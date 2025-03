Újjászervezte értékesítési csapatát az Accent Hotels

Szállodai értékesítési stratégiájuk erősítése, működési hatékonyságuk növelése és szállodáik piaci pozíciójának megszilárdítása érdekében az Accent Hotels öt szakembert léptetett elő értékesítési csapatában.

Az Accent Hotels Magyarország piacvezető független szállodaüzemeltetője, amely közel 30 szállodát üzemeltet hazánkban és Ausztriában egyaránt. A szállodalánc folyamatosan azon dolgozik, hogy erősítse piaci pozícióját a vendégélmény folyamatos növelésén keresztül. Az új struktúra keretében öt nagy tapasztalattal és széleskörű szakértelemmel rendelkező értékesítési vezető kollégát vontak be új és meglévő szállodáik értékesítésének irányításába azzal a szándékkal, hogy értékes, célorientált tudásukkal és kreativitásukkal garantálják a hotelek bevételnövekedését, valamint a vezetésük alatt dolgozó munkatársak szakmai fejlődését is támogassák.

„Cégünk egyik legnagyobb értékének a magasszintű szakmai munkát tartjuk és törekszünk a kollégáink tehetségének gondozására, szaktudásuk bővítésének támogatására. A karrierlehetőségek az Accent Hotels fejlődésével és portfóliójának növekedésével egyre gazdagodnak, melynek újabb mérföldköve az átalakuló értékesítési szervezeti felépítés, melyben a Multi-Hotel Sales Director pozíció új és izgalmas kihívást jelent a tapasztalt, de eddig lokálisan egy – illetve esetenként két – szálloda értékesítéséért felelős kollégáinknak.

Az átszervezett struktúra keretein belül létrehozott Multi-Hotel Sales Director pozícióba belépő kollégák szakmai felettese szállodaláncunk központi értékesítési vezetője.” – nyilatkozta Kerek Péter az Accent Hotels stratégiáért felelős ügyvezető helyettese az átszervezés fontosságáról.

Fehérvári Györgyi 15 éves osztrák szállodaértékesítési tapasztalattal a háta mögött 2017-ben csatlakozott az Accent Hotels-hez a Club Hotel am Kreischberg szálloda értékesítési vezetőjeként. Azóta a vállalat folyamatosan bővítette osztrák portfólióját, amely ma már hat szállodát és egy apartmanházat foglal magába.

Képviselt szállodák: Club Hotel am Kreischberg, Artmur Apartment, Aiden by Best Western @ Stadtgut Hotel Steyr, Hotel Bruggwirt, Sporthotel Cristall, Hotel Tia Monte Nauders

Kmetz-Hornyák Csilla immár 15 éve erősíti az Accent Hotels csapatát, széleskörű tapasztalatot szerezve az értékesítés területén és a budapesti szállodapiacon. A T62 Hotel értékesítését a 2019-es nyitása óta vezeti, hozzájárulva a szálloda piaci sikeréhez.

Képviselt szállodák: T62 Hotel, Monastery Boutique Hotel Budapest, Hotel Bristol Budapest, 12 Revay Hotel

Pusztai – Szőry Anett pályafutását recepciósként kezdte, majd revenue menedzserként szerzett tapasztalatot. 2014 óta az Art Hotel Szeged értékesítési vezetője, amely mellett az Aranyhomok Business – Wellness Hotel újbóli piacra vezetéséért is felelt, sikeresen megerősítve annak pozícióját a hazai piacon. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán is tanít, ahol célja, hogy gyakorlati tudásával segítse a jövő szállodaipari szakembereit.

Képviselt szállodák: Art Hotel Szeged, Aranyhomok Business-Wellness Hotel, Hotel Narád, további folyamatban lévő projektek

Rajki Dóra 2014-ben recepciósként csatlakozott a szállodalánchoz, körültekintő és fáradhatatlan munkáját elismerve egy évvel később MICE Sales Managerként, 2019-től pedig értékesítési vezetőként folytatta munkáját. Az elmúlt években a Corso Hotel Pécs, az Ambient Hotel & AromaSpa és a dobogókői Cardoner Hotel és Konferenciaközpont piaci pozícionálásában, valamint értékesítés és marketing stratégiájának kidolgozásában is kulcsszerepet játszott. 2025 februárjától a Kenese Bay Garden Resort & Conference értékesítési igazgatójaként folytatja pályafutását, ahol komplex gondolkodásávalés piaci tapasztalatával támogatja a szálloda fejlődését.

Képviselt szállodák: Kenese Bay Garden Resort & Conference, Corso Hotel Pécs, Cardoner Hotel

Takács Barbara 2015 óta az Accent Hotels munkatársa, a Gotthard Therme Hotel & Conference nyitásánál szerzett értékes tapasztalatokat az értékesítés és marketing területén. 2019-től a szálloda értékesítési csapatának vezetőjeként meghatározó szerepet vállalt annak piaci sikerében, amelyet több szakmai díjjal is elismertek. Új szerepkörében határon túlnyúló feladatokban is kamatoztathatja ismereteit.

Képviselt szállodák: Gotthard Therme Hotel & Conference, Hotel Xylophon