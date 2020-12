Újabb tesztállomás: sokan nem is tudják, hogy elkapták a koronavírust

Az emberekben még mindig nagy a bizonytalanság a koronavírussal kapcsolatban ezért választják sokan a magán tesztelő helyeket – fejti ki Kuczor Richárd, a házhoz kiszállásos, illetve a Dunakeszin létrehozott magán PCR és antigén gyorsteszt állomás vezetője.

„Különösen Karácsony és szilveszter kapcsán, a korábbinál is többen szeretnének biztosra menni, hogy nem fertőződtek meg és nem is fertőznek meg senkit a koronavírussal (SARS-CoV-2 vírus). Ezért indítottuk a napokban Dunakeszin a PCR és antigén gyorsteszt elvégzésére alkalmas tesztállomásunkat, miközben telefonhívás alapján a házhoz kiszállást is biztosítjuk azoknak, akik arra igényt tartanak” – mondja Kuczor Richárd, aki egyben az új tesztállomás szakmai hátterét biztosító Oktogon Medical Center operatív és üzletfejlesztési igazgatója. Hozzátéve: a helyben, illetve telefonon, vagy az express-pcr.com weboldalon jelentkező ügyfeleik között sok az olyan üzletember, illetve munkavállaló, akik munkájukból eredően nem mondhatnak le az utazásról, vagy éppen munkahelyük kívánja ezáltal garantálni a biztonságos munkavégzés feltételeit.

A szakember a köztudatban még ma is jelenlévő félreértések elkerülése érdekében az antigén gyorsteszt és a PCR teszt közötti különbséget is kifejtette. A negyed óra alatt 92 százalékos pontosságú antigén teszt ugyanúgy a garatváladékból vett mintából születik, mint a PCR teszt, de jellegénél fogva csak a jelentkező pillanatnyi állapotának – esetleges fertőzöttségének – kimutatására képes. Igaz a gyorsteszt otthon is elvégezhető, az egyre szélesebb körben kapható otthoni gyorstesztek segítségével, de a házi próbálkozás veszélyeket is rejt azzal, hogy a nem hozzáértő által elvégzett műveletben esetleg nem a megfelelő eredmény születik meg. A tesztelőhelyeiken viszont csak szakképzett személyzet végzi ezt a munkát.

A nemzetközileg is elfogadott, orvos által validált 99 százalékos biztonságú PCR teszthez a szakképzett egészségügyi személyzet szintén a garatváladékból veszi a mintát, amit utána a tesztállomás akkreditált partnerintézménye, a Neumann LABS laboratóriumában elemeznek ki. A reggel 11 óráig beérkezett minta eredménye, már délután 6-ra elkészül, míg a később vett minták kiértékelésére másnap reggelre, de mindenképpen 24 órán belül kerül sor. Az eredmény pedig emailben érkezik meg az ügyfélhez.

A szakember szerint, mivel a tesztelés eddigi tapasztalatai azt a meglepő eredményt hozták, hogy több jelentkező fertőződött meg a koronavírussal, mint aki azt gondolta, már akkor is van értelme a tesztelésnek, ha csak enyhébb tüneteket érez valaki. Elég egy enyhe orrfolyás, vagy éppen fáradékonyság, lehet, hogy az már a fertőződöttség jele és miközben az is lehet, hogy az illető szinte tünetmentesen átvészeli a koronavírust, ha az idősebb rokonokhoz indul látogatóba, vagy a munkahelyén többekkel dolgozik együtt, különösen zárt térben, akár még maszkban is átadhatja a fertőzést. Nem véletlen, hogy ügyfeleik közül a legtöbben a pillanatnyi megnyugvást biztosító antigén és a nagyobb biztonságot garantáló PCR tesztet is igénylik.

Ha viszont kiderül a fertőzés, az érintett már tisztában lehet a helyzetével és a leggyakrabban elég annyit tennie, hogy kéthetes házi karanténban vonulva vészeli át a vírus kellemetlen tüneteit. Ugyanakkor a labor az ÁNTSZ-nek is bejelenti a pozitív eredményt, ami szükség esetén a további orvosi kezelés megkezdését is megkönnyíti. Általában azonban elég a házi karantén, amivel az érintett a maga és környezetének biztonságát is szolgálja. (x)