaunával, és masszázsszolgáltatásokkal várja a pihenni vágyókat.

A szálloda különleges fekvése varázslatos élményt nyújt vendégeinek: az erdős környezetben tiszta, oxigéndús levegő és kristálytiszta forrásvíz fogadja az ide érkezőket. Sajti Mária, a szálloda igazgatónője így fogalmazott: „Ez a hely Magyarország egy rejtett gyöngyszeme, ahol minden adott a teljes kikapcsolódáshoz. A vendégeink nemcsak pihenni tudnak itt, hanem valóban feltöltődve, megújulva térhetnek haza.”

Középkori várak a vulkáni csúcsokon

A Karancs-Medves régió legemblematikusabb nevezetességei kétségtelenül a középkori Salgó és Somoskő várai, amelyek drámai módon magasodnak a környező táj fölé. A bazaltoszlopokra épült várat körülvevő táj lenyűgöző. A hatszögletű bazaltformák a természet hatalmas műalkotásai. A 625 méteres magaslaton álló várrom bástyájáról tiszta időben még a Magas -Tátra csúcsai is feltűnnek a távolban. Petőfi Sándor is megihletődött e táj szépségétől, az 1845-ben tett látogatásának emlékét egy emléktábla is megörökíti.

Somoskő várának érdekessége, hogy bár maga a falu Magyarországon van, a vár romja már Szlovákia területére esik. Az épület jellegzetes, csonka tornya és ovális alakú belső vára a 13. századi várépítészet emléke. A várból egyedülálló panoráma tárul a látogatók elé, még a szomszédos Salgó vára is jól látható. Somoskő vára jelenleg felújítás miatt nem látogatható belülről, ám kívülről is megéri megcsodálni ezt a történelmi emléket.

Geológiai csodák földje

A Karancs-Medves vidék vulkanikus múltja számos lenyűgöző természeti csodában ölt testet, melyek közül a legkülönlegesebb talán a Somoskő mellett található bazaltorgona. Ezt a rendkívüli geológiai képződményt „bazaltvízesésként” is emlegetik, hiszen a megszilárdult láva egyedi módon ívesen hajlott, legyezőszerűen alázuhanó formát öltött. Európában szinte páratlan látványosság ez, amelyből a világon is mindössze csak néhány található.

Salgó vára alatt, a Boszorkány-kő sziklaoromnál különleges geológiai tanösvény várja a látogatókat. Ez a hely a helyi legendák szerint valaha boszorkányok gyülekezőhelye volt, de ma már inkább a természeti szépsége és az innen nyíló kilátás teszi varázslatossá.

A Medves-fennsík pedig maga is páratlan természeti képződmény. Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű bazaltplatója különösen reggelente kínál elképesztő látványt, amikor a platóról a völgyekbe ereszkedő ködtenger borítja be a tájat.

Kulturális kincsek és múltidéző helyek

Salgótarjánban az ország első földalatti bányászati múzeumába szállhatnak le a látogatók, hogy hitelesen átélhessék a bányászok mindennapjait. Izgalmas ipartörténeti kalandokat kínál a hajdani ipari fogaskerekű vasút, amelynek újraindítása turisztikai célból is napirenden van. Salgótarján kulturális életében jelentős szerepet tölt be még a Dornyay Béla Múzeum is, amely a palóc kultúrát, valamint Nógrád megye történelmét és ipari múltját mutatja be. Csillagászati kalandokkal pedig a Salgótarjáni Uránia Csillagvizsgáló várja az égbolt szerelmeseit.

Világhírű látnivalók

A környékről rövid autózással elérhető Hollókő, az UNESCO Világörökség részeként őrzött népi építészetével és várával. Kicsit messzebbre utazva Ipolytarnócon Európa-szerte híres ősmaradványokat fedezhetünk fel, ahol megkövesedett fatörzsek és ősállatok lábnyomai idézik meg a 17 millió évvel ezelőtti világot.

A közeli szlovákiai várak és kastélyok, mint Fülek, Kékkő vagy Krasznahorka várai, a betléri kastély, vagy akár a Madách Imre és Mikszáth Kálmán emlékhelyek pedig határokon átívelő kulturális élményeket kínálnak a történelem és irodalom kedvelőinek.