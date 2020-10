Újra/még mindig. Home office-ban a többség többet dolgozik

A koronavírus -járvány miatt sokan dolgoztak és dolgoznak ismét (még mindig) otthonról. A home office-ban átlagosan több időt töltenek munkával, mégis nagyon népszerű. Körkép.

A többség újra a munkahelyén

Nyár végére az európaiak 70 százaléka visszatért a munkahelyére – derül ki a Morgan Stanley tanácsadó cég öt legnagyobb uniós tagországban készített felméréséből. Németországban 74, Itáliában és Spanyolországban 76, Franciaországban 84 százalék ismét az irodájában dolgozik.

Meglepő, de Milánóban, a járvány olasz epicentrumában, ahol hónapokig szigorú kijárási tilalom volt, nyár végén 78 százalék már az irodájában volt, mintha mi se történt volna. A home office aránya a pandémiától szintén sokat szenvedett Barcelonában is csak 25 százalék. Viszont Madridban, ahol igazán máig nincs kontrol alatt a COVID, a munkavállaók 39 százaléka továbbra is otthonról dolgozik.

Nagy-Britannia a kakukktojás. Csak a munkavállalók 37 százaléka tért vissza a megszokott kerékvágáshoz. 60 százaléka továbbra is otthonról dolgozik. Közel tízszer annyian, mint a korona-krízis előtt. A főváros a rekorder. A londoniak 75 százaléka továbbra sem jár be a munkahelyre. A City nagy cégei nem is tervezik, hogy erre kötelezzék munkatársaikat.

Népszerű a home office

Németországban már csak 16 százalék dolgozik folyamatosan az otthonából. További 7 százalék heti 1-2 alkalmammal megy be a munkahelyére. Azonban ez is jóval több, mint a COVID előtt. Ha a munakvállalókon múlna, emelkedne az arány. A felmérés szerint a németek 82 százaléka szívsebebben dolgozna többet otthonról! 43 százalékuk pedig a kizárólag otthoni munkavégzés mellett döntene, ha tehetné.

A munkavállalók eleinte úgy érezték sok improvizációt és kreativitást kíván tőlük az új, váratlan szituációhoz alkalmazkodni. A többség számára azonban ami márciusban még szokatlan volt, az nyárra rutin lett.

A megkérdezettek a home office legnagyobb problémájának azt tartották, hogy munka mellett gyerekeikkel is foglalkozniuk kellett. Az oktatási intézmények újraindulásával azonban megszűnt ez a hátulütő.

Otthonról többet dolgozunk, mégis home officet akarunk

Márciusban egy előre nem tervezett, hatalmas kísérlet indult a munka világában: Lehet-e effektíven vagy akár produktívabban is otthonról dolgozni? A Morgan Stanley tanulmánya szerint a válaszok nem egyértelműek.

Ugyan erre a kérdésre kereste a választ a Harvard Business School és a New York University tanulmánya. 23 észak-amerikai és európai cég 3 millió dolgozójának e-mailjeit elemezték a kutatók. Home office-ban a többség többet dolgozik – hangzik a legmeglepőbb felismerés. A munkavállalók megspórolták ugyan a munkába járassál töltött időt, de az e-mail forgalmuk alapján már valamivel a rendes munkaidő kezdete előtt és jóval a vége után is elektronikus üzeneteket írtak és olvastak. A tanulmány készítői szerint a többségnek nehezére esik este letenni a tollat, ha egésznap otthon dolgozott vele.

Átlagos 50 perccel hosszabbodott meg a 3 millió vizsgált dolgozó munkaideje. A munkanap meghosszabbodásában nagy szerepe lehetett, hogy 13 százalékkal több időt töltöttek (virtuális) értekezéssel. Viszont egy átlagos megbeszélés hossza 11 százalékkal, mintegy 20 perccel csökkent. Ennek okára a Harvard egy korábbi tanulmánya világít rá: A többség számára nehézséget jelent hosszabb időn keresztül koncentrálni, ha beszélgetőpartnerei csak virtuálisan vannak jelen.

A tanulmány szerint biztos, hogy a home office elmosta a munka és a szabadidő közötti határt. Tény az is, hogy a megkérdezettek 75 százaléka a jövőben több home Home office office-t szeretne. Arra viszont nem találtak a tudósok egyértelmű választ, hogy az otthoni munka objektíven javított-e az emberek testi és szellemi egészségén.