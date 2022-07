Varga Mihály: gazdasági lassulás felé tart a világ és benne Magyarország

Egy fejezet lezárult azzal, hogy a Parlament elfogadta a jövő évi költségvetést, a lakossági energiaárakra vonatkozó rezsicsökkentés módosítását és a KATA kivezetését, miközben az állami szervek büdzséjét is megvágták. Németh Dávid, a K&H Bank pénzügyi elemzője szerint ez is szerepet játszott a forint erősödésében, de a piac számára az a legfontosabb, mennyire konzekvensen tartja be ígéreteit a kormány.