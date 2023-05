A csapatépítés művészete a Balaton-parton

Mivel a folyamatosan változó gazdasági környezetben csak a folyamatos képzés és a csapatépítés eszközeit is felhasználva tudnak a cégek sikeresen reagálni a folyamatos kihívásokra, minden szükséges feltételt megteremtettünk azért, hogy a szállodánkba érkezők, a megszerzett tudás mellett, az év bármely időszakában, a zavartalan pihenés mellett, élményekkel feltöltődve térjenek vissza a munkába – fejti ki Rádóczy Andrea, a teljesen megújult balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort tulajdonos-igazgatója.

Amikor egy céges rendezvény megszervezése zajlik, gyakran felmerülő igény, hogy a helyszín könnyen megközelíthető legyen és a hivatalos programok mellett, a kikapcsolódást jelentő kísérő programokhoz is ideális legyen a hely. Ebből a szempontból is ideális helyszín az M7-esről könnyen elérhető Balatonfüred, amely a Balaton-parttal és a reformkori belvárosával egész évben tökéletes helyszínt teremt a céges eseményekhez.

A reformkori belváros romantikája

Amikor a Covid időszakban teljesen megújult a szálloda, az elmúlt évtizedekben a céges események során megszerzett tapasztalatainkat felhasználva alakítottuk ki azokat a tereket, teremtettük meg azokat a lehetőségeket, amelyek a lehető legjobban szolgálják a csapatépítő tréningeket, a továbbképzéseket és konferenciákat. Emellett arra is nagy gondot fordítunk, hogy a közös szabadidős programok is egyedi élményeket ígérjenek itt, a Balaton partján – magyarázza Rádóczy Andrea.

Mondván, már önmagában az egyedi érték, hogy a Toszkánát idéző Balaton-felvidék és Balatonfüred egyedülálló természeti és épített látványosságokkal várja az érkezőket. A legendás Anna Bálnak otthont adó Balatonfüred reformkori belvárosának macskaköves utcáin olyan csodás épületek várják az idegent, mint az Anna Bálnak otthont adó Anna Grand Hotel, a nemzet csalogányaként tisztelt Blaha Lujza egykori otthona, valamint az írófejedelem, Jókai Mór 1870-ben épült villája, amely mellett egy szépen gondozott kertben áll a füredi kulturális negyed koronadíszének számító Vaszary Galéria épülete.

A múlt század romantikus időszakát idézi a hajókikötő épülete és környezete is. Itt található a város egyik legismertebb nevezetessége a Tagore sétány, amelynek égbenyúló fái alatt mindig kellemes a séta. A programok sorát gazdagítja a hajókikötő melletti Vitorlázeum interaktív vitorlás történeti kiállítása, miközben a kulturális programokhoz a Füred és a Balaton térségének első, kortárs kereskedelmi galériája a Zsdrál Art galéria teremt egyedülálló helyszínt. Amelynek letisztult formájú tömbje, már a mai kor dizájnelemeit tükröző, étteremnek, kávéháznak és modern kiállítótereknek is otthont adó fehér, minimalista épületek közé ékelődik. Ezzel is jelezve, hogy Füred az építészet és a kulturális kínálat terén is tökéletesen egyesíti a múlt örökségét a XXI. század értékeivel.

Négycsillagos tudástranszfer és pihenés

A galériával szemben áll a Füred arculatát megszületésekor, 2005-ben elsőként átalakító épületkomplexum, amelynek vezérhajója a 65 szobás Hotel Golden Lake Resort wellness és konferenciahotel. Épülettömbjébe ágyazva a kör alakú korzó teremt mediterrán hangulatot a színpompás üzletekkel az éttermek, kávéházak hangulatos teraszaival és a Silver Yacht kikötő vízen ringatózó fehér vitorlásaival. Mindez már önmagában is tökéletes helyszín arra, hogy a céges rendezvények vendégei a rövidebb szünetekben is kellemes környezetben töltsék a szabadidejüket.

Amikor egy céges rendezvényről beszélünk, mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az esemény legmodernebb technológiai hátterének biztosítása mellett, a kiegészítő programok is tökéletesen sikerüljenek. Meggyőződésem ugyanis, hogy a legértékesebb tudásátadás is csak akkor lehet igazán eredményes, ha a résztvevők este tökéletesen tudnak pihenni, miközben a közös programok olyan élményeket kínálnak, amelyekre később, a dolgos hétköznapokon is örömmel emlékeznek vissza a résztvevők. A szobák kialakításánál emellett arra is figyeltünk, hogy a szálloda ultragyors wi-fi hálózatát kihasználva, a kényelmes íróasztal mellett ülve, a távoli munkavégzés lehetőségét is biztosítsuk a vendégeinknek – fejti ki az igazgatónő.

Ami pihenést és a kiegészítő programokat illeti, a Hotel Golden Lake Resort wellness részlege a teljes testi felfrissülésről gondoskodik a belső medencével, a szaunaszeánszoknak otthont adó, külső finn szaunával (amelynek üvegfalán át a balatoni panorámát látni) és az igazi kuriózumnak számító Swim Spa-val. Amelynek meleg vízéből a parti nádas mellett, esténként a csillagokat is meg lehet csodálni. A Golden Lake Resort emellett tökéletes kiindulópontja a sport programoknak, amelyeket a ház által biztosított e-bike túrákkal is lehet színesíteni.

A céges kísérő programok sorát tovább színesíti, hogy a szállodához tartozó jachtkikötőből akár csak pár órára is bérelhetők azok a vitorlások, amelyek a legtipikusabb balatoni programot ígérik a résztvevőknek. Akik a vitorlázás semmihez nem fogható élménye mellett a Tihanyi-öböl csodás világát is felfedezve, akár még fürödhetnek is a tó közepén. Esti programnak pedig nem is lehetne jobb választás, mint egy minőségi bórkostolás. Amihez a legtökéletesebb helyszín a Magyar Bor Akadémia (MBA) által a 2022-es esztendő Év Bortermelőjének választott Figula Mihály pincészete, ahol a kiváló borász, a legjobb füredi borokat bemutatva, autentikus környezetben vezeti be a borkultúra rejtelmeibe a résztvevőket.