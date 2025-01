A demenciáról újabb kutatások alapján

Magyarországon a legutóbb közzétett adatok szerint 250 ezer ember él demenciával, az átlagéletkor növekedésével párhuzamosan emelkedik itthon is az időskori szellemi hanyatlásban szenvedők száma. A legtöbben az emlékezőképességüket, a gondolkodás feletti kontrolljukat vesztik el. Az elbutulás legsúlyosabb formája az Alzheimer-kór. Az úgynevezett FTD-ben (frontotemporális demenciában) szenvedőknek pedig az érzelmek kifejezése, a folyékony beszéd és az ésszerű gondolkodás is gondot okoz, a homloklebeny károsodása súlyos magatartászavarokhoz vezet.

Megoldások és lehetőségek a megelőzésben és a kezelésben

„Az agyi öregedés jeleinek felismerése, valamint a betegségek korai tüneteinek azonosítása, fontos lépés a probléma kezelésében” – hangsúlyozza Dr. Bohács Krisztina, a kognitív képességek fejlesztésével foglalkozó intelligenciakutató, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője.

A szakértő egy a közelmúltban megjelent tanulmányra hivatkozva ismertette, hogy az olyan kognitív stimulációs programok, mint például a BrainRx, képesek hatékonyan csökkenteni a kognitív hanyatlás tüneteit.

„Igaz, hogy ezek a programok nem képesek véglegesen megállítani a betegséget, de jelentősen késleltethetik annak előrehaladását, és javíthatják az érintettek életminőségét. A rendszeres fizikai aktivitás, az intenzív kognitív tréning és a személyre szabott étrend is hozzájárulhat a betegség lefolyásának enyhítéséhez” – tette hozzá az intelligenciakutató.

A tanulmány rámutat, hogy az agy, akárcsak a test többi része, az életkorral változik. Sokan észreveszik, hogy feledékenyek, elfelejtenek neveket, hogy hol parkoltak, vagy mikor voltak orvosnál. Ezek a tünetek általában az 50. életév betöltése után jelentkeznek. A legtöbben úgy vélik, hogy az idősödéssel együtt járó memóriavesztés normális.

„Ennek azonban nem szabadna így lennie!” – figyelmeztet Dr. Bohács Krisztina. „A tanulmány fő célja, hogy bemutassa a különböző kognitív képességek prevenciós célú mérésének fontosságát, valamint a kognitív stimulációs programok hatásait az öregedő agy, a korai stádiumú demenciák és a Parkinson-kór esetén.”

A szakértő hozzátette, hogy a magas minőségű, úgynevezett evidencia-alapú, kognitív stimulációs programok jelentősen csökkentik és fékezik a minimális kognitív károsodás, a különböző típusú demenciák és a Parkinson-kór tüneteit, emellett jelentős mértékben mérséklik a kórképekkel együtt járó negatív érzelmi változásokat is: csökkentik a szorongást, a depressziót, valamint élénkítik a pozitív életszemléletet és az együttműködéshez, a szociális kapcsolódáshoz is szükséges végrehajtó funkciók rendszerét.

Holisztikus megközelítés a jobb életminőségért

„A demencia kezelésében a gyógyszeres terápiák hatékonysága korlátozott” – hangsúlyozza a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője. „A prevencióban is egyre nagyobb szerepet kap a holisztikus megközelítés”. A szakértő kiemelte, a mozgás, a táplálkozás és a célzott programok rendszeres végrehajtásának szerepét:

Már napi 30 perc intenzív testmozgás is javítja az agyi vérkeringést és csökkenti a kognitív károsodás kockázatát, a szisztematikusan felépített, legalább napi egy órás tréningek 3-6 hónapos alkalmazása bizonyítottan lassítja a betegségek előrehaladását, a személyre szabott étrend és bizonyos táplálékkiegészítők demencia esetében is képesek az előrehaladott stádiumokból akár egy-két szinttel is visszafordítani a betegek állapotát.

Élete legnagyobb versenyében harcol a Formula–1-es világbajnok

Az Egyesült Királyságban minden évben január 21-én rendezik meg demencia elleni futamot. Az eseményt Sir Jackie Stewart skót autóversenyző, háromszoros Formula–1-es világbajnok alapítványa kezdeményezte. A szervezetet a legidősebb élő Formula 1-es világbajnok, a felesége frontotemporális demencia-diagnózisa után hozta létre, hogy finanszírozza a célzott kutatásokat, amelyek felgyorsíthatják az utat a demencia gyógymódja felé. „Közvetlenül ismerem azt a pusztítást, amelyet a demencia okoz egész családoknak, amikor rájönnek, hogy jelenleg nincs gyógymód” – hangsúlyozta a legendás autóversenyző.

Jelenleg világszerte több mint 55 millió embert érint a betegség, és három másodpercenként diagnosztizálnak valakit a demencia valamely formájával. A Race Against Dementia által szervezett jótékonysági esemény segítségével a világ bármely részéről támogathatják a demencia elleni küzdelmet vállalatok, magánszemélyek egyaránt.

Dr. Bohács Krisztina is hangsúlyozza, hogy a demencia korunk népbetegsége, amelyben a személyiség és a mentális állapot megváltozása nagy terhet ró a családokra, a hozzátartozókra. A demencia megelőzése és kezelése globális kihívás, amely egyéni és társadalmi szintű összefogást igényel. Az olyan kezdeményezések, mint a Race Against Dementia, valamint a tudományos kutatások és programok, az időben megtett megelőző lépések reményt adnak arra, hogy a betegség progressziója lassítható, és az érintettek életminősége javítható.