Veszprémből igazolták az új vezetőt – Dapsy Zoltán

A Continental Automotive Hungary Kft. budapesti gyárának igazgatói posztját a társaság veszprémi egységét vezető Dapsy Zoltán vette át január 1-én – tájékoztatta a társaság az MTI-t kedden.

A közlemény ismerteti: a pozíciót tíz évig betöltő Keszte Róbert továbbra is a Continental Magyarország országigazgatói pozíciójában marad, emellett a vállalatcsoporton belül, a német technológiai vállalat Architecture and Networking termelésért felelős vezetői posztját is ellátja. Irányítása alatt megújultak a termelési rendszerek, a létesítmény Ipar 4.0 mintagyárrá fejlődött, valamint racionalizálták a termékportfóliót, amelynek köszönhetően a gyár növekedési pályára állt.

Dapsy Zoltán 2003. óta dolgozik a Continental budapesti gyárában. 2018-tól a fékvezérlő elektronikákat előállító gyáregység vezetője volt, majd 2022 óta a társaság veszprémi gyárát vezette.

A Continental Automotive Hungary Kft. budapesti létesítménye az egyik legnagyobb és leginnovatívabb a Continental AG csoporton belül, tevékenysége lefedi az elektromobilitást, az automatizált vezetést és az internetre kapcsolódó járműveket. Budapesten elektromos vezérlőegységeket, meghajtó és mechatronikai rendszereket, kijelzőket és infotainment rendszereket állítanak elő.

A Continental cégcsoport Magyarországon nyolc városban – Budapesten, Debrecenben, Makón, Nyíregyházán, Szegeden, Veszprémben és Vácon – van jelen, mintegy 8 ezer munkavállalót foglalkoztat.

A nyilvános cégadatok szerint a Continental Automotive Hungary Kft. nettó árbevétele 2021-ben 348,5 milliárd forint, egy évvel később 421,2 milliárd forint volt. A társaság vesztesége ebben az időszakban 14,5 milliárd forintról 22,7 milliárd forintra nőtt.