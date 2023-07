A Fed után az Európai Központi Bank is kamatot emelt

Apait-anyait beleadnak a bankok, hogy náluk nyissák meg a számlájukat a diákok. A most felvett egyetemistákért a diákhitel mellé nyitható számláknál még a kötelező ingyenességre is rálicitálnak extra kedvezményekkel, ajándékpénzekkel. Van olyan bank is, amelyik diákhitel nélkül is megadja azt, ami ahhoz jár. Ha a fiatalok jól választanak a kérők közül, akkor hosszú évekre minimalizálni tudják a számlaköltségeiket - derül ki a Bank360.hu összeállításából.