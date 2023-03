Újraindul a hazai termékek kampánya

Újraindul a Magyar Termék „Vedd a hazait! Védd a hazait!” című kampánya. A cél, hogy az akcióval is segítsék a hazai gyártók helyzetét.

Idén tavasszal ismét elindítja „Vedd a hazait! Védd a hazait!” kampányát a Magyar Termék Nonprofit Kft. Az akció egyik állomásaként a Naszálytej Zrt. új, a kampány üzenetét közvetítő csomagolással jelenik meg az Auchan Magyarország üzleteinek polcain. Az első alkalommal a Covid-19 ideje alatt futó aktivitás valós sikereket ért el. Azon túl, hogy igazi mozgalommá terebélyesedett, hiszen mintegy 100 cég csatlakozott, sokan védjegyhasználókká is váltak.

A kampány újraindítását most többek között az indokolta, hogy a gazdasági helyzet az utóbbi hónapokban a három évvel ezelőtti időszakhoz képest is talán még összetettebb, komplikáltabb és nehezebb lett. Így egyértelműen hasonló célokkal vág neki a Magyar Termék az idei akciónak. Szeretnének a hazai gyártók helyzetén kézzelfoghatóan javítani és jobb helyzetbe hozni őket. A tavaly év végén 16 ezer ember megkérdezésével készített online kutatás ugyanis azt igazolta, hogy a vásárlók számára az árkérdés a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kap.

Egyértelműen kiderül azonban az is, hogy szinte minden fogyasztó (96%) számára fontos, hogy a kereskedelmi láncok polcain minél több magyar termékből tudjanak választani, vagyis nem mondanak le a hazai árukról.

Ebben a helyzetben tisztán látszik a feladat, és még inkább fontos fókuszba helyezni a tudatos magyar termékvásárlást. A gyártók széles köre ma már felismerte, hogy bármilyen körülmények legyenek is, biztosítaniuk kell vásárlóikat termékeik hazai eredetéről és megbízhatóságukról. A Magyar Termék éppen ezt a lehetőséget kínálja számukra.

Ez abban is megmutatkozik, hogy a 2020-as eredményekkel összehasonlítva, az elmúlt év végére közel 30%-kal növekedett a védjegyhasználók tábora. „Ma több mint 230 gyártó, több mint ötezer árucikke jogosult a Magyar Termék védjegyrendszer valamelyik emblémájának használatára. Ezek gazdasági jelentősége az elmúlt év végére hatalmasra duzzadt, hiszen éves összárbevételük tavaly decemberre már meghaladta a 2650 milliárd forintot, gyártóik pedig 50 455 ezer embert foglalkoztatnak” – emelte ki Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező Naszálytej Zrt. védjegyhasználóként évek óta erősíti a Magyar Termék védjegyekkel ellátott termékek körét. Annak érdekében, hogy a 2023-ban újrainduló kampány erős üzenetét szélesebb körben is eljuttassa a fogyasztókhoz, a vállalat „Vedd a hazait! Védd a hazait!” szlogennel ellátott márkaterméket hozott létre, amely most „in-out” akcióban kapható az Auchan hálózatában.