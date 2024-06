A diák a király a bankoknál: több tízezres jóváírás és ajándék jár a számlanyitásért

Ma kicsengetnek az iskolákból, a bankok azonban már a következő tanévre hangolnak. Jól tudják, hogy sok diáknak lesz szüksége szeptembertől vagy még addig is a nyári munkához saját bankszámlára, és ezért nem fukarkodnak a számlanyitási kedvezményekkel. Vannak olyan bankok, ahol több tízezer forintot is be lehet zsebelni a számlanyitás fejében – derül ki a Bank360.hu összeállításából.

Több tízezer forintot is kereshetnek a diákok a nyáron a számlanyitással, ha elég szemfülesek, mert a bankok versengenek értük. A fiatalok már akkor is vonzó ügyfelek számukra, ha még nincs rendszeres önálló jövedelmük, ezért aztán nemcsak olcsón bankolhatnak, hanem néhány egyszerű feltétel teljesítésével nagyobb összegű jóváírásokhoz, ajándékokhoz is juthatnak. A Bank360.hu összesítette, hogy melyik bank mit kínál a nyári akcióiban a diákszámlanyitás fejében.

A leghosszabb, egészen szeptember végéig tartó akciójában az UniCredit Banknál most 35 ezer forint jóváírást lehet kapni, függetlenül a számlanyitás módjától. 14-17 éves kor között személyesen, szülővel (törvényes képviselővel) van erre lehetőség, 18 év felett viszont online videóazonosítással is meg lehet nyitni a számlát. A jóváírás feltétele a szeptember 30-ig megnyitott számla mellett a bankkártya igénylés és a mobilbank vagy internetbank aktiválása, valamint a számlanyitást követő hónap végéig legalább öt alkalommal kell kártyával vásárolni, tranzakciónként minimum 1000 forintért. Az UniCreditnél további 15 ezer forintot kaphat az a diákszámlás, akinek később az ajánlására más is ilyen számlát nyit és eleget tesz a feltételeknek.

Ezen felül a diákszámlájukat augusztus 31-ig megnyitók és a 35 ezer forint jóváírási feltételeit teljesítők kapnak egy kvízt, amire tíz napon belül kell válaszolni ahhoz, hogy részt lehessen venni egy nyereményjátékban. Három hónapon keresztül összesen 3×150 MOJO fejhallgatót oszt ki a bank azok között, akik a legpontosabban töltik ki a kvízt.

A CIB Bank június végéig élő akciójában a megnyitott ECO ForYou diákszámla mellé ajándék JBL Gamer fülest ad. Ennek a bankkártyaigénylés mellett feltétele, hogy a számlanyitást követő első 3 hónapon belül legalább három, minimum 3000 forint értékű vásárlás.

A Gránit Banknál az online, szelfis számlanyitást díjazzák legjobban. Aki így nyit diákszámlát legkésőbb július 1-ig, annak 40 ezer forintot írnak jóvá a számláján. További feltétele ennek legalább öt kártyás vásárlás minimum 1000 forintért. A jóváírás mellett a július 31-ig élő akcióban sikeres ügyfélajánlásért is kaphatnak még jóváírást a diákok, ügyfelenként 10 ezer forintot.

Az OTP Bank 16 év felett diákszámlát nyitóknak hirdetett akciót. Július 31-ig 25 százalék, de legfeljebb 30 ezer forintos pénzvisszatérítést lehet kaphatnak a számlanyitás után a Notebook.hu webshopjában vásárlók.

Az Erste Bank limitált kiadású YKRA övtáskával csábítja azokat a diákokat, akik június 1. és szeptember 30. között nyitják meg első számlájukat a banknál. Június 30-ig 40 ezer forint jóváírásra lehet szert tenni online nyitással és az igényelt bankkártya aktiválásával július végéig. A kedvezmény feltétele legalább két év hűség, ez alatt az idő alatt nem lehet csomagot és bankot váltani.

A Raiffeisen Banknál a szelfis számlanyitással 40 ezer forint Alza kuponra lehet szert tenni, de az online számlanyitás miatt 18 év felett érvényesíthető ez a kedvezmény. A kupon megszerzésének feltétele, hogy letöltsük a myRaiffeisen appot és a Yelloo számlát szelfivel nyissuk meg. Emellett regisztrálni kell a Yelloo klubba és legalább öt alkalommal kell vásárolni a bankkártyával.

A számlavezetés mindenhol olcsó

A diákszámlák díja általában nagyon alacsony, akár díjmentes is lehet, mivel jellemzően nem kell fizetni a számlavezetésért, emellett néhány esetben nemcsak az első éves kártyadíjat engedik el a pénzintézetek, hanem a második évtől sem kell fizetni, vagy ha igen, akkor sem feltétlenül a teljes árat. Ezen felül a tranzakciók díja merül csak fel, de ebben az esetben a diákoknak is 150 ezer forintig ingyenes havi két készpénzfelvétel, és 20 ezer forint alatt tranzakciós illeték nélkül lehet utalni.

A kedvező feltételeket 24-26 éves korig lehet megtartani, a pontos életkori határ bankonként eltérő lehet. A Bank360.hu szakértői szerint a diákszámlát egészen addig nem is érdemes leváltani, ameddig nem lesz szüksége a fiatal ügyfélnek más banki termékekre, szolgáltatásokra, és nem kezd el például hitelt törleszteni vagy befektetésekkel foglalkozni.