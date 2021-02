Vajda Attila: A fenntarthatóság, a klímavédelem a vevői döntésekben is egyre inkább előtérbe kerül

A Vajda-Papír elkötelezetten fejleszti zöldtudatos termékeit, környezeti lábnyomának csökkentésére is áldoz. Termékeinek felhasználási köre az otthonok mellett kiterjedt a szépségiparra, a barkácsműhelyektől az élelmiszeriparig. Vajda Attila a családi vállalkozás tulajdonos ügyvezetője szerint előny számukra az is, hogy a világ legkülönbözőbb tájaira, 20 országba exportálnak.

– A Covid-19 járványhelyzetre méltán mondhatjuk, hogy sok arca van, ami az üzleti életre is igaz: miközben egyes ágazatok a tönk szélére kerültek, mások, például a higiéniai követelmények előtérbe kerülésével a higiéniai papírok piaca nem szenvedi meg a pandémiát. A Vajda-Papír, hogy élte meg az eddigi időszakot?

– Üzletmenetünk sajátossága, hogy egy olyan geográfiai diverzifikációt sikerült megteremtenünk, amely a fő piacunknak számító magyar és a stratégiai piacnak tekinthető környező országok mellett – Skandináviától a Szubszaharán és a Közel, illetve Távol-Keleten át egészen Közép-Amerikáig – a világ legtávolabbi pontjait is felöleli. Ennek köszönhetően kiegyenlítődnek a különféle hatások: az esetleges forgalomcsökkenést, vagy növekedést így sosem lökésszerűen érezzük. A nagyobb kereslet nem jelent számunkra gondot hosszú távon, hiszen egy átlagos évben – azt alapul véve, hogy egy magyar családban egy fő évi 9 kilogramm higiéniai papírterméket használ fel –, cégcsoportunk 13 millió ember higiéniai papírszükségleteit elégítheti ki. A Vajda-Papír éves higiéniai alappapír gyártása bőven meghaladja a belföldi igényeket, így akár Magyarország önellátása is biztosított lehet ezekből a termékekből, még megnövekedett kereslet mellett is. A piac még jelentős fejlődési potenciállal is rendelkezik, hiszen a magyar 9 kilogrammos adatnál például jóval magasabb a skandináv 23 kilogrammos átlag, de a nyugat-európai is 14 kilogrammal, Romániában és a Balkánon azonban alacsonyabb, 7-8 kilogramm között van az éves fogyasztás.

– Önök ugyanakkor nemcsak a papírárú piacon vannak jelen, hanem a HORECA (hotel, étterem, catering) piacot megcélozva folyékony tisztító szereket is kínálnak. Nyilván ez is teljessé teszi, ugyanakkor diverzifikálja a kínálatot, ami akkor is igaz, ha a turizmus miatt a HORECA szektor átmenetileg nem ígér nagy üzletet.

– Miközben a papírárú gyártás saját termelést jelent, a tisztító-, fertőtlenítőszerekkel és adagolókkal azért egészítettük ki a közületi kínálatot, hogy – például az irodaházak esetében is -, minden igényt teljeskörűen ki tudjunk elégíteni.

– Az idők változását mutatja az is, hogy időközben a kormány a higiéniai papírtermékeket a stratégiai termékek körébe sorolta.

– Természetesen ez is termékeink és tevékenységünk értékét növeli. Amikor 20 évvel ezelőtt elindultunk ebben az iparágban, olyan termékgyártásába akartunk belekezdeni, ami napi szükségleti cikknek számít. És ami a legfontosabb: már 20 évesek vagyunk, aminek azért is van tapasztalati tudásunk szempontjából jelentősége, mert mögöttünk van már egy nagyon jelentős, 2008-2009-es gazdasági válság annak összes pozitív és építőjellegű hatásának megtapasztalásával együtt. Ami bebizonyította, hogy ez egy válságálló termékkör. Az utolsó termékkör közé tartozik, amiről az emberek akár egy recesszió idején is lemondanának. Sőt a lakosság új igényeihez igazodva, termékeink felhasználási köre is egyre bővül: a fürdőszoba mellett ma már a konyhában, a barkácsműhelyben, a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben, az élelmiszeriparban és a szépségipar területén is újabb és újabb termékekre mutatkozik igény. Ráadásul időközben a minőség iránti igény is egyre erősebb. Jellemző, hogy az ár nem is szerepel az első három vásárlói szempont között, ami mindenféleképpen jó hír az innovációnak és a környezettudatos termékek fejlesztésének. Azt jelenti ezt a terméket nem szabad lebutítani, levágni, rövidebbé tenni, kisebbé tenni, hanem éppen, hogy újabb és újabb funkcionális tulajdonságokat, valamint még nagyobb hozzáadott értéket képviselő cikkeket igényel a piac.

– Hányféle terméket gyártanak most?

– Négy nagy termékcsoportunk van, a konyhai papírtörlő, a toalettpapír, a zsebkendő és a papírszalvéta. Ezekből több mint 500 különböző terméket gyártunk, amelyek között természetesen vannak hasonlóságok. Közülük természetszerűleg a saját Ooops! márkacsalád az, amely az innovációt, a termékfejlesztést legelőször magán hordozza és később az igények alapján ezek is megjelennek az általunk másoknak – például a hipermarketeknek -, megrendelésre gyártott kereskedelmi márkás termékekben is.

– Mi a véleménye arról, hogy például a bevásárlóközpontokban egyre gyakoribb, hogy a mosdókban a papírtörlőt az elektromos kézszárító váltotta fel. Talán higiéniai okokból?

– Legfeljebb félreértelmezett higiéniai okokból. Nyugat-Európában, például Skandináviában éppen azt látni, hogy megszüntetik a hőlégfúvók használatát, mert azok a bennük pangó vízzel potenciális baktérium tenyészetnek számítanak. A papír azért is sokkal higiénikusabb, mert a gyártása során, nagyon magas hőfokon éri a szárítóhő a papírt, és az is lényeges, hogy a papírtermékek emberi kéz érintése nélkül, teljesen automata, zárt technológiai láncon keresztül, tisztán, higiénikusan és szennyezésmentesen kerülnek az üzletekbe.

– Önök, akik Norvégiában is rendelkeznek egy papírgyárral, már régóta a zöld szemlélet hazai élharcosai közé tartoznak. A több mint 600 embert foglalkoztató vállalatcsoportjuk stratégiai céljaként azt is bejelentették, hogy 2021 végére minden műanyag termékcsomagolásban 30 százalékra kívánják emelni az újrahasznosított anyagok arányát, amivel csaknem 300 tonnával csökkenhet a cég új műanyag-felhasználása. Honnan ered ez az elkötelezettség?

– Elsősorban a felelősségtudat az, ami számunkra a legfontosabb és bízunk abban, hogy a nagyvállalatok vezetőinek, vagy más vállalkozónak a gondolatát is ez vezérli akkor, amikor a fenntarthatóság kérdése előkerül. Az ökológiai lábnyom csökkentése abszolút a felelősségvállalás elvén alapul és nagyon fontos, hogy amikor egy cég az új stratégia kialakításáról, a beruházásról, vagy az új termékekről dönt, a fenntarthatóság szempontját is figyelembe vegye. Nem mellékesen azért is, mert ha ezt jól csinálja, akkor ebből gazdasági előnye is származhat.

– Az mitől üzlet, hogy nem is oly rég több 10 millió forintos beruházást eszközöltek azért, hogy csökkentsék a cég ökológiai lábnyomát?

– Attól, hogy szerencsére a fenntarthatóság, a klímavédelem, a környezetvédelem, a vevői döntésben is egyre inkább előtérbe kerül. Időközben a kutatások szerint is egy olyan, tudatos fogyasztói társadalom kezd kialakulni, amelynek a szemében már nemcsak az ár, nem csak a minőség a legfontosabb szempont. Legalább ennyit nyom a latba a gyártó környezetvédelem iránti elkötelezettsége és a termék a fenntarthatósága is. Ezért is hozunk létre környezetbarát üzemeket, irodai létesítményeket, alkalmazunk olyan eljárásokat, amelyek a termékgyártás során keletkező hulladékhővel fűtenek, fejlesztünk olyan termékeket, alakítunk ki olyan portfóliót, amely kevésbé szennyezi a környezetet. Ennek eredményeként pedig a gyártásközi hulladékok is újrahasznosíthatóak a termelés folyamán. A papírgyártás alapját képező cellulózrostot is elsősorban vízi úton szállítjuk, ami akár 39 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. Legújabb fejlesztésünkkel pedig lebomló, komposztálható papírcsomagolásra cseréljük a hagyományos műanyag csomagolást és azt is felvállaltuk, hogy zöldstratégiánk jegyében az összes Ooops! márkájú és kereskedelmi sajátmárkás termékünk műanyag csomagolóanyagát újrahasznosított műanyagot is tartalmazó verzióra váltjuk le. A tavaly októberi papírcsomagolású termékek bevezetésével jelentős lépést tettünk ökológiai lábnyomunk további csökkentésében, amelyet szintén, hosszú évek óta támogatunk, hiszen cellulóz alapanyagaink felelős erdőgazdálkodásból származnak, azaz FSC®-tanúsítottak.

Érsek M. Zoltán