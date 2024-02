A  fenntarthatóságra fókuszálva erősített a Vajda Papír

Lehetővé vált, hogy a vállalat-csoport teljes alappapír igényét a saját üzemükben állítsák elő_Fotó Vajda-Papír

Az első hazai iparvállaltként zöld kötvényt kibocsátó Vajda Papír a Covid alatt sem állt le a cég életében új korszakot hozó beruházással. A döntést visszagazolta az élet: az új, fenntartható termelésű üzem a 2022-es energiaárrobbanás idején a plusz kapacitással és az energiatakarékos működéssel járult hozzá a Vajda-Papír stabilitásának, versenyképességének megőrzéséhez és a 2023-as kimagasló eredményekhez – fejti ki Vajda Attila, a Vajda-Papír tulajdonos-ügyvezetője.

„Korábban nem látott megpróbáltatásokkal tarkított időszakon vagyunk túl. Kezdődött a Covid időszakával, amikor semmi másról nem tudtunk tárgyalni a partnereinkkel, csak arról, hogy miként tudnánk többet szállítani nekik. De hiába növeltük a kapacitást, elértünk a határáig, ami természetesen frusztráló volt, de nem adtuk fel. A világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzemének számító dunaföldvári gyárunkban egy óriási, közel 20 milliárd forintos papírgép beruházást hajtottunk végre. Ráadásul harmadannyi idő alatt, mint az a nagyvilágban szokásos. 2022 júliusára így már el is indult a termelés az új gyáregységben, ami a cégcsoport alappapír-szükségletét fedezve, a háromszorosára növelte az alappapír gyártás kapacitásunkat és megduplázta a teljes cégcsoport termelési kapacitását. A termelés 2023-ban pörgött fel igazán, amikor meghaladta a 150 ezer tonnát, ami a vállalat külpiaci aktivitásának erősítéséhez is hozzájárul”- fejti ki Vajda Attila.

Áremelés után konszolidáció

Az, hogy a járványhelyzetben sem álltak le, azért is szerencsés volt, mert az építőipari alapanyagok áremelkedése a beruházás végén már olyan mértékű volt, hogy gazdaságosan már nem lehetett volna megvalósítani a gyárépítést. De miközben az egyik veszély elől még időben sikerült ellépniük, a másik, az ukrajnai háború miatti energiaár-emelkedés épp az új üzem indulása után élesedett és 2022 decemberére korábban soha nem látott szintre nőtt.

„Mivel ez rendkívül kedvezőtlenül befolyásolta az előállítási költségeinket, arra kényszerültünk, hogy 2022 októberétől 2023 tavaszig több alkalommal is mértéktartó áremelést hajtsunk végre – ami korábban még nem fordult elő. A helyzet kiszámíthatatlanságát mutatja, hogy az újabb és újabb energia áremelkedés végül mindig magasabb volt, mint amit korábban gondoltunk. Konzervatív üzletpolitikát folytatva mégis úgy döntöttünk, hogy ezt a terhet nem fogjuk egy az egyben a fogyasztóinkra hárítani. Már csak azért sem, mert ha a kereskedelem is megemeli az árat, az már jelentős fogyasztáscsökkenéssel járna. Az inflációs hatások ellenére pedig idővel sikerült elérnünk azt, hogy az energiahordozók árának jelentős csökkenése mellett az áraink nagyjából egyensúlyba kerültek a költségeinkkel. A kedvezőbb gazdasági környezetben pedig 2023 második felétől kis lépésekben megkezdtük azt az árcsökkentést, aminek pozitív hatásai már az üzletek polcait nézve is látható.”

A cégvezető tapasztalatai szerint, az általuk folytatott konzervatív üzletstratégia pozitív hozadékaként a Vajda-Papír reputációja tovább erősödött a beszállítók és a vásárlók körében. Ami a 2023-as rendkívül pozitív eredmények mellett abban is megmutatkozik, hogy novemberben a Scope Ratings hitelminősítő megerősítette a cégcsoport hitelkockázati besorolását, negatívról stabilra javítva a besorolás kilátását. Egyben „B-ről” „B+”-ra javítva a kötvény kibocsátás miatti hosszú lejáratú adósság besorolást, megjegyezve, hogy a Vajda-Papír Csoport az egyik vezető, fogyasztási cikkeket gyártó cég Magyarországon, amely mintegy 35 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a háztartási papírpiacon.

A higiéniai papírtermékek piacán a Vajda-Papír piacvezető, és 150 ezer tonnás éves gyártási kapacitása bőven fedezi a magyarországi igényeket_Fotó Vajda-Papír

Kiemelkedő 2023-as eredmény

A pozitív értékítéletében annak is szerepe volt, hogy a Vajda-Papír Kft. kiemelkedő eredménnyel zárta a 2023-as első félévet: nettó árbevétele a 2022-es 21,5 milliárdról több mint 29 milliárd forintra nőtt. Az első félév alapján 2023-ban a kétszámjegyű forgalomnövekedés mellett 15 százalékos árbevétel növekedésre számítanak a cégnél. A pozitívumok közé tartozik az is, hogy 2023 első hat hónapjában 1,67 milliárd forint volt a konszolidált adózás előtti nyereség, míg az erre az időszakra eső EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a 2022-es 21 millióról 2,967 milliárd forintra nőtt. Vajda Attila azt is kiemelte, hogy 2022-ben a Vajda-Papír csoportszinten megduplázta árbevételét itthoni és norvégiai gyáraiban is. A vállalatcsoport nem konszolidált forgalma 2022-ben meghaladta a 80 milliárd forintot, a norvégiai leányvállalaté pedig megközelítette a 20 milliárdot.

És miközben a Covid alatt Magyarország önellátásának biztosítása a higiéniai papírtermékek piacán is felértékelődött, a 100 százalékban magyar, családi tulajdonban lévő, piacvezető Vajda-Papír éves higiéniai alappapír gyártása mára bőven meghaladja a belföldi igényeket. Sőt, miközben hazánk éves higiéniai papírtermékek szükséglete, 90 ezer tonna, a Vajda-Papír csoport éves kapacitása már a 150 ezer tonnát is elérte.

Vajda Attila szerint a vállalatcsoport az elmúlt évtizedekben annyi tapasztalatot szerzett a változásmenedzsmentben, hogy a mai kiszámíthatatlan gazdasági környezet kihívásai sem okoznak gondot számukra.

„Szeretjük ezt a helyzetet! A mi vállalatunk mindig rendkívül dinamikusan működött, a menedzsmentünk pedig az elmúlt évtizedekben már felkészült arra, hogy bármilyen változásra megfelelően tudjon reagálni. Ezt igazolja az is, amilyen magasszintű ellátásbiztonságot tudtunk garantálni a pandémia idején és a piac érdekeit szem előtt tartva, mennyire rugalmasan követtük a piaci változásokat az energiaárrobbanás idején. A következetes növekedést jellemzi, hogy miközben Székesfehérvár mellett Dunaföldváron van a legnagyobb üzemünk, ahol az új gyáregységünk is működik, emellett már a második, illetve a harmadik ütemű fejlesztést is elkezdtük. De tudjuk, hogy az esetleges nyugalmi időszakokban is készen kell állni a következő változásra, az esetleges fogyasztói szokások átalakulására, vagy a fogyasztás csökkenésére, az inflációs mutatók változására, a munkaerő rosszabb elérhetőségére. A csoportszinten, mintegy 650 munkavállalót foglalkoztató cégcsoportunknál ezért is hajtottunk végre kétszámjegyű béremelést, ami természetesen további költségemelkedést jelentett. Így most az a legnagyobb menedzsment kihívás, hogy miként tudjuk növelni a hatékonyságot úgy, hogy a béremelések miatt ne kelljen árat emelni. Ezért további automatizációs és kapacitásnövelő beruházásokban gondolkodunk.”

Az ökológiai lábnyom minimalizálásával

A közeljövő tervei kapcsán Vajda Attila kifejtette: a cégcsoport számára most az export bővítése az egyik legfontosabb cél. Amihez jó alapot ad, hogy a vállalatcsoport higiéniai papírtermékeit már a világ több mint 30 országába szállítják – ami cégcsoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának több mint 50 százalékát jelenti. A terv pedig az, hogy az export piacaik számát 40-50 országra bővítsék.

A másik kulcsterület a fenntarthatóság, amelyhez kötődve 2021-ben a Vajda-Papír az első hazai ipari termelő vállalatként, 9,9 milliárd forint értékben hajtott végre zöld kötvény-kibocsátást Magyarországon. A cégcsoport az éves ESG jelentésében ismertetett, 2050-ig teljesítendő zéró kibocsátáshoz vezető úton tett vállalásainak részeként 2030-ig 20 százalékkal csökkenti a gyártás és működés során igényelt vízfogyasztást, tovább redukálja a hulladéktermelést, a megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás és újra-használat révén, valamint 50 százalékkal megnöveli a megújuló energiák részarányát saját működésükben és a cégcsoport telephelyein. Bővíti a fenntartható higiéniai termékek palettáját, azon dolgozva, hogy a környezettudatos termékek aránya 2023 végére elérje a 45 százalékot.

Vajda Attila hatalmas felelősségnek érzi, hogy egy kifejezetten energiaintenzív ágazatban évente 150. 000 tonna papírterméket gyártanak, tisztelettel bánva a környezettel, felelősségteljes hozzáállást mutatva a munkavállalók irányába, a hatékonyságot is szem előtt tartva a rendelkezésre álló alapanyag, az energia és víz felhasználása során, valamint a szállítási utak megtervezésénél. Kulcsfontosságúnak tartva, hogy eleget tegyenek a fokozatosan erősödő, ESG-specifikus szabályozói elvárásoknak azzal a céllal, hogy az ESG-szemlélet a vállalatcsoport teljes egészét áthassa, és a Vajda-Papír mások számára is példát mutatva csökkentse az ökológiai lábnyomát.

Érsek M. Zoltán