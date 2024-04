Újabb pályázatot nyert el a Természetvédelem határok nélkül című dokumentumsorozat

A határon átnyúló Duna-Tisza közi táj természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységének bemutatására és népszerűsítésére közösen nyert el újabb pályázatot a Kecskeméti Televízió és a Szabadkai Pannon Tv. A sorozat küldetése a természetvédelmi munka bemutatása és a környezetvédelmi szemléletformálás mellett, a két ország különböző természetvédelmi kezelésének kölcsönös tapasztalat cseréje, valamint az iskolai nevelések, a civil szerveztek kezdeményezéseinek és jó példáinak bemutatása.

A 2012-ben indult töretlen népszerűségű sorozat folytatásának megvalósításához csaknem 200 ezer euró Európai Uniós támogatást nyert el a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. és a Szabadkai Pannon Alapítvány az IPA HUSRB /235/12/005/ azonosítási számú pályázaton. Ez a pályázati összeg a következő évben egy 35 részből álló, egyenként 20-25 perces televíziós természetvédelmi dokumentumsorozat készítésére biztosít pénzügyi forrást a két televízió közös együttműködésben.

Rácz András, természetvédelemért felelős államtitkár az IPA projektindító rendezvényen kiemelte, hogy az állami természetvédelmi munka, amit a 10 nemzeti park igazgatóság végez ma már messze túlmutat a természeti értékek védelmén. Ugyanilyen fontos a környezeti nevelés és a bemutatás is. Hozzátette, hogy az emberek szabaidő-eltöltési szokásai sokat változtak az elmúlt évtizedekben, amit a közvélemény-kutatások is igazolnak.

A megkérdezettek 90% -ka szívesen, 70 százaléka pedig tudatosan keresi fel a nemzeti parkok programjait, az ott fellehető aktív kikapcsolódási lehetőségek miatt. Ezekhez az igényekhez alkalmazkodtak a hazai nemzeti park igazgatóságok infrastruktúra fejlesztései is, kiszolgálva a 21. századi látogatói igényeket. A projektben érintett Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében 3 látogatóközpont, 26 tanösvény, 6 bemutatóhely, 2 természetiskola és 2 szálláshely szolgálja ki ezeket a látogatói igényeket, amit több mint 115 ezer ember keres fel évente. Kiemelten fontos továbbá a fiatalok, különösképpen az 5-14 éves korosztály környezeti nevelése is. A nemzeti park igazgatóságok kezelésében működő természetiskolák programjain a regisztrált látogatók száma éves szinten eléri a 400 000 főt.

Az államtitkár a nemzeti park természeti értékeit kiemelve elmondta, hogy 1975-ös alapítása óta a Nemzeti Park kiterjedése 1,6-szorosára nőtt. Működési területén 5 nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, azaz Ramsari terület található, emellett bioszféra rezervátum, valamint olyan unikális élőhelyek, mint például a 2017-ben alakult a bajai földikutya rezervátum. Az egyik legritkább európai emlős faj a határon átnyúló természeti értékeink kiváló példája, hiszen az emlős legnagyobb élőhelye a Vajdaságban található – tette hozzá. Ehhez kapcsolódóan kiemelte, hogy a szerb-magyar közös természeti értékek és természetvédelmi területek védelmét számos határon átnyúló együttműködés is segíti.

A hazai állami természetvédelem Szerbiával közös projektjei kapcsán kiemelte a Palics-Ludas közvállalattal, a Szerbiai Természetvédelmi Őrszolgálattal és az Újvidéki Regionális természetvédelmi szolgálattal közös munkát, melyek szintén a bemutatásra helyezik a hangsúlyt a most elnyert pályázathoz hasonlóan. Hangsúlyozta továbbá, hogy az állami természetvédelem számára kiemelten fontos a jó együttműködés más környezetvédelmi szervezetekkel, hiszen ez alapfeltétele a megfelelő szakmai színvonalú munkának, amiben elengedhetetlen az önkormányzatok, a civilek munkája, és az olyan szakmai műhelyek segítsége, és áldozatos munkája, amit a Kecskemét Televízió stábja is végez.

A Természet védelem határok nélkül sorozatot 12 éve sugározza a Kecskemét Tv. Ez idő alatt harmadszorra nyert el támogatási pályázatot a műsor, azonban az utóbbi két évben a szerkesztők áldozatos munkájának köszönhetően külső támogatás nélkül is fenn tudott maradni – méltatta a sorozat készítőinek munkáját az államtitkár.

A műsor a szerbiai Vajdaságban és a Duna-Tisza közi térségben kéthetente, szombatonként lesz látható, valamint a Marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Televízió is sugározza. A természetet kímélő környezetvédelmi intézkedések bemutatása, a kistermelők termékeinek ismertetése, valamint a természet – és környezetvédelemért kiemelkedő tevékenységet folytató személyek munkája is helyet kap a sorozatban. Külön figyelmet szentelnek a fiatalok környezeti nevelésére is, új elemként a jelenlegi sorozat, kétnyelvű környezetvédelmi mesekönyvek és munkafüzet kiadásával is bővül.(Agrárminisztérium)