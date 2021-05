Zöld pénzügyminiszterekhez csatlakozott Varga Mihály

Magyarország csatlakozott a Pénzügyminiszterek klímavédelmi koalíciójához, miután Varga Mihály aláírta az erről szóló dokumentumot. A 2019-ben alakult, immár 61 országot számláló szervezet tagjai a költségvetés zöldítésével, valamint a zöld finanszírozással kapcsolatban tesznek vállalásokat – közölte a Pénzügyminisztérium.

Magyarország a Visegrádi négyek közül – Lengyelországot követően – másodikként csatlakozott a koalícióhoz, amelynek titkársági feladatait a Világbank látja el. A szervezet célja, hogy a pénzügyek terén is segítse az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Tagjai többek között figyelembe veszik a klímavédelem szempontjait a költségvetés készítésekor, az adózásban, az adósságfinanszírozásban, valamint összehangolják gazdaságpolitikáikat a Párizsi Klímavédelmi Egyezményben vállalt kötelezettségekkel – ismertette a minisztérium.

A Gazdaság-újraindítási akcióterv keretében az idei év második felétől indul meg Magyarország klímavédelmi céljaival összhangban a zöldenergia és a körforgásos gazdaság felépítése, valamint a magyar gazdaság teljes digitalizációja.

A tiszta és megújuló energiákra való törekvés nagyobb szerepet kell, hogy kapjon, az energiahatékonyság is egyre inkább előtérbe kerül. Ez mind kedvező hatással bír az energia-szolgáltatásra, a közlekedésre, az építőiparra és a feldolgozóiparra is, így ezeken a területeken is jelentős zöld beruházások, fejlesztések várhatók – részletezte a tárca.

A Pénzügyminiszterek klímavédelmi koalíciójához való csatlakozás lehetőséget biztosít Magyarországnak arra, hogy megismerhesse és megismertesse a klímafinanszírozás terén alkalmazott gyakorlatokat és megoldásokat. A csatlakozási dokumentum aláírása egyben azt is jelzi, hogy hazánk elkötelezett a klíma- és környezetvédelem mellett.

Ezt az elkötelezettséget jól példázza, hogy Magyarország a tavalyi évben kibocsátotta történetének első zöld kötvényét az euro piacon, majd a japán zöld kötvénypiacon hazánk, mint az első szuverén kibocsátó jelent meg. Az idei Föld Napja alkalmából pedig az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30 milliárd forint értékben bocsátott ki Zöld Magyar Államkötvényt.